Ako schudnúť 15 kilogramov za 2 dni, ako sľubujú? Dá sa to! - ZN.SK

Už niekoľko rokov je slovenský internet liahňou rozsiahlej siete pochybných bannerov a stránok, ktoré hlásia zázračné prípravky a objavy. Dokonca s posvätením niektorých veľkých slovenských portálov, ktoré s radosťou pre nemalé peniaze len za zobrazenie takýchto bannerov servírujú ľuďom pokojne falošné podvodné stránky okrádajúce ľudí o menšie sumy peňazí. Uvádzajú na nich informácie o šokovaných vedcoch, lekároch, aj laickej verejnosti. Údajne sa niekomu podarilo objaviť zázračnú formulu, rastlinu, plodinu, alebo čokoľvek iné a tá má úžasné účinky na chudnutie.

V skutočnosti však tieto reklamy, hoci časťou ľudí sú vnímané ako podvod, reálne prilákajú pozornosť množstva ľudí. Veľké množstvo žien napríklad vo vyššom veku sú obeťami cielenej reklamy a psychologickej manipulácie. Podľahne pritom občas aj večný odmietač rôznych zázrakov.

Pozor na zaručené rady “ako schudnúť” na internete

Internet ponúka recepty, ako schudnúť a ľudia si ich čítajú s veľkou chuťou. Nie vždy aj reálne recept vyskúšajú, no základ je zdieľať všetko zaujímavé, pretože vtedy ste v očiach iných tiež in. Avšak internet nie je vhodný zdroj informácií, ak hľadáme zdravotnú pomoc. Lekári a skutoční odborníci varujú, aby ľudia neposudzovali svoj stav a diagnózy podľa informácií na internete. Je to totiž to isté ako sa domnievať, že pomocou návodu zmontujete jadrový reaktor. Diagnostika zdravia sa skrátka pomocou magazínov nedá. Okrem toho mnoho magazínov na Slovensku tvorí obsah nasilu, bez reálneho štúdia problematiky, ba dokonca len kvôli slovám, aby sa páčili vyhľadávačom. Nájsť dobré rady ku chudnutiu však môžete nájsť rovnako tak. Ba dokonca môžu aj zaberať. Najmä ak obsahujú dôležité prvky ako zvýšený pohyb, zlepšenie životosprávy a celkovú zmena života. Je to pritom veľmi ťažké, ovládnuť samého seba a prinútiť sa. Pri hľadaní zaručeného receptu sa nikdy od predávajúcich firiem, a je jedno čo predávajú, nedozviete jednu podstatnú vec. Na každý organizmus môže platiť niečo iné. Inak sa chudne zdravému a inak človeku s ochoreniami. Tých môže byť opäť mnoho druhov s rôznym typom priebehu a vplyvu na obezitu. Za nebezpečné považujeme množstvo stránok, ktoré sa špecializujú na prinášanie šokujúcich domácich receptov “ktoré médiá a lekári zatajujú”. Takmer vždy ide o pochybné stránky plné vymysleného, alebo konšpiračného materiálu.

Ako sa dá naozaj schudnúť?

Nedarí sa vám schudnúť, ale naozaj ste sa pokúšali? Bez silnej vôle to nejde. Nikdy neschudnete bez zmeny správania, stravy a života. Pokiaľ podmienky na rast váhy zostávajú, je absurdné očakávať opačný výsledok. Napriek tomu je medzi ľuďmi opačný názor. Údajne existujú nástroje a koktaily, ktoré za vás schudnú a nemusíte pohnúť ani prstom. S niečím takým ale nikdy nechoďte za fitness trénermi, alebo ľuďmi, ktorí sa vyznajú v zdravej strave a majú záujem vám pomôcť. Jednak ide o hlúposť a každý koktail, či iný prípravok si v skutočnosti žiada aj úpravu stravy a viac pohybu. Čokoľvek, čo vám dovolí sedieť bez pohybu pred televízorom aj naďalej je len podvod, alebo akýsi náhly zázrak s pochybným výsledkom.

Postup reálneho schudnutia

Na to, aby ste mohli schudnúť a to dokonca aj úspešne, nebojte sa vyhľadať lekársku pomoc. Už obvodný lekár vie odporúčiť špecialistu a vylúčiť niektoré zdravotné ťažkosti. Najmä ak sa snažíte schudnúť, je priam povinnosťou každého človeka priamo sa zaoberať aj svojim zdravotným stavom a vedieť tak vylúčiť aj možné riziká pri zmene stravovania, či zistiť príčinu nadváhy. Ak na sebe ale nemáte ani štipku tuku a patríte medzi tých, ktorí o sebe tvrdia, že musíte schudnúť, hoci nie je už z čoho, potom treba bez váhania zaklopať na dvere psychológa.

Tak ako hračka na batérie, alebo len vozidlo keď potrebuje natankovaný benzín, či ako notebook potrebuje nabitú batériu, tak aj telo potrebuje na svoju činnosť palivo. Človek má však organizmus trochu iný a dokáže vydať viac energie, ako jej príjme, pretože má zásobu. Princíp chudnutia a zbavovania sa tuku sa ukrýva v postupnom spaľovaní aj nadzásob pri vydávaní energie. Nečakajte teda, že nejaký koktail si spraví prácu za vás. Chce to pohyb a to bez kecov. Zároveň na podporu chudnutia nejaký ten doplnkový koktail ako druhoradého pomocníka a možno vitamíny. Skrátka nedá sa schudnúť, ak niekto sedí doma na zadku. Zázraky sa dejú len v rozprávkach. Nuž ale ako schudnúť tak, ako to sľubujú internetové reklamy na množstve portálov aj v tejto chvíli? Dokonca 15 kilogramov za 2 dni? V podstate to možné je a vedia o tom rozprávať niektorí Slováci.

Do nemocnice vás privezú s váhou 85 kilogramov a už o dva dni máte 70 kilogramov. Nejde o nič výnimočné. Amputácia nohy je síce niečo strašné, ale človek hneď schudne to množstvo kíl, ktoré mu garantuje reklamná plocha. Tá zrejme myslela amputácie, pretože nič iné, pričom by sa dalo schudnúť za dva dni toľko kilogramov, nie je reálne. Čokoľvek iné tieto reklamy tvrdia, je to len priveľmi odvážny a zatiaľ stále nijako nepostihnutý podvod voči ľuďom.