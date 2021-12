Recenzia: knižná novinka Zuzky Šulajovej, Budem iná

Novinka Zuzy Šulajovej s názvom Budem iná od prvej strany ponúka pomerne hlboký ponor do života a do vnútorného sveta tínedžerky Ely a okruhu jej priateľov. Kniha má názov Budem iná, pričom tieto slová predstavujú viacero míľnikov v jej živote. Ela, 15-ročná hrdinka knihy, býva v paneláku so svojimi rodičmi v mestskej časti Petržalka v Bratislave. Ela nenachádza v rodine pochopenie, ako typická pubertiačka má pocit, že už je dospelá, a že rodičia jej nerozumejú. Navyše, túži po úplne inom živote ako jej rodičia – chce byť iná.

Vzor nemá ani v otcovi (príliš hrubý, agresívny), ani v matke (vyhorená, podriadená a poslušná vo všetkom mužovi, bez ideálov a apatická). Túži žiť svoj život inak, byť slobodná, nežiť v stereotypoch.

Petržalská mládež

V deji autorka knihy preniká detailne do sveta súčasnej petržalskej mládeže – Ely a jej kamarátov – odkrýva čitateľom ich pocity a trávenie voľného času. Život a správanie mladých ľudí – stredoškolákov – v mnohom prekvapuje svojím “vyspelým” správaním – pitie tvrdého alkoholu, fajčenie (nielen cigarety, ale aj jointy), krádeže, bohaté sexuálne skúsenosti, podvádzanie partnerov, žúrky na nepovolených miestach, jazdenie bez vodičákov. Medzi týmito ľuďmi sa dokonca objaví aj natáčanie porna, či prostitúcia alebo pokus o samovraždu. Zarážajúce sú skúsenosti s drogami, a to dokonca aj tvrdými, pestovanie marihuany a jej predaj, či skupinový sex alebo predávkovanie sa drogami.

Tieto aspekty odkryjú čitateľovi skutočný pohľad na reálnych ľudí žijúcich na jednom z bratislavských sídlisk. Miestami kniha čitateľov až zaráža, najmä keď si uvedomia, že ide o skutočné príbehy mladých ľudí. Hoci je hrdinka tínedžerka, kniha iste ponúkne zaujímavý a vrušujúci príbeh aj starším čitateľom, rovnako i dospelému. Jednak svojím pútavým príbehom, jednak svojou informačnou hodnotou o svete mladých, ktorý sa mnohokrát začína až počas tmavej noci, keď väčšina sídliskových obyvateľov netuší, čo sa za oknami ich bytov deje.

Túži byť iná

Ela môže čitateľom v mnohom pripomínať typické divča v puberte, v ktorej živote sa dokonca môžu nájsť. Hrdinka knihy má často pocit, že jej život je tak trochu nudný, a to ju “neodliepa” od jej túžby byť inou, ísť úplne inou cestou ako jej rodičia. Typický vzorec mladých ľudí. Mladí si v knihe nájdu svoju hrdinku, starší sa opäť vcítia do pocitov zo svojej puberty, ale hlavne puberty veľkej časti dnešnej mládeže.

Všetko beží rýchlo

Elin život sa od istého okamihu rúti neuveriteľnou rýchlosťou. V novej partii sa stretáva s novými životnými okolnosťami – tvrdšie drogy, bujaré aktivity spojené s alkoholom, tvrdými drogami a videovýzvami, ktoré ohrozujú mnohokrát život. Vzťah s jej priateľom je zo začiatku plný dobrodružstva, vášne, slobody, ktorú si Ela tak priala: “Adrenalín, sloboda, voľnosť, žiadne hranice, ma fascinujú a oživujú“. V tejto časti jej života opäť uplatňuje vetu – Budem iná. Konečne nabrala odvahu vystúpiť zo svojho nudného života, prekonať sa na nebezpečné činy: “A chcela som ukázať, že netrieskam do vetra. Že som odvážna, že nie som padavka. Hoci práve vďaka svojim rodičom by som mohla byť.”

Až na samé dno

Autorka predstavuje v knihe dlhočiznú reťaz problémov, ktoré nakoniec hlavnú hrdinku Elu privedú na samé dno. Elu okolnosti v rodine donútia ujsť z domu a jej život sa od tohto momentu kúsok po kúsku začne rútiť do záhuby. S týmto ráznym Eliným krokom, začína pre Elu úplne nový život a pre čitateľa autorka ponúka strany, ktoré bude dychtivo hltať jednu za druhou. Útechu aj rodinu má Ela už len v Speederoch – svojej partii, trávením času s nimi: “Ale večer, večer, keď myseľ opantá tma, a plamene ohňa prebudia vzrušujúce myšlienky, a chuť posunúť hranice poznania, večer prepína do iných dimenzií“. Elu poznačí hrozná nehoda jedného z chlapcov v partii – vyčíta si to ako svoju vinu.

Vtedy tápe v živote, stráca všetkých a všetko: “Vedomie, že mám život, aký nechcem, ale nedá sa z neho ujsť. Nikdy tomu neujdem, nech mimo reality zažijem čokoľvek.” Strieda partnerov, kamarátov, nenachádza to, čo potrebuje. Do jej života prichádza aj chlapec, ktorého dlho pozná, no teraz sa nečakane zblížia a keďže sú obaja opustení a zdrvení životom, nájdu v sebe oporu, to, čo ich však asi najviac začne spájať, sú tvrdé drogy, bez nich už obaja nevedia fungovať. Z oboch sa postupne stávajú trosky, vedia, že túžba po droge je silnejšia ako rozum. Uvedomujú si, že sú závislí a stále si vravia, že raz prestanú: “Je zle. Voľačo sa stalo. Hranica sa posunula za medzu únosnosti. Obaja to máme v očiach. A cesty späť niet“. V jeden deň sa však stane neočakávaný zvrat. Ela bude iná – navždy – jej telo bude navždy poznačené psychicky aj fyzicky. Táto “drogová” časť Elinho života ponúka čitateľom hlboké pocity narkomanov, ktoré v mnohom prekvapia i zabolia. Pre čitateľa môžu byť však aj “návodom” na to, ako sa správať k drogovo závislému človeku a ako mu pomôcť, jednak doma, jednak na ceste pred nástupom na liečenie.

Nové pravdy

V knihe sa postupne odhaľujú viaceré pravdy zo života ľudí okolo Ely, každý s niečím bojuje, čo opäť čitateľom pripomenie niekoho z ich okolia, kto možno bojuje s podobnými problémami. Ela vie, že už nič nebude také, aké bolo a je. Vie, že bola iná, že minulosť už nevráti a bude ju mátať dennodenne. Podarí sa jej spniť odhodlanie, že to zvládne bez drog a že hoci to bude dlhý boj, bude ho bojovať s niekým, na kom jej záleží?

Ku knihe Budem iná – na záver

Kniha rozhodne odkryje veľa zarážajúcich právd zo života mladých ľudí, nielen v Bratislave, ale na celom Slovensku. Niekoho zaujme príbeh, ktorý je vystavaný veľmi pútavo, iného tvrdé skutočnosti drogovo závislých, nielen mladých ľudí.