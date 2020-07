Kutica, minimalistické luxusné ubytovanie v Novej Bani a detox v prírode

Zážitkový cestový ruch je pojmom mladým, hoci dopyt po ňom poznáme už celé roky. Len jeho definícia je stála neforemná, keďže zahŕňa všetko to, čo nie je bežným turizmom, ale prináša nové, neokúkané zážitky. Takými môže byť aj návrat k prírode a v bezpečnom pohodlí… ako málo stačí k neopakovateľnému zážitku, si môžeme uvedomiť na mieste, akým je Kutica. Jednoduchý názov ukrýva koncept minimalistického bývania posadeného v zelenej čistej prírode, len minimálne poznačenej ľudskou rukou. Kutica sa ukrýva v kopcoch Novej Bane s nádherným výhľadom na všadeprítomnú zeleň.

Malá a predsa dych vyrážajúca… v dobrom

Je až neuveriteľné, ako malá stavba z vonka, veľká a priestranná zvnútra, dokáže poskytnúť všetok komfort ubytovaným návštevníkom a navôkol nie je naozaj nič. Dostupnosť služieb, potravín, alebo diskoték sa meria na kilometre. Wi-fi ani televízor tu nehľadajte. Mimoriadne vydarený interiérový dizajn, použité materiály a pocity z celého konceptu vyplnia všetky očakávania pokoja a oddychu. Môže za to nasledovných desať dojmov, zistení, alebo ak chcete faktov.

1. Architektúra a dizajn

Kutica je koncept, ktorý zaujme architektúrou. Zvolenými materiálmi v druhom rade a po otvorení aj interiérom samotným. Možno sa vrátite ešte opakovane von, aby ste sa presvedčili, že ste správne a matematicky ten priestor naozaj odzrkadľuje realitu. Stavba vyvoláva dojem drobného priestoru, čo však v skutočnosti ľudské oko vníma inak. Vo vnútri sa nachádza atraktívne zladená čierna v kombinácii s drevom, podlahou zo svetlého dreva a opticky oddelená spálňová časť. Kúpeľňa je samostatnou miestnosťou, ktorá poskytne presne ten komfort, aký očakávate a možno po ňom túžite po ceste v horúčavách zo všetkého najviac.

2. Umiestnenie

Na orientáciu do hotela postačí vedieť GPS, alebo aspoň polohu na mape. Kútovská cesta nad Novou Baňou je pomerne dobre prístupná. Postačí len neprejsť odbočku na štrkovú cestu. Auto s nízkym podvozkom stačí odľahčiť vysadením navigátora a tých pár desiatok metrov to po lesnej ceste zvláda aj nižšie posadené vozidlo. Cestou míňate len jednu usadlosť a pílu. Pre autá je určené vlastné parkovisko schopné poňať aj dve vozidlá, no priestor nájde využitie hlavne na otáčanie. Už od tohto miesta máte možnosť vidieť Kuticu, stavbu nad rozľahlou lúkou z ktorej je výhľad na staršiu usadlosť na dolnom konci lúky.

Jej umiestnenie je výnimočné. Nie, nejde o frázu, ktorou by sa niekto snažil presvedčiť čitateľa za každú cenu, že je to tak. Toto miesto muselo po celé roky pred tým, ako Kutica vznikla, pre niekoho niečo znamenať. Výhľad z neho je zaujímavý. Zachytáva niekoľko domov v diaľke, no stále prevažujúcu prírodnú krajinu. Hrebene kopcov ráno zahaľujú hmly a premáva sa v nich nahromadená para. To najzásadnejšie prichádza skoro ráno východom slnka. Slnko sa do Kutice opiera celou silou, pretože vychádza priamo oproti terasy. Priamo, takže rannú dávku vitamínu D hostia dostávajú bez jedinej prekážky. To jediné, čo počuť, je stále príroda a pokoj. Celá lúka a prostredie vytvárajú v hlave ten správny mód. Priam vyzývajú človeka, aby nechal na chvíľu starosti bokom, prestal sťahovať brucho, tŕpol starosťami doby a konečne sa uvoľnil. Terasa ponúkne dve kreslá a po drevenej podlahe sa môže človek prechádzať pokojne bosý.

Terasa môže byť vašim obľúbeným miestom. Hostia, ktorí sem prídu o rok, alebo o dva, môžu zažiť určité zmeny. Časom clonu vytvorí ťahavá zeleň, kým v čase leta 2020 ide ešte o úplnú novinku a zeleň ešte len naberá silu.

