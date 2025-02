Vychádza knižné umelecké dielo Maša Haľamová – Poézia srdca

Vo vydavateľstve IKAR vychádza čoskoro unikátne knižné umelecké dielo. V sérií kníh, ktoré sú tlačené v špeciálnych zberateľských vydaniach na špeciálnych materiáloch, ako limitované zberateľsky hodnotné diela, sa objaví aj Maša Haľamová. Naša významná poetka, ktorá pracovala v slovenských vydavateľstvách a tak má na svedomí viac kníh, ako len tie podpísané jej menom. Špeciálne vydanie knihy poézie je v zaujímavom výtvarnom spracovaní.

Špeciálna kniha v špeciálnej verzii

Celkovo ide o 300 kníh, pričom každá obsahuje jednu osobitnú ilustráciu. Na výber sú dve. S úsmevom (platí pre čísla kníh 1 – 150) a Láska(platí pre čísla kníh 151 – 300). Predaj bol spustený dnes. Kniha sa pýši ručne číslovanými výtlačkami, farebnou oriezkou a soft touch laminátom s 3D lakom. Vytlačená 5 farbami na papieri Symbol Tatami White 150 g/m2. Publikácia obsahuje lyrickú poéziu básnických zbierok DAR, ČERVENÝ MAK, SMRŤ TVOJU ŽIJEM a NOVŠIE BÁSNE. Každá z kníh stojí ako zberateľsky limitované dielo 300 eur.



Čím sa tento číslovaný komplet vyznačuje?

exkluzívnu, ručne číslovanú knihu s podpisom Kataríny Vavrovej (224 strán, rozmer 21 x 29 cm)

ozdobné, celoplošne potlačené puzdro • certifikát originality knihy • biele rukavice

číslovanú originálnu grafiku od Kataríny Vavrovej s podpisom a s reliéfnou fazetou

k dispozícii je len na stránkach https://www.luxusnakniznica.sk/masa-halamova, kde sa nachádza systém pre výber konkrétneho čísla.

Maša Haľamová a jej život

Maša Haľamová (Mária Pullmanová) sa narodila 28. augusta 1908 v Blatnici v rodine obchodníka so šafranom, ktorý často cestoval do zahraničia. Po predčasnej smrti matky ju do starostlivosti prijala učiteľka Oľga Textorisová, rodáčka z Blatnice a priateľka jej matky. Svoje základné vzdelanie začala v Martine a pokračovala v Starej Pazove v Srbsku. Po návrate na Slovensko študovala na gymnáziách v Martine a Bratislave, kde v roku 1925 úspešne zmaturovala.

Po maturite nastúpila ako úradníčka v sanatóriu v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách. V rokoch 1929 až 1930 absolvovala kurz francúzštiny v Paríži. V roku 1930 sa vydala za lekára Jána Pullmana, hlavného lekára Štátnych kúpeľov na Štrbskom Plese. Spoločne žili vo vile Marína na brehu Štrbského plesa, ktorá sa stala centrom stretnutí s významnými osobnosťami kultúrneho života, ako boli Karel Čapek, Dobroslav Chrobák či Margita Figuli. Počas svojho pobytu vo Vysokých Tatrách sa aktívne venovala lyžovaniu a v roku 1935 pôsobila ako najmladšia rozhodkyňa na Majstrovstvách sveta v lyžovaní na Štrbskom Plese. Dom pri brehu Štrbského plesa nesie pamätnú tabuľu a slávnou obyvateľkou je známy dodnes.

Po opustení Vysokých Tatier a autorský život

Po náhlej smrti manžela v roku 1956 opustila Vysoké Tatry a presťahovala sa do Martina, kde pracovala ako redaktorka vo vydavateľstve Osveta. Neskôr, od roku 1959 až do odchodu do dôchodku v roku 1973, pôsobila vo vydavateľstve Mladé letá v Bratislave. V tomto období sa zamerala na tvorbu pre deti a mládež, pričom jej diela ako „Mechúrik Košťúrik s kamarátmi“ (1962) a „Petrišorka“ (1965) sa stali obľúbenými medzi mladými čitateľmi.

Jej literárna tvorba zahŕňa tri básnické zbierky: „Dar“ (1928), „Červený mak“ (1932) a „Smrť tvoju žijem“ (1966). Posledná menovaná zbierka reflektuje jej hlboký smútok po strate manžela a predstavuje vrchol jej poetickej tvorby. Okrem písania sa venovala aj prekladom diel z ruštiny, lužickej srbčiny a češtiny, pričom spolupracovala na prekladoch diel autorov ako Jiří Wolker či Ivan Olbracht. Za svoj prínos do slovenskej literatúry a kultúry bola v roku 1968 ocenená titulom zaslúžilá umelkyňa a v roku 1983 získala titul národná umelkyňa. Zomrela 17. júla 1995 v Bratislave a je pochovaná na Národnom cintoríne v Martine.