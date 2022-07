Oslavy zvrchovanosti plné politiky, Peter Bič a SĽUK rušia účasť

Kysucká obec Stará Bystrica sa už niekoľko rokov stáva známou nie iba pre slovenský orloj, ale tiež konaním kultúrneho podujatia Oslavy zvrchovanosti Slovenska. V dňoch 15. až 16. júla sa malo konať podujatie na Rínku sv. Michala Archanjela, na mieste známom predovšetkým práve svojim orlojom. Hlavným ťahákom mala byť skupina Peter Bič Project, aj vystúpenie SĽUKu. Organizátori však akosi pozvaným hosťom zabudli, alebo nechceli oznámiť, čo je programom aktuálneho ročníka a kto je spoluorganizátorom. Aj preto Peter Bič Project vydal svoje stanovisko a svoju účasť na podujatí zrušil. A nebola to jediná hlavná hviezda, ktorá dáva ruky preč.

Oslavy zvrchovanosti a kontroverzná politika

V rámci časti podujatia nazvanom Diskusný klub osláv zvrchovanosti sa mali totiž deliť priestory na blok A, blok B a blok C. V bloku A mal zahviezdiť Ľuboš Blaha zo SMER-SD známy predovšetkým nenávistnými názormi a konšpiráciami. V bloku B sa mal objaviť Eduard Chmelár a v bloku C sa veľkými písmenami uvádza český exprezident Václav Klaus, v poslednom čase taktiež preslávený podivnými názormi a kontroverziou. Tento politický obsah pritom prekvapil, aj neprekvapil samotných Kysučanov. Ján Podmanický, starosta obce Stará Bystrica, sa len pred niekoľkými dňami pomeril so SMER-SD, z ktorej pred časom vystúpil.

Poskytnutie priestoru politike si tak niektorí vysvetľujú ako celkom prirodzené a nie ako náhodu. Samotný spoluorganizátor podujatia je politická strana SMER-SD, ktorá má síce na Kysuciach veľkú podporu. Napriek podivným postojom a vyjadreniam k pandémii, Ukrajine a iným problémom, ktoré zväčša ľudí spájajú.

Peter Bič Project dáva ruky preč

To, čo je oveľa prirodzenejšie, je postoj samotnej skupiny. Tá nebola informovaná o charaktere podujatia. Aj preto sa vyjadrila slovami: “Hráme s láskou pre našich fanúšikov, nie pre politikov a tak to aj zostane. Z toho dôvodu teda kapela Peter Bič Project 16.7. na podujatí v Starej Bystrici NEVYSTÚPI!“. Samotná skupina sa na svojom Facebooku aj ďalej vyjadruje, že nedostávala reakciu, takže sa napriek záujmu podrobnosti nedozvedeli.

Keďže aktuálny ročník je skôr politickým podujatím a sami sme boli prekvapení, že SĽUK a Peter Bič Project sa vôbec spájajú s takýmto programom, po ich vlastnom zásahu je budúcnosť ich účasti jasnejšia. Nič horšie v slovenskej politike totiž už nenájdeme. Možno ak len zástupcov tých strán, ktoré ani nemožno považovať za politické.

Organizátori nečítajú zmluvy? SĽUK ruší rovnako tak svoju účasť

10. júla zrušil svoju účasť aj SĽUK. Sami sa stretli s tým, že ich podmienky neboli prečítané a akceptované. Na svojom Facebooku sa vyjadrili “Dňa 16. júla 2022 mal Slovenský ľudový umelecký kolektív vystúpiť na oslavách zvrchovanosti v obci Stará Bystrica. Z medializovaných vystúpení, ako aj z webovej stránky obce Stará Bystrica, sme sa dnes dozvedeli, že obec porušila čl. 3 bod 6 Zmluvy o umeleckom vystúpení, v ktorom je požiadavka, aby nedošlo v priebehu realizácie predmetu zmluvy k spájaniu názvu SĽUK ani jeho loga so žiadnou spoločnosťou, politickou stranou alebo organizáciou. Takéto spájanie našej organizácie s politickou stranou je hrubým porušením uvedeného článku zmluvy, pričom o tomto konaní obce sme nemali žiadnu vedomosť a dozvedeli sme sa to až 10.07.2022. Z tohto dôvodu sa SĽUK predmetného podujatia nezúčastní.”

foto: očakávané a pochopiteľné stanovisko SĽUKu

To z nezainteresovaného pohľadu vytvára dojem, ako keby bol zámer pred hlavnými hviezdami ututlať charakter podujatia a za každú cenu ich využiť do politiky. Je to pritom oblasť s ktorou sa práve umelci veľakrát nemajú záujem prepojiť. O to viac, ak je politický názor ten kontroverzný, nenávistný, útočný, či len absurdný. Obe vyjadrenia, aj skupiny Peter Bič Project, aj SĽUKu na Facebooku vyvolali záujem verejnosti. Pri oboch možno nájsť vysokú podporu. Oslavy zvrchovanosti tak získali veľkú propagáciu za hranicami Kysúc. Organizované presne na kysucký spôsob – neodborne a bez patričnej komunikácie.

(autor článku pochádza z Rakovej pri Čadci, takže si dovoľuje hodnotiť “kysucký spôsob” ako ten jemu dôverne známy)