Recenzia: cyklistický batoh Deuter Race, má svoje prednosti

Vedieť rozoznať poriadny kvalitný ruksak od bežného ruksaku dokáže len ten, kto si niekedy zadovážil kvalitu. Áno, dá sa hovoriť, že športový tovar a hlavne sortiment batohov nám môže pripadať predražený, v konečnom dôsledku ak sa lacnejší batoh rozpadá a vyletúvajú z neho čierne kúsky lemov už po pár mesiacoch, odrazu si viete spočítať, že ten drahší vám vydrží o 300% dlhšie a tiež náročnejšie podmienky.

Deuter je výrobcom batohov, ktorý si zadovážila naša redakcia len preto, aby bolo možné prenášať fotoaparát, desiatu, nejaké výdobytky modernej doby, aj niečo na prezlečenie na trasách na bicykli. Ak už všetko dostane zabrať v na bicykli, aj batoh by mal byť taký, čo zvládne poslúchať na dvoch kolesách.

Ruksak s ktorým musí byť cyklista spokojný

Ruksak Deuter Race pôsobí dojmom, že je malý. Má mierny ohyb, konštrukciu zošitú tak, že vytvára aerodynamiku, ktorá pre bežného cyklistiku na Slovensku úplne vyhovuje. Všimnúť si je možné spevnenú časť batohu na chrbte, ktorú dvoria dve hrubšie pásy. Tie zabraňujú, aby sa chrbát dotýkal celej plochy. Systém nazýva výrobca Airstripes, vďaka čomu dochádza k ventilácii a chrbát sa nepotí. Oba pruhy pritom pripomínajú akúsi čokoládu, ktorá aj na vlastnej ploche odvádza teplo. Pre cyklistu plus.

Ďalším plusom pre cyklistu je nepochybne zapínateľné spojenie oboch popruhov medzipopruhom na hrudi v strede. Ojedinelou zvláštnosťou je schopnosť posúvať si umiestnenie spoja, ktorý prepája ľavý popruh s pravým. Napríklad ak by toto spojenie prekážalo Go Pro kamere, MP3 prehrávaču, zipsom, vreckám a podobne. Je to vychytávka, ktorá je na tomto modeli riešená zaujímavo. Samotné popruhy sú tiež anatomicky tvarované a ruksak drží na chrbte aj v prípade, že letíte cez riadidlá pre príliš pevné brzdy. Na jednom z popruhov je aj zaujímavo riešená úchytka na suchý zips, ktorou je možné upevniť slúchadlá. Veď nič nie je horšie, keď celé zletia dole a zamotajú sa do pedálov. Prevedenie samotných pásov na pleciach nie je látkové, ani pevné. Tvoria ich mriežky, ktoré taktiež nemôžu tvoriť riziko potenia, či hromadenia tepla.

Slušný objem a výbava napriek veľkosti

Potešujúcich vlastností, pre ktoré nemožno ľutovať kúpu a možno vás budú motivovať venovať batohu článok na vlastnom blogu, je určite hneď niekoľko priestorov a vreciek. Celkom hore sa nachádza menšie vrecko na zrejme menšie elektronické zariadenia. Zároveň je tu priechod pre pitné systémy. Po oboch stranách sa nachádzajú vrecká na fľaše, ale sú tu aj pútka, umožňujúce zavesiť prídavné svetlo, alebo reflexné prvky. V strednej časti sa nachádza vertikálne menšie vrecko s háčikom.

Celkový vnútorný objem je 10 litrov. Vo vnútri sa nachádzajú dva úložné priestory, pričom priehradka medzi nimi je tvorená z jednej strany pevnou textilnou látkou so sieťkou na zips. Vo vnútri sa dá nájsť aj štítok so sériovým číslom batoha.

Prekvapenie vo výbave

Nie každý batoh vám urobí prekvapenie v podobe vlastného pršiplášťa. Ten sa nachádza vo vrecku na spodku batohu. Vytiahnuť z neho môžete poskladaný výrazne žltý nepremokavý plášť, s ktorým pri daždi v zhoršených podmienok jedna budete o niečo viac žiariť, ale hlavne obsah batoha nie je vystavený pre sklonený chrbát priamemu dažďu.

Pre cyklistu výborná vec

Batoh, ktorý nájde u cyklistov využitie na prenášanie vecí na prezlečenie, nápojov a podobne, má tie správne vlastnosti, aby s ním cyklista nedorazil do cieľa spotený a prehriaty na konkrétnych neželaných miestach. S klasickým batohom nie je možné porovnávať batoh určený pre cyklistov. Hoci použiť ho môžete pokojne aj mimo cyklistické trasy a bicykel, práve tam sa dajú najlepšie využiť vlastnosti, ktoré ponúka. Minimálne potenie, minimálne otrasy a nestabilita. Ergonómia upevnenia na chrbte je dôvodom, prečo sa netreba báť ani o veci uchované vo vnútri. Možno ak nevýhodou je, že sa doň nezmestí veľký nákup, no to už je individuálnou vecou individuálnej potreby.