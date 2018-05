Smart domácnosť a interiérová klimatizácia od WOLF SmartHome - ZN.SK

TLAČOVÁ SPRÁVA: To, čo by sa nám v minulosti zdalo ako priam vystrihnuté z nejakého sci-fi filmu, je v súčasnosti realitou. I vy môžete dosiahnuť v interiéri optimálnu klímu bez toho, že by ste urobili čo len krok a potlačili gombík. Jediné, čo potrebujete, je šikovná aplikácia v smartfóne, pripojenie na internet a zariadenia WOLF.

Jednoduché ovládanie vykurovacieho systému

Myslíte si, že žijete v dokonalej domácnosti? Možno máte štýlový nábytok, najmodernejšie spotrebiče a luxusnú kuchyňu, ktorú by vám mohli závidieť všetci známi, avšak stále sa nájdu ľudia, ktorí vás svojou domácnosťou tromfnú. Reč je najmä o tých, ktorí odhalili čaro života v smart domácnosti. I keď ide o pojem z angličtiny, dnes už nikomu nepripadá cudzí. Každý si pod ním predstaví šikovné riešenia a najmä intuitívne ovládanie. Aké by to bolo žiť v domácnosti, v ktorej máte vykurovací systém doslova pod palcom? Jednoznačne veľmi príjemné, a to aj pre vašu peňaženku.

WOLF SmartHome vám umožní tešiť sa zo svojho domova naplno a odbremení vás od niektorých povinností, ktoré ste bežne riešili sami. Ak sa totiž rozhodnete pre smart domácnosť, už nikdy sa nemusíte postaviť z pohodlia svojho kresla, aby ste zapli či vypli kúrenie, pretože to jednoducho spravíte prostredníctvom smartfónu a inteligentného riadenia budov SmartHome. A viete čo? Vlastne ani nemusíte byť doma, pretože ak si v práci zmyslíte, že prídete domov neskôr alebo sa tam neukážete vôbec, prostredníctvom internetového pripojenia prikážete vykurovaciemu systému na diaľku, aby sa správal, ako vy chcete. Regulujte teploty v jednotlivých miestnostiach a vytvorte optimálnu klímu v interiéri kdekoľvek a kedykoľvek si zmyslíte.

Riešenia pre inteligentné vetranie a chladenie

WOLF SmartHome si stopercentne zamilujete, najmä keď sa usilujete kráčať s dobou. Prečo sa nechopiť moderných riešení, keď ani tak veľa nestoja? Inteligentné vykurovanie, ale i vetranie a chladenie vám dokáže ušetriť až 15 % energie, a to najmä vďaka tomu, že si sami nastavíte scenáre, kedy a ako sa majú inteligentné zariadenia správať. Tým, že máte zároveň prehľad o spotrebe, viete regulovať svoje spotrebiteľské správanie, aby ste sa pri každoročnom zúčtovaní nemuseli chytať za hlavu. Inteligentné vykurovanie, vetranie a chladenie sa vám postará o komfort a veľmi rýchlo vás začne baviť. Príde k vám nečaká návšteva a obávate sa, či je u vás dostatočne čerstvý vzduch? Stačí jedno kliknutie a inteligentná domácnosť vyvetrá miesto vás. O bezpečnosť sa však rozhodne nemusíte obávať. Všetko s označením smart má za cieľ spraviť život príjemným a nie vám hádzať polená pod nohy. Čím rýchlejšie internetové pripojenie máte k dispozícii, tým lepšie dokáže WOLF SmartHome reagovať na zadané príkazy. Vďaka pravidelným aktualizáciám máte istotu, že je o vašu domácnosť výborne postarané. Či je leto a či zima, u vás doma bude vždy optimálna klíma. A zatiaľ čo iní sa budú sťažovať, vy sa môžete usmievať nad svojimi smarfónmi.