Zálohovanie fliaš znížilo plastový odpad a zmenilo naše správanie

Zálohovanie fliaš od začiatku roku 2022 zmenilo správanie Slovákov a nepochybne inšpirovalo aj ďalšie krajiny. Sami sme sa s podobným systémom stretávali v Dánsku a čudovali sa systému v rámci malých prevádzok. Tam šlo o obmedzenie rovnakých nápojov, kým u nás je obmedzením len ich nákup na území Slovenska, čo celý systém zálohovania výrazne zjednodušuje. Zásadné zneužívanie organizovanými skupinami sa nedeje.

Odpadu je však menej. Dnes sa už nestane, že by robotníci na sídlisku pri zatepľovaní hádzali fľaše okolo seba. Počínanie prípadných jednotlivcov napraví nejeden okoloidúci, ktorí nehodlá nechať 15 centov na zemi. Od zavedenia zálohovania vidíme zmien oveľa viac.

Poriadok v uliciach a nielen to

Aj keď fajčiarov, ktorí odbaľujú škatuľku a igelit odhadzujú priamo na chodníku, neubudlo, rovnako ako tých, ktorí špaky odhadzujú kdekoľvek od zástavky po areál základnej školy, takých plastových fliaš ubudlo. Najmä v posledných mesiacoch, ako sa minuli zásoby nezálohovaných fliaš. Fliaš je výrazne menej v samotných kontajneroch na plast a aj odvozcovia odpadu v dedinách, kde sa rieši odvoz odpadu, vnímajú výrazné ubudnutie plastu vo vreciach. Vyniknú tak tvrdé plasty, staré hračky, obaly od rôznych potravín, mikroténové vrecká, alebo tetra paky.

Fakt, že plastové fľaše a hliníkové obaly majú svoju hodnotu v rámci zálohovania, spôsobuje záujem okolia o tých pár centov, ktoré by sa inak povaľovali po zemi. Vyhodená fľaša mládeže ktorá nehodlá vo večerných uliciach riešiť zálohu, je pomerne rýchlo vyriešená ľuďmi bez domova, ale pokojne hocikým všímavým, ktorý práve smeruje do obchodu. Dokonca existujú iniciatívy, ktoré práve zálohovaním fliaš, alebo ich poskytovaním tvoria dobročinný príspevok.

Zmenilo to správanie ľudí aj v domácnostiach

Nie každý odnáša všetky nazbierané fľaše späť pri každej príležitosti navštíviť potraviny. Bežne sa tak u nás doma hromadia. Každá domácnosť si musela nájsť priestor a spôsob, akým fľaše skladuje. Ako nestlačené sú vratné, po stlačení a zmenšení obsahu je s tým už problém. Preto ide o objemnú záležitosť. Keď sa však podarí nazbierať hraničnú kapacitu, zväčša to ľudí na Slovensku dostatočne motivuje k tomu, zbaliť vrecia s fľašami a plechovkami a vyraziť do potravín. Dúfajúc, že zberný automat nie je plný a personál si s uvoľnením hravo poradí. Práve tu sa vytvára jeden nový fenomén. Stretáva sa pri ňom pritom dlhodobý zberač, ktorý prichádza nárazovo s veľkými megataškami. Tými, ktoré celé roky nemali žiadne využitie. Dočkala sa v nejednej domácnosti IKEA modrá priestranná taška a rôzne tašky z butikov, kabátov a oblekov, ktoré svojim objemom pomáhajú preniesť všetko, čo sa podarilo nahromadiť.

Keď sa však stretne viacero takýchto ľudí v supermarketoch pri automatoch, náhodný okoloidúci s jedinou polechovkou si musí počkať. Je bežné stretávať ľudí čakajúcich pri automatoch, ale aj tých, ktorí svoju plechovku vzdajú, venujú veľkému zberačovi a 15 centov neriešia. Navzdory čakaniu pri automatoch, kým veľkozberači a rodiny po veľkých grilovačkách s plným kufrom prázdnych fliaš odovzdajú všetky do jedného, je zálohovanie fliaš v mnohých smeroch výborné. V rámci ekológie a záujmu spoločnosti o riešenie odpadu sme sa blysli vo výbornom svetle vo svetových médiách. Pravidlá si pochvaľujú aj zahraniční návštevníci.

Príležitosť aj záchrana

Pre mládež, ktorej nikto nebude diktovať pravidlá a fľaše budú aj tak odhadzovať kamkoľvek aj naďalej, sú príležitosťou pre kohokoľvek, čo sa nebojí chytiť takúto fľašu a odniesť do automatu. Odmenou mu bude pár centov. Ak aj Dunaj odnesie nejakú fľašu do mora, znížili sme šance, že to bude fľaša zo Slovenska. Aj rôzne osady na Slovensku sa môžu stať čistejšími. Čokoľvek na tento spôsob potrebuje planéta, ale aj krajina a spoločnosť. Nápad je preto napriek hromženiu a nákladov jednotlivých obchodov unikátny a vítaný.