Nadchol vás seriál Koruna? Knižná novinka vyvracia fantáziu filmárov

Seriál Koruna (Crown), ktorý si na streamovacej službe Netflix obľúbilo aj mnoho Slovákov, je vo svete fenoménom. Britská kráľovská rodina je v mnohých smeroch zaujímavá. Pre medzinárodné pôsobenie Veľkej Británie, rozsiahle zahraničné územia, kolónie, moc krajiny a aj pre mimoriadnu osobnosť kráľovnej Alžbety II. Buckinghamský palác má mnoho tajomstiev, postupov, obyčajov a rôznych tradícií, ktoré zvyšku sveta môžu pripadať zvláštne a zaujímavé. Niet sa čomu diviť, keď každá drobnosť, samostatný príbeh, či udalosti v kráľovskej rodine vždy zaujímajú verejnosť.

Sú však roztrieštené do rôznych období. Mať však vo filmovej, respektíve seriálovej podobe celý príbeh kráľovskej rodiny a bez veľkej námahy ho spoznať, to nám ponúkol práve seriál Koruna.

Plný nepresností a fantázie scenáristov, napriek tomu obľúbený

Štyri série úspešného seriálu čakajú na piatu, ktorá bude bližšie rozoberať tú najočakávanejšiu časť histórie zo zákulisia novodobého Buckinghamského paláca – život Diany pred rozvodom. Práve túto časť histórie rodiny poznajú za hranicami Británie ľudia najlepšie. Práve princezná Diana sa zaslúžila o popularitu rodiny dovtedy najviac. Práve vďaka nej stúpol aj mediálny záujem, hoci ju stál nakoniec pri úniku pred dotieravými novinármi, život. Doteraz nám seriál Koruna priniesol pohľad na dospievanie kráľovnej Alžbety ešte ako kráľovskej dcéry.

Seriál nám priblížil okolnosti, za ktorých sa Alžbeta dostala na trón. Zoznámili sme sa s mnohými známymi menami, ale hlavne systémom fungovania kráľovského dvora. Pochopili sme o niečo viac tradície, systém vlády, aj spôsob komunikácie medzi premiérom a kráľovnou. Uvedomujúc si výnimočnosť osobnosti Alžbety II., ktorá doteraz prežila množstvo amerických prezidentov, premiérov vlastnej krajiny, II. svetovú vojnu, aj všetky politické krízy, je úchvatné sledovať stále jedno meno na čele rodiny, monarchie aj rodiny. No pozorné oči a uši si mohli pri všetkom tom informačnom návale všimnúť mnohé nezrovnalosti. iektoré dokonca tak silné, že si niektorí neodpustili pokrútenie hlavou, či utrúsenú poznámku. Chyby, ne len v rámci úloh jednotlivých ľudí, ich funkcií a sled udalostí, ale aj mnohé prikrášlené udalosti. Na mnohé z nich si teraz posvietila očakávaná knižná novinka KORUNA: Pravda a lož.

Kniha Koruna: Pravda a lož v kultovom seriáli The Crown

Pri všetkom tom úspechu seriálu, aj detailoch, ktoré bolo možné pozorovať ako prikrášlené, bolo otázkou času, kedy sa objaví akákoľvek zaujímavá iniciatíva nápravy. Nápad s informačne bohatou knihou vôbec nie je zlý. O to viac, ak takáto kniha dá dostatočný obraz o histórii kráľovskej rodiny aj tom, kto seriál nevidel. Kniha Koruna, s podtitulom Pravda a lož v kultovom seriáli The Crown tak nevyžaduje podmienku dôkladne poznať seriál. Aj takémuto čitateľovi – nedivákovi dokáže ponúknuť spoznávanie mnohých zaujímavostí a udalostí. Prípadne motivovať si seriál pozrieť. Autori si vzali každý jeden diel po minútach a rozobrali, čo je pravdou a čo nie. Konfrontujú tak seriál so skutočnými udalosťami a tým, čo sa objavilo v archívoch, záznamoch a svedectvách.

Môže ísť o zaujímavé doplnenie seriálu, ktoré sa týka samozrejme len dosiaľ vydaných štyroch sérií. krásna je pritom nie len z hľadiska informácií, fotografického materiálu, ale hlavne kniha ako taká. Príjemná na dotyk aj pre kvalitu papiera, väzby a grafiky.

Nevideli ste seriál? Kniha nadchne aj v takom prípade. Prečo?



Čitateľ naozaj nemusí byť nevyhnutne aj divákom seriálu. Otestovali sme si na jednom čitateľovi, ktorý ani len netuší o čom seriál a samotný Netflix je. Kniha aj v takomto prípade zaujme obsahom. Podáva totiž sled historických udalostí, neobchádza aj niektoré kuriozity a zaujímavosti. Porovnáva seriálovú fantáziu, ktorá oslovila milióny divákov, ale konfrontuje ju so skutočnými udalosťami. Prípadne tými, ktoré boli známe a vychádzajú z niektorých prameňov. Dôležité je spomenúť, že kniha niektoré faktyzo seriálu aj potvrdzuje ako reálne. AK teda filmári niečo vystihli, v knihe sa to dozviete. Nie je to teda len kritika a vyvracanie filmárskej fantázie, ale aj prehľad toho, čo sa v rodine kráľovnej Alžbety II. stalo v skutočnosti (alebo pravdepodobne).

Informácie o knihe: