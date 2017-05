Historický festival po novom v Holíči je v mnohom iný - ZN.SK

Historický festival Rotenstein, ktorý sme mali možnosť v minulých rokoch navštíviť na Červenom Kameni, sa presunul do Holíča. Holíč, mesto na severe Záhoria, má viacero významných miest, najmä však výnimočný vodný hrad, pôvodnú bastiónovú pevnosť obklopenú vodnou priekopou. Samotná stavba hradu, či skôr zámku, je obklopená vlastnou suchou priekopou, ktorá je v počas tohto víkendu dejiskom výnimočného historického podujatia.

Historický festival v Holíči

Návštevníci, ktorí od sobotného rána prichádzali do Holíča, sa mohli navigovať na parkovisko P2 a P3. Záujem o podujatie aj napriek presťahovaniu, vôbec nepoklesol. Vidieť to na značkách vozidiel, ktoré tu parkujú, pričom pribúdajú neustále počas dňa. Podujatie tentoraz prilákalo ešte viac detí všetkých vekov. Kočíkov, ba dokonca aj psíkov sa túto sobotu dalo nájsť oveľa viac než na Červenom Kameni, čo je určite spôsobené aj menšími nerovnosťami a dobrou priechodnosťou kočíkov. Vodný bastiónový hrad samotný nie je prístupný, avšak jeho okolie ponúka naozaj skvelý priestor na rozloženie stanov s občerstvením, stánkov predajcov rôznych suvenírov a darčekov, prípadne kníh o Slovensku. To najhlavnejšie však sú práve ľudia v kostýmoch a história samotná.

Stredovek a nielen ten

Hlavné podujatia sa odohrávajú v priekope, ktorá je dosť široká na to, aby hostila divákov priamo dole na tribúne, alebo na vyvýšenine s výborným výhľadom na dianie dole. Veľmi veľký počet divákov tak má výborný výhľad z hora na dej pod nimi. Spodné plochy sú pritom stále dobre prístupné pre kone, či kočíky. Všade sa tak ľahko dostanú vystupujúci, ako aj návštevníci. Zaujme priestor s koňmi, či inými zvieratami, ktoré žili našich končinách aj v stredoveku. Len kiež by niektorí rodičia neukazovali ovce deťom so slovami „pozri na tú kozu“. Akoby sme sa už naozaj veľmi vzdialili dobám, kedy takéto tvory bežne žili v našej blízkosti.

V nádvorí pevnosti sa nachádza niekoľko stánkov, ale tiež dobová hudba, či predajcovia rôznych predmetov, zvieracích rohov, detských stredovekých zbraní, kožených výrobkov. Miestne pohostinstvo (stánok) je pretvorené do stredovekej podoby, avšak dajú sa ochutnať aj rôzne drobnosti za ľubovoľný príspevok, aké si pripravovali ľudia v stredoveku. Zlé deti môžu rodičia priniesť katovi, ktorý ich zatvorí do klietky a zlých priateľov môžu ich frajerky, či snúbenice odvliecť na pranier.

Vidieť sa dá viacero remesiel a kúpiť mnoho výrobkov, vlastný krígeľ, ktorý je použiteľný v miestnych výčapoch, ale aj repliky stredovekých zbraní, kostýmov, rôznych doplnkov. Zaujímavá môže byť ukážka odlievania figúrok a predmetov z cínu, kováčske výrobky, či už samotní ľudia v dobových kostýmoch. Nie je to len stredovek a rytieri. Historický festival sa naozaj neobmedzuje len výhradne na jediné obdobie. Návštevníci si môžu pozrieť aj starých Vikingov, Slovanov, niekoľkých Gréckych, či Rímskych vojakov.

Z pohľadu každoročného návštevníka je možné vnímať nové pôsobisko veľkého festivalu za naozaj väčšiu a možno zaujímavejšiu. Zastúpených je nepochybne aj pre bližšiu polohu k Českej republike viac českých predajcov a vystavovateľov. Program je bohatý, priestor rozľahlý, ľahko priechodný a nenáročný. Dokonca je vhodný aj pre vozíčkarov a ľudí s pohybovými ťažkosťami.

ZN.SK – Zaujímavé novinky sú mediálnym partnerom podujatia. Oficiálne stránky podujatia nájdete na adrese www.rotenstein.sk.

Druhý deň podujatia je 28. mája, v čase vydania tohto článku sa účastníci pripravujú na druhú časť podujatia.