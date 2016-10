Múzeum a rodný dom M. R. Štefánika v Košariskách

Ak sa raz ocitnete v obci Košariská neďaleko Myjavy, nepochybne neminiete miestny pamätník s ďalekohľadom. Pripomína si osobnosť, ktorá sa v obci narodila, žila a obec samotná sa k nej hlási s opodstatnenou hrdosťou. Astronóma, politika, vedca, cestovateľa, fotografa, generála Milana Rastislava Štefánika. Len pár metrov od pamätníka a miestneho námestíčka stojí evanjelický kostol s farou, ktorú taktiež nemožno prehliadnuť. Azda najviac zo všetkých miest práve fara pripomína jeho život.

Rodný dom významnej osobnosti

Osobnosť našich dejín, ktorá sa dokázala presláviť vo viacerých oblastiach a zaslúžila sa o mnohé pozitívne zmeny v našej histórii, sa narodila v tomto dome 21. júla 1880 ako šieste dieťa v poradí a po ňom sa narodili ešte ďalší šiesti. Štyria zo súrodencov zomreli ešte ako deti. Vyrástli z nich právnici, osobnosti a cestovatelia. Dvaja bratia odišli do Ameriky. Otec Pavol Štefánik bol miestny evanjelický farár, ktorý síce nebol majetný, no deti so ženou učil všestrannému vzdelaniu. Keď Milan na základnej škole v obci ukázal mimoriadne schopnosti, otec ho poslal do Šamorína, aby sa naučil maďarsky, inak by sa na strednú školu nedostal. Jeho život naberal postupne obrátky hodné výnimočnej knihy, či životopisu, ktorý dosiaľ nikto do poriadneho uceleného diela nespojil a hoci Milan Rastislav križoval a obišiel celý svet, zopár krát sa vrátil domov až sa nakoniec sem nastálo vrátila jeho pozostalosť.

Zbierkové predmety

Príjemné múzeum s mimoriadnym významom dokumentujúce Štefánikov život prezentuje predmety z jeho detstva, zo školských čias, ale najmä z jeho ciest a pôsobenia v politike. Osobnosť národných dejín sa tak pre návštevníkov stáva oveľa bližšou. Nie je to len slávna osobnosť z bankovky, známok a obrazu. Máte možnosť vidieť dary, ktoré dostal na svojich cestách v rôznych kútoch sveta. Artefakty od ľudožrútov, ktorých si získal a neskončil u nich v pahrebe, osobné predmety odhaľujúce aj jeho tajomstvá, no taktiež obrazy a podobizne, ktoré ž nie sú tak známe, ako klasický portrét v uniforme francúzskeho generála, ktorým sa pre svoje zásluhy naozaj stal. Návštevníci v pamätnom dome môžu obdivovať predmety, ktoré by sa bežnému človeku viazali s osobnosťou Marca Pola, alebo bádateľa. Nie každý je pripravený na to spojiť si Štefánikove meno mimo politiky aj s niečím tak zaujímavým a dobrodružným. Nájsť tu môžete aj nábytok z jeho parížskeho bytu, osobné veci a knihy, vďaka ktorým v sebe objavoval talent pre vedu a vzdelanie. Šaty a odevy týkajúce sa politického pôsobenia, aj bundu, ktorú mal oblečenú počas tragického pádu lietadla. Časť venovaná jeho smrti aj po rokoch dokáže pripomenúť, o čo prišli slovenské dejiny.

Návšteva múzea rodného domu Milana Rastislava Štefánika dokáže vďaka výbornému a ochotnému výkladu sprievodkýň zlepšiť povedomie o jeho diele a význame v našich dejinách. Múzeum je v súčasnosti celkom zrekonštruované, fasáda má úpravu a interiér prešiel kompletnou prerábkou muriva a podláh.