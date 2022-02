Miro Tásler stojí za hudbou k filmu V lete ti poviem ako sa mám (rozhovor)

Kým Ivan Tásler je známym hlasom a najznámejšou tvárou IMT Smile, jeho brat Miro Tásler už tak známy na verejnosti nie je. A to aj napriek tomu, že je vplyvným človekom pôsobiacim v šoubiznise, v hudobnej brandži a v samotnom IMT Smile a na svedomí má viacero známych projektov. Mimo iné je organizátorom najväčšieho východoslovenského festivalu. Pre filmovú novinku V lete ti poviem ako sa mám sa postaral o hudbu. Film podľa knihy Evity Twardzik Urbaníkovej sa dočkal svojej premiéry presne na Valentína, 14. februára. Zaujímavé novinky sa počas nej očakávanej novinky pýtali priamo Mira Táslera.

Rozhovor z premiéry V lete ti poviem ako sa mám

Ako sa líši skladanie hudby k filmu od skladania koncertnej hudby? Dajú sa pomenovať základné odlišnosti?

Filmová hudba vyjadruje viac atmosféru a pop music je o niečom inom ako o atmosfére. Veľakrát režisérka filmu vyžadovala hlavne vyjadrenie atmosféry, alebo aby to atmosféru popisovalo. To znamená, že nešlo o skladbu ako takú.

Ako ste sa k skladaniu filmovej hudby dostali?

Ja som študoval kompozíciu na konzervatóriu u prof. Potockého a raz mu povedal, že budem u neho robiť filmovú hudbu, ale nerobil som ju, skôr to boli krátke filmy, čiže toto je moja prvá veľká hudba.

V čom bolo skladanie hudby k filmu V LETE TI POVIEM, AKO SA MÁM najväčšou výzvou?

Nešlo o výzvy, ja som to chcel urobiť a tešil som sa, že som tú šancu dostal a snažil som sa to urobiť najlepšie ako som v tej chvíli vedel.

V čom Vás, naopak, najviac bavilo?

Celá hudba ma bavila, celý tento proces tvorby je úplne iný ako pri popmusic. Mňa to baví celé, tak ako to je aj s tými pripomienkami, so zmenami. Jednu scénu som robil možno 5-6 krát a na konci je aj tak úplne iná hudba, takže aj to patrí k filmovej hudbe.

Slovenská filmová tvorba prežíva dobré obdobie, nakrúca sa veľa a diváci majú o domáce filmy záujem. Lákalo by vás urobiť hudbu aj filmu iného žánra?

Áno, aj keď si nemyslím, že tých slovenských filmov je veľa, je ich strašne málo a malo by ich byť oveľa viacej, aby boli aj inožánrovné filmy. Na Slovensku je strašne málo filmov, to znamená, že keď vznikne v jednom žánri jeden film, tak už je to strašne veľa. Ale áno budem rád, keď budem môcť robiť hudbu aj k iným žánrom.

Čo je pre vás v tvorbe najväčšou inšpiráciou, prípadne – čo vás vie tvorivo nakopnúť?

Všetko, život. Prechádzam sa po parku a zrazu to mám v hlave, že tam v tejto scéne ide to a už to tam je. Tak to skúsim zapísať. Niečo som notoval, niečo som nahrával, takže v tej chvíli vznikne myšlienka na prechádzke alebo niekde inde…

Na čom pracujete najbližšie a na čo sa môžeme tešiť v blízkej dobe?

Momentálne nepracujem na žiadnej filmovej hudbe, ale dostal som ponuku na jeden film, ale ešte to je veľmi ďaleko. Je to ťažší film a ťažšia téma, ale už sa na to teším.

Pýtala sa Maťa