TOP 5 vecí, ktoré sú na Malte iné a týkajú sa vašej dovolenky - ZN.SK

Malta je pre Slovákov v prvom rade stavebná hmota. Spojitosť s krajinou je preto braná ako druhoradá a aj pojem si radi zámerne zamieňame. Veď aj spojenie „na malte“ radi používame ako vyjadrenie dovolenky na malte. No Malta ako krajina má mnoho krás, ktoré prilákajú aj Slovákov. Dokonca čoraz viac, aj vďaka priamemu spojeniu Bratislavy a Valletty, hlavného mesta tohto drobného ostrova južne od Sardínie.

Malta je súčasťou Európskej únie, v minulosti tu panoval britský vplyv, no ide o suverénny samostatný štát, veľmi európsky a v mnohom nám blízky. Napriek tomu je tu niekoľko rozdielov, ktoré v súvislosti s dovolenkou budete vnímať oveľa viac. Na čo sa pripraviť?

1. Taxík má predajné miesta

Niečo s čím sa celkom bežne nestretnete a pre Slováka je to neznáme. Taxi službu si viete zaplatiť v špecializovaných stánkoch, či v kiosku pri východe z letiska. Zaplatený taxík vopred je akousi zárukou, že vás ako turistu nikto neoberie o peniaze a taxameter tak má svojim spôsobom voľno. Na internetových stránkach však píšu nižšie ceny ako tie reálne po príchode na miesto. Obrňte sa preto toleranciou pár EUR navyše.

Podobné stánky sa nachádzajú aj v mestách, prípadne niektorých predajniach.

2. Jazdenie na ľavej strane

Za bežných okolností je skvelým nápadom vyraziť na Maltu a požičať si auto. Toľko pamiatok z praveku, záhad, geologických krás a zaujímavých miest azda ani nenájdete na tak malom kúsku zeme. Lenže problém. Na Malte sa jazdí na opačnej strane. Ďakujeme ti Británia. Kým požičovne vyhovejú Britom a Írom, početní Francúzi, Taliani, Nemci sa zväčša jazdu na opačnej strane vyskúšať boja. Je to nezvyk a vjazd na kruháč z opačnej strany vie narobiť zmätok v reflexoch.

Zaujímavé je aj sledovať akou rýchlosťou sa miestni vodiči rútia cez úzke uličky pomedzi zaparkované autá, nehovoriac o manévroch vodičov veľkých áut, ktorí toto umenie zvládajú úctyhodne.

3. Fajčenie je povolené takmer všade

Pokiaľ vyslovene nemáte ceduľku so zákazom fajčenia, je pokojne možné, že budete stáť na zastávke s dieťaťom na rukách, či bez a nastupovať do autobusu spolu s fajčiarmi. Tí cigaretu zahasia po permanentnom fajčení priamo na zastávke až keď nastupujú do autobusu. Na zastávkach je fajčenie povolené, či na čerpacích staniciach to tiež nikomu neprekáža. Pred školami rovnako tak a na detských ihriskách nehovoriac. Sú miesta, kde akási automatická slušnosť Slovákom napovie, nech to skúsia vydržať. Na Malte toto ale vyhovuje miestnym aj turistom.

4. Skúsený personál v popredí

Na Slovensku niečo také určite bežné nie je. V baroch a reštauráciách sú starší čašníci, ktorí majú skúsenosti. Aj na recepcii hotelov nájdu svoje miesto starší, pokojne starí páni, ktorých u nás by už hádzali do starého železa. Skúsenosti si tu vážia trochu viac ako u nás. Pôsobí to v kontraste s tým, ako fungujeme na Slovensku. V našich končinách je starší krčmár azda len vtedy, ak krčmu sám vlastní.

Uprednostňujeme mladý personál, ktorý nežiada vysoký plat, bez skúseností, no v prvom rade dobre vyzerajúci. To je štandard v bežnej slovenskej reštaurácií a hoci je to smutné, terba uznať aj to, že samotní zákazníci očakávajú skôr mladý personál. Hoci aj u nás si niektorí podnikatelia uvedomujú, že skúsenosti a prístup je viac ako výzor a vek, nastupuje tento múdry trend len veľmi pomaly. Na Malte pokojne nájdete mladé dievčatá ako upratovačky, čo je naopak v našich končinách nemysliteľné.

5. Verejná doprava

Verejná doprava je tak trochu zážitkom a myslené je to negatívne aj pozitívne. Kamkoľvek na ostrove stojí lístok 1,5 EUR a je platný nejaký čas, ktorý je uvedený na lístku. Počas toho môžete cestovať a spoznávať pokojne celý ostrov. Je celkom jedno či len susednú dedinu, alebo opačný koniec ostrova. Na autobus sa tu máva. Pokojne môže chodiť jedna linka za polhodinu či hodinu a ak vám nezastaví, máte smolu. Nezastaví napríklad ak je plný. S tým nič nenarobíte.