Jedovatý chrobák májka fialová (meloe violaceus) na Slovensku odjakživa

Majka fialová je v našich končinách už pomerne známy jedovatý druh chrobáka. Jedovatý je pritom pre svoje výlučky svetložltej až oranžovej farby, ktoré zanecháva na pokožke a vylučuje ich v prípade ohrozenia. Na jed cicavce reagujú rôznymi reakciami, svrbením, pľuzgiermi, alebo aj ťažšími reakciami. Pri jeho skonzumovaní dokonca hrozí smrť.

Foto: ilustračná snímka hmyzu druhu Meloe (májka)

Májka fialová (meloe violaceus) je jedovatá, ale nepanikárte!

Drobný výrazne čierny chrobák s lesklým telom a odleskami fialových odtieňov nemá veľkú populáciu, no v prírode zaujme svojou veľkosťou a neobyčajným telom. V ňom vyniká najmä výrazné bruško ako zásobáreň vajíčok, ktoré je u samíc výraznejšie ako u samcov. Najmä veľkosť samičiek dosahuje až 4 centimetre a od samčekov sú väčšie. Pozoruhodný je chrobák aj pre svoju pohyblivosť a výrazné tykadlá na hlave trochu väčšej ako trup tela.

Foto: ilustračná snímka hmyzu druhu Meloe (májka)

Jej život a spôsob kladenia vajíčok neteší včelárov, hoci viac je zameraná na divé včely a podobné druhy, ktoré sa nezvládnu brániť tak ako spoločenstvá v úľoch. Ak sa predsa len dostáva do úľa, práve to je ideálne miesto pre život malých lariev. Tie sú nakladené do rôznych miest, kde sa môže vyskytovať lietajúci hmyz. Ideálne do kvetov. Larvy nalepené, či skôr presnejšie zaháknuté na včelách potom predstavujú riziko pre hniezda. Či už včela medonosná, alebo skôr iné druhy voľne žijúcich včiel a ich hniezda postihnuté larvami prichádzajú najskôr o vlastné vajíčka, následne rastom a vývinom nepozvanej larvy prechádza na celé larvy napadnutej včely. Bez včiel, ktoré sú využité ako prenášač do hniezda, by prežitie tohto druhu nebolo možné.

Kandaridín

Najzaujímavejším je však chrobák pre svoje jedové olejovité výlučky, ktoré sú vďaka obsahu alkaloidu Kantaridín. Ten sa nachádza aj v tele blízkeho príbuzného, pľuzgiernika, tiež známeho ako „španielska muška“ . Riziko môže predstavovať u detí. V prípade, ak by chrobáka zjedli, nemuseli by niečo také vôbec prežiť. Aj v prípade ohrozovania chrobáka, ktorý v záujme vlastnej obrany začne vylučovať olej, je možné natrafiť na reakcie pokožky. Horšie prejavy môže mať u detí. Tie najhoršie pri stretu slizníc očí, úst, ďasien, nosa a podobne.

Čo by ste určite mali vedieť?