Čo robiť, keď je Wi-Fi náhle pomalé, alebo nefunguje?

Ak máte problémy s pomalým internetom, môže to byť spôsobené viacerými faktormi. Niektoré z nich sú na strane poskytovateľa, no veľká časť problémov vzniká aj priamo vo vašej domácnosti, alebo v konkrétnom počítači. Napríklad slabý počítač a pomalá RAM, nemusia súvisieť s WI-FI, hoci internet sa bude javiť ako pomalý.

Domáca wi-fi vždy súvisí s nastavením routeru, alebo domovej siete. Odpojený Netflix, nemožnosť sa pripojiť, pracovať, čokoľvek robiť na internete, vie výrazne obmedziť fungovanie. O to viac, ak pracujete z domu. Vo všeobecnosti už nepochybne nejaké skúsenosti máte. Viete, aký je kontakt na poskytovateľa internetu. Ten vie na diaľku diagnostikovať príčinu výpadku. Ak však u seba neeviduje žiadnu príčinu, môže to byť problém lokálny. Na čo pozerať a ako si poradiť v rámci laických skúseností a možností opravy pomalej Wi-fi? Presvedčte sa, že router funguje, že vaše heslo je správne a výpadok je úplný. Čiže všetky zariadenia, televízor, či ďalšie spotrebiče, ktoré s WI-FI komunikujú, nepracujú správne. V takom prípade sa pokúste inšpirovať nasledujúcimi možnosťami. Použiteľnými napríklad aj vtedy, ak je Wi-Fi pomalá.