3. Komfort

Pohodlie, čistota, precíznosť, krása na pohľad. Určité prívlastky by interiér mohol získať, no popísať pocity bude ťažké vždy. Útulný priestor, ktorý však reálne poskytuje dostatok priestoru na pohyb, ponúka plne vybavenú kuchynku, aj priestor pri stole. Ubytovanie s raňajkami síce môže zabezpečiť chutné raňajky, niečo sladké, slušný džús a čerstvé pečivo, no po zvyšok dňa, ak nesmerujete do okolia, nájde obyvateľ Kutice aj kuchynský riad, mikrovlnku, rýchlovarnú kanvicu, príbor, nože, varnú dosku. Všetko je súčasťou kuchyne, alebo priamo pred očami, pritom to nenarúša dizajn.

Foto: …keď sa do postele tešíte a to je ešte deň.

Dokonca aj klimatizácia, ktorá je súčasťou interiéru nie je na prvý pohľad vidieť. Elektrický krb, ktorý sa postará o teplo v prípade ochladenia, má jednoduché ovládanie. Za komfort možno počítať aj unikátnu posteľ, vankúše, teplú vodu a masážnu sprchu. Skrátka komfort, ktorý niekoľko krát môže prekonať očakávania hosťa.

4. Bezpečie

Je zvláštne byť v cudzom okrese, na neznámom mieste, mimo známe tváre a cítiť sa bezpečne. Kutica takýto pocit dokáže vyvolať. Pre mnohých z nás je práve pocit bezpečia dôvodom, pre ktorý niekam cestujeme a pre ktorý zároveň na niektoré miesta necestujeme.

5. Ďaleko od starostí, problémov, aj väčšej civilizácie

Niečo na tom bude, že celé to okolie, ale najmä komfort tohto miesta na chvíľu odpúta pozornosť mysle. Človek sa sústredí na vychutnávanie neobvyklého miesta, kombinácie vzhľadu tohto miesta. Možno pocítite chuť cez dáta sa pochváliť na sociálnej sieti zaujímavým a neokúkaným miestom. Ostatne, je to celkom bežné. Napriek tomu bude Kutica miestom, kde si človek príde odpočinúť a aj mobilu dá na chvíľu pokoj. Na terase, v posteli, pri pohári vína, alebo pri raňajkách, ktoré môžu pôsobiť zábavne. Najmä ak ubytovaní vidia pekný košík a viacero prekvapení v ňom. Čo si na raňajky návštevník vyskladá, je na ňom.

Foto: pohľad na juh, na parkovisko

Miesto, kde sa návštevník nachádza, je ďaleko od ľudí, hustej zástavby a ďaleko od starostí. Aj dojmy z okolitého sveta sú na tom podobne. Nejde o zanedbaný a už vôbec nie chudobný a prostý kút Slovenska. Jednoducho sa len nikam ľudia v okolí neženú, sú priateľskí, pozdravia, alebo poradia keď hľadáte správny smer.

6. V okolí zaujímavých miest

V diaľke po pravej strane pri pohľade z terasy si môžete všimnúť Rozhľadňu, ktorá je súčasťou náučného chodníka. Vyraziť môžete k Starohutskému vodopádu, pozrieť a okúpať v Tajchu, navštíviť Pohronské múzeum, alebo historické centrum a viacero pamiatok v Novej Bani. Okolitý región Štiavnických vrchov je významný pre ložiská drahých kovov. To formovalo historický vývoj jednotlivých miest a ovplyvňovalo aj architektúru a najmä zástavbu.

Foto: Námestie sv. Trojice v Banskej Štiavnici

Neďaleká Banská Štiavnica je miestom na viac ako len jednodňovú návštevu. Pre slávnu kalváriu, historické centrum, novú atrakciu Banku Lásky, starý hrad, či ďalšie historické objekty, nehovoriac o všetkých možnostiach, ktoré ponúka historické centrum a konkrétne ulice. Významné sú sprístupnené banské štôlne. Banská Štiavnica je známa niekoľkými podujatiami a kultúrnymi programami. Z historického hľadiska je zaujímavý Hronský Beňadik ako aj Hodruša-Hámre, taktiež zrúcanina hradu Revište a trochu ďalej aj slávny kaštieľ vo Svätom Antone.

Vo Vyhniach je známe termálne kúpalisko Vodný Raj a pre nadšencov geologických úkazov sa tu nachádza vulkanické Kamenné more pri vrchu Kamenná, alebo miestny travertín ako známa prírodná rarita. Rodiny s malými deťmi smerujú do Zveroparku, ktorý rozšírili o rozprávkovú časť a v pláne je aj Svätohubertská trasa.

