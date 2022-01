Ktorá kniha s autogramom má väčšiu hodnotu: S venovaním, alebo bez?

Mať podpis autora v knihe je vždy zaujímavosť, ktorá knihu vylepšuje. Podpis, alebo ak chcete autogram, je totiž znak toho, že nie ste len čitateľ, ale máte záujem aj o niečo viac. Knihu vnímate ako dielo a tak k nej aj pristupujete. Mať podpis na nie úplne dobrej knihe je stále určitým jej vylepšením. Podpis na výbornej knihe je radosť. Ale mať podpis na knihe autora, ktorý už nežije, je vždy vzácnosť, lebo viac takých podpisov už nebude. Ďalšia vec je mať podpis knihy, ktorá je úspešná od úspešného autora. Čím významnejšie dielo a staršie s autogramom, tým cennejšia kniha. To platilo vždy a vždy aj bude.

Prečo je kniha s podpisom cennejšia?

Ku bežne knihe sa dostaneme ľahko. Knihy vychádzajú v náklade niekoľkých stoviek, alebo tisícok. Podpísať takéto množstvo nie je možné a ani to autori nerobia. Pripravili by si zvláštny prehnaný marketing o ktorý nikto nestojí. Podpísať sa môže v rámci promoakcií len určitá časť. Pri uvedení kníh na besedách, alebo pri stretnutiach s autorom je to bežné a vyhľadávané. Mať podpísanú knihu totiž znamená, že ste urobili pre jej získanie viac. Prípadne ste vyrazili a navštívili miesto, kde je aj jej autor. Aká je cena knihy? Odpoveď na túto otázku je rôzna, keďže záleží od dopytu, alebo ojedinelosti a významu, či mnohých iných spojitostí k autorovi, príbehu, témy, aktuálnosti, lokality a pod. Neexistuje preto tabuľka a ani výpočet presnej hodnoty.

Pre koho má vyššiu cenu kniha bez venovania?

Knihy, ktoré majú mimo podpis aj niečo viac, sú cennejšie. Neadresná kniha bez zmienky o mene, alebo nejakého iného priblíženia k čitateľovi (keď autor neuvádza meno, ale uvádza napríklad „môjmu absolútnemu dvojčaťu“ alebo „venované môjmu drahému kolegovi“ a pod.) má vyššiu hodnotu než nepodpísaná, najmä pre zberateľa podpísaných kníh. Hodnota knihy bez venovania je vyššia než u knihy s venovaním predovšetkým pre tých, ktorí chcú obchodovať a knihu ďalej speňažiť, alebo posunúť ďalej. Pre bežného čitateľa, ktorému ide o knihu a nie jej ďalšie posúvanie inam, ako aj pre znalca umenia, znalca vzácnych kusov a pod je podpísaná kniha niečím viac. Výrazne hodnotu zvyšuje, ak je kniha venovaná inej osobnosti.

Prečo má vyššiu cenu kniha s venovaním?

Mať v knihe podpis od autora aj s venovaním znamená niekoľko zásadných faktov. Kniha je viazaná na jedno meno a jedného človeka. Dalo by sa povedať, že vpísané „Simonke venuje“ tak odsudzuje knihu len na hľadanie novej Simony, ak je nevyhnutný predaj. Avšak kniha sa dáva podpisovať preto, aby potešila a aby aj hodnota knihy podrástla. Ako vaše dedičstvo je tak v nej určitý príbeh pre vašich potomkov. Staré knihy s venovaním totiž majú určitý príbeh, ku ktorému sa pripája aj niečo o pôvodnom majiteľovi. Ak kúpite v aukcii starú vzácnu knihu s venovaním, spolu s knihou je aj informácia, komu je to venovanie – kto bol jej majiteľ – do rúk sa vám dostáva príbeh knižný, aj príbeh vlastníctva knihy.

Keďže sa vedú diskusie o tom, ktorá kniha je vzácnejšia, je nevyhnutné si uvedomiť:

Podpísaná kniha oslovením vašim menom je určitou zárukou, že nedôjde k zámene. Že aj kniha náhodou požičaná zostane Vašou. Pri cenných podpisoch a cenných knihách je to v mnohom výhoda pri odcudzení, identifikácii neskôr a pod.

Dátum sa bežne uvádza preto, aby sa dalo spomenúť, kedy došlo k stretnutiu. Dátum uvádza, v akom období došlo k podpisu a teda po dlhšom čase je možné akýmsi spôsobom vystopovať, či je podpis reálny, či došlo k transakcii, stretnutí, podujatí.

K nepodpísanej knihe sa dá dostať všade, k podpísanej bez venovania záležiac od podujatí a predajných akcií, no k venovanej len niekde.

Kníh s venovaním býva pri vyťažených autoroch menej a sú vzácnejšie

Niektorí autori odmietajú dávať venovanie, čo ešte výraznejšie zvyšuje hodnotu kníh.

Pre venovanie v knihe je dôležitá komunikácia. Veľké hromadné podpisovanie nedovoľuje niečo také, takže je nutné si vystáť rad, mať známosti, alebo osobný vzťah s autorom… alebo mať jednoducho šťastie.

Podpísanou knihou sa môžete pýšiť, ale pokojne môže byť výsledkom klikania na internete, jednej úhrady a pošty. Knihou s podpisom aj s venovaním sa môže pýšiť o mnoho menej ľudí.

Každá podpísaná kniha je akousi limitovanou edíciou vždy, ak sa podpis čímkoľvek odlišuje od iných podpísaných kníh.

Autor pri venovaní vie o vás viac ako bez neho. Bez neho ste totiž len čitateľ, kým s ním ste aspoň na moment človek s menom.

Nezabudnite, že pri knihe s venovaním máte zväčša aj vy nejakú spomienku. Museli ste s autorom prehodiť nejakú reč, nabrať odvahu ho osloviť, alebo len zabojovať, ak to situácia vyžadovala. Pri knihe podpísanej bez venovania si to pokojne mohol odskákať (požiadať o podpis) nejaký odvážnejší kamoš, alebo pracovník eshopu. Knihy s podpisom sa občas objavujú v ponuke bux.sk

Takže?

Zvažujete si nechať knihu od autora podpísať, ale nie ste si istí tým, čo mimo podpis ešte uviesť? Dátum si pokojne dopíšete vy. Tam nejde o žiadnu stratu hodnoty. Ideálne iným perom, aby nedošlo k pochybnostiam pri vyhodnocovaní podpisu, nech sa znalec nechytá na číslice a je jasné, že sú dorobené. Číslice sú zväčša v poriadku, aj keby len ceruzkou. Samotné venovanie si ale nedopisujte. Kniha s čisto len autogramom autora diela má hodnotu. Neviaže knihu na konkrétne meno, no nezabudnite na to, že väčšina z čitateľov siaha po knihách z iných dôvodov ako posunu ďalej. Nuž a nakoniec nezabúdajte na to, že pridaním vášho mena sa ku knihe viaže už aj váš príbeh.

Ako sa dostať k podpísaným knihám?