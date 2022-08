Liptovské múzeum v Ružomberku uvedie svoje 0 eurové bankovky

Liptovské múzeum v Ružomberku v septembri ponúkne svoju 0 eurovú bankovku. A nie len jednu. Záujemcov potešia hneď dva varianty. Koncept 0 eurových suvenírových bankoviek žije neustálymi novinkami, ktoré je možné v rôznych múzeách a strediskách cestovného ruchu na Slovensku nájsť. V septembri si tak zberatelia môžu zakúpiť v ústredí Liptovského múzea bankovku s vyobrazením sídelnej budovy, alebo verziu, ktorá zachytáva torzá dvoch zakladateľov samotného múzea. Múzeum ich ponúka bankovka pri príležitosti 110.výročia založenia Liptovského múzea a pri príležitosti 85.výročia presťahovania Liptovského múzea do súčasnej budovy v blízkosti parku.

Základy Liptovského múzea postavili bratia Kürtiovci

Ružomberskí bratia Arthur a Július Kürtiovci bývali v Madočániovskej kúrii, budove bývalej krčmy, v ktorej priestoroch vybudovali súkromné múzeum. Bolo prvým v Ružomberku a dôležitým aj pre ďalšie pokračovanie regionálneho múzejníctva. Arthur bol vyštudovaný lekár, ktorý sa vrátil do Ružomberka a aj ako lekár pracoval, kým Július študoval v Budapešti právo, no nedoštudoval a aj on sa vrátil domov. Ich zbieranie kultúrneho dedičstva vyústilo v roku 1912 k založeniu Liptovskej muzeálnej spoločnosti.

0 eurová suvenírová bankovka

Oba varianty bankoviek budú k dispozícií v náklade 5 000 kusov v cene 3 eurá. Ponúkať ich bude priamo Liptovské múzeum na Námestí Š. N. Hýroša č. 10. Zaujímavosťou je, že sídli v budove, ktorej základný kameň posvätil kňaz Andrej Hlinka, postavenej v rokoch 1935 až 1937. 0 eurová bankovka zatiaľ nie je oznámená na oficiálnych stránkach múzea, ale uvedená bola na Facebooku. Uvedenie do predaja je plánované v polovici septembra.