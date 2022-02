Zomrel Ivan Reitman, osobnosť, na ktorú Slovensko a Komárno kašľalo

12. februára 2022 zomrel kanadský režisér Ivan Reitman (so slovenským pôvodom), veľká osobnosť Hollywoodu, ktorá dostala Arnolda Schwarzeneggra do komédie a prsty mal aj v Sylvestrovi Stallonovi a podobnej situácii. Režisér slávnej štvorice Krotiteľov duchov a aj jeho pokračovania, mnohých iných filmov, úletov, komédií, aj nie tak starej Super bývalky, s Umou Thurman v hlavnej úlohe. Veľká osobnosť Hollywoodu, ktorá sa po mnohé roky venovala plodnej produkcii filmov v Los Angeles, sa narodila 27. októbra 1946 a dodnes je nepochopiteľné, ako veľmi sa u nás mlčalo o jeho pôvode a okolnostiach úteku z krajiny.

Ivan Reitman, zabudnuté slávne meno Hollywoodu u nás

Ivan Reitman sa narodil 27. októbra 1946 s Komárne. Neexistuje však žiadna riadna snímka, ceduľa, pripomienka, ktorá by si v tomto meste pripomínala narodenie židovského chlapca, ktorý bol vo veku 4 rokov nútený z krajiny utiecť. V štáte, kde nebola perspektíva, a jeho rodina radšej unikla. Akoby Slováci zanevreli na niekoho, hoci slávneho, len preto že v roku 1951 emigroval z Československa do Kanady a nemal dôvody sa vrátiť. Jeho matka prežila Osvienčim. Ivan Reitman nemal veľa spomienok na Slovensko a ani nemal dôvod sa k nemu hlásiť. Najmä samotné Slovensko a rodné Komárno nemá pre Reitmana nič. Žiadnu pamätnú tabuľu, ceduľku, štítok, žiaden názov, pripomienku a hrdo sa k jeho slovenskému pôvodu hlásili azda len články magazínov, ktoré túto spojitosť objavili a ťahajú pozornosť návštevníkov a čitateľov cez lákavé titulky.

Aspoň tie, ak už nič iné. Slovensko sa pýši slávnymi osobnosťami so slovenskou krvou, ale reálne sa niečo spravilo len pre Andyho Warhola. Príležitosť komunikovať so živým Ivanom Reitmanom mal len nedávno reportér TV JOJ, keď mu odovzdal titul čestného občana Komárna, ktorý sa tiež nerodil ľahko. A najmä na sklonku života samotného Reitmana. Poslanec Tomáš Varga sa chopil spojitosti Ivana Reitmana a Komárna a docielil, že symbolické spojenie s Komárnom mal oficialitu. Žiadna pompa sa nekonala, oficiálna pozvánka, záujem mesta, záujem Slovenska…. nič. Filmové festivaly, veľké podujatia, záujem slovenských filmárov, či Ministerstva kultúry o nejaké prepojenie, alebo ospravedlnenie za dobu, ktorá prinútila jeho rodinu utiecť, už môže byť zbytočná.

Ignorancia môže pokračovať

Ivan Reitman zomrel 12. februára 2022 a všetci tí, ktorí mohli pre jeho spojenie s rodným Slovenskom spraviť viac, sa tak nemusia ani veľmi rozbiehať a namáhať podobne, ako to robili doteraz. Veľká osobnosť filmu, ktorá mohla Slovensku pomôcť jednoduchým prepojením, dobrými vzťahmi a možno prilákať zaujímavé nakrúcanie aj do našich končín, zomrela v Kalifornii. Bez toho, aby vzťah so Slovenskom nabral väčšie a významnejšie rozmery.

Azda viac si Reitmana pripomínajú zahraničné agentúry a ľudia po celom svete tým, že sa opäť zvýšila sledovanosť Ghostbusters – Krotiteľov duchov v sieti Netflix. Ďalej môže osobnosť filmu žiť aspoň v internetových magazínoch. Kompetentní tiež môžu ďalej hovoriť o tom, ako sa chopíme každej šance podporovať talenty a významných ľudí zo Slovenska. Dôležité mozgy a talenty nachádzajú príležitosť v zahraničí nie len v poslednej dobe, dialo sa to za socializmu a utekalo sa aj oveľa skôr. Otázne len je, či má odchádzajúci talent dôvod vracať sa, alebo prepájať so Slovenskom.