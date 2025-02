Suchá zima bez zrážok (snehu a vody): väčšia hrozba, ako sa zdá

Snehová pokrývka predstavuje významný zásobník vody, ktorý sa postupne uvoľňuje počas jarného topenia. práve to napĺňa toky potokov a riek. Tento proces zabezpečuje stabilný prítok vody do riek, potokov a vodných nádrží. V prípade nedostatku snehu dochádza k zníženiu objemu vody v týchto zdrojoch, čo má priamy vplyv na napĺňanie vodných nádrží. Tieto nádrže sú kľúčové nielen pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, ale aj pre výrobu elektrickej energie vo vodných elektrárňach. Nedostatočné zásoby vody môžu viesť k zníženiu produkcie elektrickej energie, čo môže mať ekonomické dôsledky a ovplyvniť energetickú bezpečnosť krajiny.