7. Ráno nie je obyčajné

Ráno v Kutici je iné, než rána v bežnom hoteli, či penzióne. Stačí odhrnúť závesy. Ak vás náhodou nevíta nič netušiaca zver, bude to určite rozľahlá príroda hneď za oknom. Keďže posteľ je takmer priamo pri okne, najmä však v jeho úrovni, ide o pohľad, pre ktorý sa možno ani nebudete ponáhľať von. Už spomenuté Slnko je priamo oproti vstupu. Poloha a smerovanie budovy unikátne, ak do nej chceli oprieť toľko prirodzeného svetla.

Foto: ranný pohľad z vnútra, aj z terasy

8. Nie, nuda nehrozí

Kutica má niekoľko drobností, ktorými poteší hostí. Sú to drobnosti a predsa znamenajú veľa. Odkladací priestor má skrátka zopár prekvapení na spríjemnenie chvíle. Nudiť sa tu môže len človek, ktorého nezaujíma príroda a nemá záujem o pokoj, či pohodlie luxusne zariadeného… netradičného ubytovacieho zariadenia. Nejde o hotel, ani penzión. Kutica je unikát, akých zatiaľ nemáme veľa. Je cieľom pre tých, ktorí hľadajú pokoj a komfort. Presne to poskytne a mimo to, ešte mnohé navyše.

9. Detaily

Detaily vytvárajú zážitky. Presne tak ako tie pozitívne, aj tie negatívne. Na Kutici sa nám nepodarilo nájsť negatíva. Desaťročie v cestovnej kancelárii pri plánovaní marketingu, pri hodnotení hotelov po celom svete, či pri práci s hoteliérmi ma vyzbrojili na hľadanie nedostatkov. Kutica má však len tie nedostatky, o ktoré stojí. Izolovanosť, zámerná nedostupnosť internetu, televízie, alebo viac takýchto ubytovaní pre skupiny ľudí sú presne tie nedostatky, ktoré sú v skutočnosti prednosťami. Kutica je vytvorená pre páry, pre ľudí, ktorí stoja o túto izolovanosť. O luxusný vzhľad, zaujímavé fotografie, neobyčajné zážitky a drobné detaily, aké nie sú bežné vo veľkom rezorte. Tým detailom je divý zajac, ktorý sa príde pozrieť bližšie, kto sme. Sú nimi motýle, vtáctvo, ktoré sa cíti za oknom neohrozené, alebo prírodná voda z vlastnej studne.

Foto: raňajky potešia viac ako len oči…

Čistú prírodnú vodu bez prímesí ocení každý. Aj človek mestský, aj ten čo vyrástol v užšom vzťahu s prírodou. Detaily tvoria aj zásuvky rozmiestnené tak, že sú všade tam, kde by ste si ich želali. Prekvapuje výbava, ktorá počíta s dlhými večerami, aromaterapiou so sviečkami pri stolovej hre, alebo pri víne. Hostia so záujmom o Kuticu sa môžu dočítať niečo viac o zaujímavých miestach v okolí. Lenže tie najzásadnejšie detaily sú ukryté v tvrdení „Čo keby?“.

Hotely sú vybavené zväčša tým, čo prikazuje zákon. Kutica je vybavená tým, čo môžete potrebovať, čo si môžete želať a čo môže pomôcť. Tým je aj dáždnik, alebo odpudzovač komárov. Večernému posedeniu na terase na takomto mieste asi ani nemožno odolať. Je priam povinnosťou.

Foto: večerná pohoda na terase vytvorí maják uprostred mora

10. Izolovanosť

Kuticu sme začali objavovať v čase koronakrízy. V čase, keď sa nikto nechcel nikoho dotýkať, s nikým sme sa nestretávali a aj mnoho zariadení bolo neprístupných. Len čo to možnosti umožnili, Slováci sa rozbehli po Slovensku. Miesta, ktoré nemajú recepciu a kontakt s ostatnými ľuďmi je minimálny, je priam ideálne pre všetku paranoju, ale aj reálne riziká pri kontakte s ďalšími.

Foto: parkovacie miesto je neustále na dohľad od Kutice

Kutica zaujala určite aj tým, že je prístupná cez online rezerváciu a úhradu, kontakt s ľuďmi je v nej minimálny a aj ten kontakt, ktorý vám prináša raňajky je milý a veľmi ústretový. Kutica je tak nepochybne zážitkom na celý život. Vzhľadom, vybavením, myšlienkou, umiestnením, aj izolovanosťou vo viac ako len jednom slova zmysle. Stále ale v rámci pozitívneho významu slova.

Informácie:

Názov ubytovacieho zariadenia: Kutica

GPS: 48°26’57.1″N 18°37’30.9″E, Google: 48.449195, 18.625251

Oficiálne stránky: https://kutica.sk/

Facebook: https://www.facebook.com/kutica1/

Mapa: