Cossacks, legendárna stratégia má pokračovateľa, Cossacks 3

Cossaks je v hernom svete historických strategických titulov pomerne známy. Ak ste milovali Empire Earth alebo Age of Empires, nepochybne ste minimálne poškuľovali po kozákoch. Teraz keď prichádza po mnohých rokoch pokračovanie s trojkou v názve, istotne si radi oživíme, čo vlastne hráčom hra dala.

Prehľadná a rýchla hra

Cossaks ponúkalo vždy jednak základnú kampaň, vlastné mapy alebo multiplayer. Hra je dodnes rýchla čo sa nastavení týka ako aj hrania. Dej a jeho rýchlosť mohli závisieť od rýchlosti vnímania hráča. Ak ste mali štyri ruky a desať mozgov, mohli ste pokojne ovládať obrovské impérium, armády a neustále udržiavať aj niekoľko frontov. Ešte kiež by šlo celú hraciu plochu dostať na megamonitor. Niekomu stačili dve ruky, jediná hlava a dokázal ukojiť náročné chúťky organizácie a stratégie. Poriadna rozohratá mohla byť záležitosťou aj celého dňa. Hra však prinášala niekoľko prvkov, ktoré buď zaviedla, alebo len obkukala. Mapy bavili, no hlavná bola kampaň, alebo viacero kampaní, ktoré mali príbeh a ak ste po nej šli hrať online, mali ste z kampane výbornú prípravu

Architektúra a preberanie koristi

Mali to aj iné hry. V Cossaks sme sa však viacerí tešili na vyskúšanie všetkých rozdielnych prvkov. Každá európska krajina mala určité prvky osobitné a boli aj také, kde to trochu odflákli a tak mali rôzne národy niektoré budovy takmer rovnaké. Vďaka architektúre bola hra ešte pestrejšia. Benátky mali svoju, Rusi svoju, Španieli svoju, arabská kultúra zase viditeľné odlišnosti. Vďaka preberaniu a obsadzovaniu budov nepriateľov sme vedeli získať cudziu kultúru, ich vzdelanie a robotníkov pod svoju nadvládu. Výpad na nepriateľa za účelom krádeže sedliakov a opusteného dela, to ste nezažili hocikde. Prebrať vojnovú korisť ste mohli napríklad aj pri inom delostrelectve, budovách a jednotkách. Určité poškodenie prebratá budova utrpela. Ak ste ju však hneď opravili, prípadný požiar uhasili, bola vaša a vaša pôvodná kultúra sa obohatila.

Vzdelanie

Každá dobrá stratégia operuje s možnosťou zdokonaľovania a vylepšovania. V Cossaks bolo niekoľko herných vlastností, vylepšení a javov podmienených výskumom, či dokonca výskumom na hneď dvoch miestach. Vzdelávacie inštitúcie vám v hre priniesli nové objavy, vylepšenia, modernizáciu, zlepšenie poľnohospodárstva a aj na samotných budovách bolo niekoľko takýchto vylepšení priamo aj uvádzaných. Následne ak ste siahli po možnosti postupu v storočí, prinieslo vám to ďalšie vymoženosti. Niektoré objavy sa predsa podarilo urobiť v rôznych obdobiach.

Veľvyslanectvo a nákup žoldnierov

V prípade, ak ste mali dosť peňazí, v meste nepriateľa, ale náhle žiadnych vojakov po ruke, pomáhali veľvyslanectvá a nákupy žoldnierov. Slabých, avšak na zadržanie postupu nepriateľov dôležitých. Táto budova bola v každej kultúre takmer rovnaká. Títo vojaci však boli žoldniermi. Nenažranými žoldniermi, ktorí ak nedostali zaplatené, obrátili sa voči vám.

Multiplayer

Multiplayer ponúkol niečo, čo v tom čase nebolo bežné a tak jednoducho sa to ani dnes nepožíva. Mohli ste si totiž vybrať počet spojencov, krajiny, či farebné odlíšenie. Nie je to banalita, ale kedysi ste si len v málo hrách zahrali s viacerými spojencami proti viacerým protivníkom. Nastaviteľné mapy, moria, miera nerastných surovín… mnohé z toho pripomínalo štandardné možnosti takýchto hier. No v Cossaks sa všetko dialo občas rýchlo a inokedy ste tempo diktovali vy.

Kvalitná hra viacerých smerov

Aj po rokoch sa dá na Cossacks pozerať ako na výbornú, dobre zvládnutú premyslenú hru, ktorá mala a nakoniec aj úspešne prinášala zábavu. Aj dnes sa nájdu nadšenci hrávajúci najpopulárnejší druhý diel s rozšíreniami. Ženú vojsko proti druhému. Posilňujú strážne veže a ich dostrel, vylepšujú v univerzite vlastnosti zbraní, výskumy, balóny odhaľujúce celú mapu a vývoj ide vpred.

Cossacks 3

Čerstvá herná novinka si u nás nájde ešte svoje miesto. O pár dní si ju dostatočne priblížime a predstavíme. Mimo grafické posilnenie v hre samotnej novinka prináša menej pôsobivý loading, za to kompletnú českú lokalizáciu, stále rovnaký systém, filozofiu vo vlastných mapách a všetko, čo Cossacks robilo hrou výnimočnou. Zákldom je však pre hru kampaň, ktorá prináša viacero misií pre viacero kultúr. V hre ich usporiadanie môže pôsobiť chaoticky. V postupe vás však budú hnať zaujímavé achievementy, ktorých je viac ako sto.