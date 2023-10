Elon Musk zvažuje Twitter vypnúť pre Európanov, ale aj spoplatniť

Elon Musk sa nechal počuť, že uvažuje po úplnom vypnutí Twitteru, po novom nazvaného ako X, Európanom. Znamenalo by to, že z Európy, alebo aspoň v rámci vlastností účtu s uvádzaním bydliska v krajine EÚ by služba nefungovala. Sprístupnená by zostala najmä obyvateľom USA a zvyšku sveta.

Dôvodom má byť nariadenie Európskej únie známe ako Akt o digitálnych službách (DSA), ktoré prikazuje internetovým službám, obchodom, fóram a portálom dôslednejšie bojovať proti dezinformáciám a hrozbám.

Problém je väčšia ochrana používateľov pred falošným obsahom

Dezinformácie, ich šírenie a vymýšľanie si neexistujúcich udalostí je totiž problém, ktorý sa objavuje na sociálnych sieťach dlhodobo. Po vypuknutí vojny v Izraeli sa na Twittri začali objavovať falošné videá a udalosti, ktoré pritom pochádzali ešte z roku 2015, 2019, alebo s a nikdy neudiali. Šlo o zábery počítačových hier vydávané za skutočné. Strašidelné scény tak pôsobili a mohli ovplyvňovať emócie a zmýšľanie ľudí.

Bežne sa pritom stretávame s rôznymi videami, pristávaním lietadiel, ukážkou stretov v leteckej doprave, ktoré šokujú a podľa komentárov udivujú verejnosť. V skutočnosti však ide o zábery opäť z počítačovej hry leteckého simulátora. Opakovane sa sami stretávame s falošnými snímkami archeologických objavov, údajnej zamlčovanej pravdy, dôkazy o záhadných nálezoch, veľkých lebkách obrov a rôzneho utajovaného ovocia a pod. Snímky pritom vytvorila umelá inteligencia na základe zadania príkazov. Takéto fotografie sú však prezentované ako utajovaná pravda, čo len naštrbuje dôveru vo všetko oficiálne v ľuďoch náchylných dôverovať čomukoľvek fascinujúcemu.

Nahlasovanie a zabezpečenie bezpečnosti je problém

Nahlasovanie takýchto príspevkov, alebo upozorňovanie, nahlasovanie nepravdivých tvrdení, falošných obetí, neexistujúcich čiernych dodávok unášajúcich deti v obci, kde žiadna dodávka nebola a podobne, je pritom často ignorované. Na Facebooku používatelia neraz nahlasujú nebezpečné profily bez výsledku. Vydieranie, kyberšikana, vyhrážky zabitím, či inou likvidáciou po označení Facebook nevyhodnocuje správne. Chýba rozlišovanie jazyka, správneho prekladu a vykonania nápravy. Samotný Facebook nereaguje tak, aby z prostredia vytváral bezpečné. Twitter je v takejto ochrany priestoru ešte pomalší a mnohé hrozby sú napriek nahláseniu prítomné aj celé týždne, alebo sú zachované bez zmeny aj dlhšie.

V sociálnej sieti takýmto nahláseniam nie je dávaná dôležitosť a nepravdivé informácie sa tak naďalej šíria bez označenia možného klamlivého obsahu, či blokovania. Elon Musk vidí v prípadnom zákaze sociálnej siete v EÚ výrazné úspory. Lepšie sieť pre Európu vypnúť, ako sa vystavovať drakonickým pokutám za neodstraňovanie obsahu. Kontrola takýchto nahlásení by si žiadala čoraz väčší tím školených ľudí, ktorí by vyhodnocovali opodstatnenosť hlásení. Niečo také na Facebooku nie vždy funguje. Samotné odstraňovanie je pritom komplikované, keďže nástroj nahlasovania býva zneužívaný aj druhým táborom.

Twitter spoplatnený jedným dolárom

Medializované sú však súčasne aj iné informácie. Twitter by podľa tých posledných informácií mohol byť pre všetkých používateľov spoplatnený symbolickým dolárom. Spôsobilo by to najmä to, že každý jeden účet by sa musel zaregistrovať a prepojiť s niektorou platobnou metódou. Podvodné siete falošných účtov a trollov by nemuseli mať dostatok rôznych platobných metód a kariet. Nedokázali pokryť tieto náklady na bežný objem vysokého počtu účtov. Tie sú vytvárané ako na bežiacom páse práve na účely masírovania verejnej mienky a trolovania. Účet, jeho vytvorenie a poskytnutie pre propagandu a trollovanie ďalším skupinám je pár centovou záležitosťou v závislosti od objemu a účelu. Takto by každý účet musel stáť o jeden dolár viac. Tu by pritom existovala cesta odhalenia opakujúcej sa karty a ďalšieho analyzovania obsahu a podobnosti.

Musk práve v spoplatnení vidí spôsob, ako znížiť počet botov (automatov – robotov). Ich účty slúžia na šírenie falošného obsahu a dezinformácií. Alebo podporovanie iných vydaných príspevkov ďalšou interakciou a ovplyvňovaním virality. Dolár za službu na celý rok pritom nie je veľa a mohol by byť skôr motivátorom zostať na Twittri, ak by to naozaj prispelo k bezpečnejšiemu priestoru. Zároveň by to prispelo k zachovávaniu účtu. Niektorí používatelia práve nevyčerpateľným kolobehom nových účtov prispievali k neprehľadnosti niektorých diskusií a reakcií na iné príspevky. Aj to by sa pritom mohlo zmeniť.

