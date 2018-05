Pozor na súťaže o dovolenky a poukazy na Facebooku: ide o podvody

Prichádza dovolenkové obdobie a spolu s ním aj masívne rozšírenie podvodných súťaží na Facebooku. Registrujeme celkovo až 6 rôznych druhov súťaží, pričom dva typy vás oslovia a ani nemusíte vedieť prečo. Dôverčiví ľudia, alebo aspoň všetci tí, ktorí dosiaľ nemali skúsenosti s ničím podobným, sú ideálnou obeťou podvodu, na konci ktorého podvedenému zostávajú oči pre plač a podvodník zostáva nepotrestaný.

Hneď na začiatok je nevyhnutné uviesť niekoľko hesiel:

Žiadajú od vás po údajnom žrebovaní poslať nejakú SMS? V žiadnom prípade to nerobte. Žiadne overenie adresy a ani žiadne overenie kuriéra. Len aktivovanie poplatných SMS, ktoré presunú peniaze od vás k podvodníkovi. Žiadajú zdieľanie súťaže? Nezdieľajte. Pre kohokoľvek z priateľov, ktorí už nejakú skúsenosť majú, môžete vyzerať… čo si budeme hovoriť, žiaľ príliš dôverčivo Neuvádzajú štatút súťaže? Čiže podrobné podmienky, sponzora, webovú stránku a odklik na presné znenie podmienok? Rýchlo preč. Deje sa tu niečo nekalé. České stránky Létaní je náš život drzo (foto vyššie) prezentujú falošné súťaže a získavajú tým tisíce fanúšikov, čím je stránka cennejšia a vytvárajú tak obchod. Slovenské stránky DOVOLENKA SNOV si všímajú, kde čo zdieľate a potom vás kontaktujú so správou, že ste vyhrali závratnú sumu – poukaz na zájazd. SMS ktorú na overenie musíte poslať ale nie je overovacou SMS. Žiadna kuriérska spoločnosť ani systém overenia adresy, neprebieha pomocou SMS Pokiaľ sa vás niekto neznámy pýta pred odoslaním SMS na to, či máte paušál, robí to len preto, aby mal istotu, že môže sťahovať donekonečna. Z kreditného telefónu je totiž limitovaný kreditom, pri paušáloch je limitovaný len umením presvedčiť vás na viacero overení „lebo prvé zlyhalo, neznáma chyba“. Chcú od vás zaslať čísla na vašej platobnej karte? Pochopiteľne, že to odmietnete. Mnohí ale urobia opak.

Dovolenka za klik? Veď to sa oplatí

Mnohí chceme vyraziť na dovolenku a pripadá nám snívať vysnený sen, keď zažijeme žrebovanie a sme to my, čo porazili stovky, až tisíce ostatných. Omyl. V skutočnosti žiadne žrebovanie neprebieha. Súťaž na Facebooku je už z obsahu vlastných podmienok na Facebooku neprípustná. Facebook ich zakazuje, pokiaľ nie sú riešené v podobe aplikácie s podmienkami, štatútom a po novom aj s ďalšími náležitosťami v zmysle znenia nariadenia GDPR. To, čo na Facebooku prebieha už niekoľko rokov a od marca vo zvýšenej miere doteraz, nemá nič spoločné so súťažami.

Žiadna cestovná kancelária významného mena neorganizuje súťaž o dovolenku na Facebooku. Pri cene a hodnote výhry to môže spojiť s len výraznou akciou a ďalším projektom na podporu značky. Na Facebooku získať niečo bez sponzora a vyhrať súťaž len tak nie je možné. Napriek tomu mnohí uveria, pretože ide o cielený podvod ako vymámiť peniaze. Podarilo sa to už toľko krát, že ľudia stojaci za podvodmi jednoducho nemusia chodiť do práce a oplatí sa im vytvárať neustále nové a nové stránky.

Podvodné stránky spoznáte jednoducho podľa:

Chýbajú podmienky, jasný gramaticky správny jazyk a úprava hodná súťaže o tak vysokú cenu.

Chýba reálny sponzor, ktorý cenu venuje a má z celej súťaže niečo – Súťaž je vždy organizovaná, aby podporila značku, projekt, či cenu. Ak chýba logo firmy, projektu, alebo sa neuvádza nejaká pravidelná linka a jej výhodná cena, skrátka nič, ide bezpodmienečne o podvod. Súťaž v ktorej niekomu nejde o niečo iné, neexistuje. To, čo popisujeme však nie je súťaž, ale podvodné snahy o zisk.

Chýbajú informácie o zdanení vysokej výhry, obsahu ceny, presná platnosť, organizátor a vymedzenie pojmov

Čo sa mi môže stať?

V prvom rade si ľudia myslia, že s aim na Facebooku nemôže nič stať, ak nedávajú číslo karty a ani svoje osobné údaje Facebooku. Lenže stačí zdieľať takúto súťaž a problém je na svete. Zdieľaním možno máte pocit, že ste o nič neprišli. Pomáhate tak šíriť veľa krát podvodné stránky, klamstvo, ste súčasťou niečoho, čo vynáša nemalé peniaze niekomu na druhej strane, nie však vám. Obchodníkovi, ktorí zneužil tisíce dôverčivých ľudí na falošnú súťaž.

Čo horšie sa môže stať?

Klikať v takýchto stránkach a písať podľa pokynov nejaký komentár znamená, že prilákate pozornosť administrátorov tejto stránky, alebo inej stránky. Ak súťažíte o dovolenku, veľmi rýchlo zareagujete, ak vám napíšu, že ste vyhrali. V prvom momente prichádza nadšenie a radosť. AK správa vyzerá profesionálne, uveril by v určitom momente azda každý. Po takejto informácií má ale nasledovať celkom iný postup.

Telefonický kontakt, ktorý by mal postupovať v zmysle spresnenia odovzdania výhry, spresnenia povinností oboch strán a mali by ste sa dozvedieť všetky podmienky. Nie je možné overovať si pomocou SMS adresy, či správnosť niektorých údajov. Touto fintou podvodníci nalákajú ľudí do pasce. Existuje totiž niekoľko druhov služieb, ktoré po poslaní SMS a spätnom overení prijatého kódu stiahnu z mobilu nemalú čiastku EUR. Dosť primalú na to, aby polícia začala nejaké trestné stíhanie. Aj preto vám stiahnu 20 EUR, 40 EUR, alebo 120 EUR, čo stále nie je trestný čin.

Vy možno nemáte pocit, že ste overili nejaké strhnutie kreditu, no reálne prebieha. Už samotná služba BAZOS.SK má varovanie, aby ste konkrétny kód nikdy neuvádzali neznámym ľuďom. Na váš telefón totiž môžu akoby boli vami, vydať podvodný inzerát a prípadné policajné vyšetrovanie povedie najskôr k vám a podvodník zostáva nepotrestaný. Upozorňujeme preto, že žiadna súťaž neposiela správy cez Facebook v zmysle, aby ste overili svoju adresu, hoci ste ju ešte nikde nezadali a v SMS ani nebola. Častou otázkou je, či máte paušál alebo kreditný telefón. Pochopiteľne. Z kreditného telefónu sú limitovaní v strhávaní peňazí, kým na paušálnom telefóne vás ošklbú viac a pohodlnejšie. Pozor, najväčšia drzosť je, keď podvodníci na druhej strane žiadajú platobnú kartu.

Údaje z platobnej karty nikdy nepíšte na Facebook

Platí: Nikdy nevpisujte údaje o platobnej karte inde, ako v platobnej bráne. Platobná brána musí bezpodmienečne obsahovať adresu začínajúcu viditeľným adresným protokolom HTTPS:// až následne pokračuje stránka brány, predajcu, alebo banky. Údaje ako číslo karty, jej platnosť a zadný overovací trojciferný kód musia zostávať dôverné – nikdy ich neposkytujte neznámym ľuďom, portálom, formulárom len tak na požiadanie.

Ak sa stanú vlastníkmi týchto troch údajov, je snáď celkom pochopiteľné a jasné, že majú okamžuitú kontrolu nad všetkými peniazmi na vašom účte.

Možností obrany je málo:

Brániť sa na Slovensku nedá. Ak ste sa stali obeťou s malou škodou, oznámte to polícií a podajte trestné oznámenie. Vyšetrovatelia ale nekonajú, keďže náklady na prácu polície sú vyššie ako vašich 20 EUR či 80 EUR. Z našej strany je toto konštatovanie neprofesionálne a drzé, žiaľ veľmi reálne.

Pri vyšších sumách je možnosť väčšieho nasadenia. Podvodníci sa však držia na uzde a nejdú do sadzby, ktorá znamená trestný čin.

Upozornite médiá, portály venujúce sa podvodníkom, alebo Facebook stránky venujúce sa aspoň ako tak ochrane a varovaniu ľudí. Stránky s potrebným členstvom nie sú pravé miesto, hoci je tam viacero podnetov a upozornení. Odporúčame PODVODNE SUTAZE. Verejne nie sú prístupné a tak sa o nich dozvedia len tí, čo sú v spojení so stránkami.

Nové prípady podvodných súťaží môžete zasielať aj na stránky www.hoax.sk, ktoré sa ako jediné na Slovensku špecializujú priamo na odhaľovanie a upozorňovanie na problémy a podvody na internete.

Je potrebné si uvedomiť, že vzniká hneď niekoľko trestných činov a prečinov, s ktorými môže polícia narábať, no nie vždy s nimi hneď počítajú. Podvod, vylákanie peňazí, vytváranie falošných súťaží, podmienok a obchodných praktík, zavádzanie a uvádzanie klamlivých súťažných podmienok… stačí?