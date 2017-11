Výsledky volieb do VÚC 2017: veľké prekvapenia a menej červenej

Dňa 5. novembra 2017 sa Slovensko nezobudilo do červeného rána. Výsledky volieb do VÚC 2017, ktoré posadia do kresiel županov nové tváre na 5 rokov, priniesli naozaj prekvapivé čísla a mená. 5 rokov preto, že sa budúce voľby nasadia priamo aj na komunálne voľby, čím sa tak znížia náklady. Prekvapivé výsledky preto, že sa na viacerých kreslách udiali naozaj nečakané zmeny.

Veľké volebné prekvapenia a nečakané výsledky

Bratislavu získal zo silnejších kandidátov škandálmi a útokmi najmenej poznačený Juraj Droba. večerné spravodajstvo 4. novembra uvádzalo Milana Ftáčnika ako favorita na víťazstvo v Bratislave. Novinári sústredení v Inchebe aj so samotným Ftáčnikom zrejme očakávali tesný výsledok, no prepad na tretie miesto zrejme už nie. Azda najväčším predvolebným zlým vtipom bol zabávač, ktorý nezískal vo výsledku ani percento hlasov. Isté je aj to, že doprava zadarmo nebude. V Košiciach nastalo veľké prekvapenie, keď favorizovaného Richarda Rašiho porazil len o niekoľko desatín percent menej známi Rastislav Trnka. Trnavský kraj získal Jozef Viskupič, Prešovský Milan Majerský a Žilinský Erika Jurinová. Všetci traja s podporou zoskupenia strán ako SaS, OĽANO, KDH a ďalších.V ŽSK sa tak podarilo zosadiť Juraja Blanára zo Smer-SD, ktorý mal viditeľnú podporu v kraji, ako aj rozbehnuté projekty.

Naopak Trenčiansky získal Jaroslav Baška s podporou Smeru-SD, Most-Híd, SNS ako aj Milan Belica v Nitrianskom kraji. Najsledovanejší výsledok však bol v Banskobystrickom kraji, kde prebiehala vojna o kreslo s extrémizmom, pričom záujemcov o BBSK bolo až príliš veľa, čo tvorilo vysoký risk v plánoch spomínanej volebnej vojny. Víťazom sa nakoniec stal celkom nezávislý kandidát Ján Lunter pred Mariánom Kotlebom.

Výsledky slovenského štatistického úradu, neuvádzame kandidátov pod 1%

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Juraj Droba – NOVA, OKS, OĽANO, SaS, SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ

36864 hlasov

20.42 %

Rudolf Kusý – Nezávislý kandidát

18.55%

Milan Ftáčnik – Nezávislý kandidát

17.53%

Ján Mrva – Nezávislý kandidát

15.98%

Pavol Frešo – Nezávislý kandidát

10.88%

Daniel Krajcer – MOST – HÍD, SZ, SKOK – ELD

7.72%

Ľubomír Huďo – Nezávislý kandidát

3.36%

Jozef Uhler – Nezávislý kandidát

2.19%

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Jozef Viskupič – KDH, OKS, OĽANO, SaS, Zmena zdola, DÚ

48584 hlasov

42.91 %

Tibor Mikuš – Nezávislý kandidát

30.56%

József Berényi – SMK-MKP

17.15%

Konrád Rigó – MOST – HÍD

5.62%

Márius Novák – NP

2%

Jaroslav Cehlárik – Nezávislý kandidát

1.77%

NITRIANSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Milan Belica – MOST – HÍD, SNS, SMER-SD

52184 hlasov

34.11 %

Ján Greššo – KDH, NOVA, OKS, OĽANO, Demokrati Slovenska, SaS, ŠANCA

17.24%

Milan Uhrík – ĽS Naše Slovensko

15.36%

Peter Oremus – Nezávislý kandidát

14.92%

Iván Farkas – SMK-MKP

13.78%

Renáta Kolenčíková – Nezávislý kandidát

2.26%

László Hajdu – MKDA-MKDSZ

1.68%

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

Jaroslav Baška – MOST – HÍD, SNS, SMER-SD, SZ

49.98 %

62807 hlasov

Renáta Kaščáková – KDH, NOVA, OKS, OĽANO, SaS, Zmena zdola, DÚ

25.13%

Štefan Škultéty – Nezávislý kandidát

13.85%

Petra Hajšelová – SME RODINA – Boris Kollár

4.8%

Ferdinand Vavrík – Nezávislý kandidát

3.25%

Nora Pániková- SZS

1.97%

Igor Valko – NP

1.01%

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Ján Lunter – Nezávislý kandidát

99169 hlasov

48.54 %

Marián Kotleba – ĽS Naše Slovensko

23.25%

Igor Kašper – Nezávislý kandidát

10.64%

Martin Juhaniak – Nezávislý kandidát

9.68%

Milan Urbáni – SMS

1.21%

Pavel Greksa – Nezávislý kandidát

1.11%

ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Erika Jurinová – KDH, NOVA, OKS, OĽANO, SaS

82034 hlasov

43.68 %

Juraj Blanár

SMER-SD

29.78%

Marián Murín

Nezávislý kandidát

10.34%

Peter Sagan (nie ten Sagan)

ĽS Naše Slovensko

7.63%

Anton Martvoň

Nezávislý kandidát

3.52%

Ján Mikolaj

SNS

2.67%

Peter Cibulka

Nezávislý kandidát

1.56%

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Milan Majerský – KDH, NOVA, OĽANO, SaS

40.36 %

72366 hlasov

Peter Chudík – SMER-SD

30.63%

Jozef Mihalčin – ĽS Naše Slovensko

7.08%

Ján Garaj – Nezávislý kandidát

5.92%

Andrej Gmitter – Nezávislý kandidát

4.65%

František Oľha – ŠANCA

3.25%

Pavol Gašper – Nezávislý kandidát

2.32%

Miroslav Škvarek – SNS

2.18%

František Bednár – NAJ

1.45%

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Rastislav Trnka – KDH, NOVA, OĽANO, SaS, ŠANCA

37.8 %

59599 hlasov

Richard Raši – STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI, SMER-SD, SMK-MKP, SZS

37.25%

Karol Pataky – MOST – HÍD, SKOK – ELD

9.42%

Štefan Surmánek – ĽS Naše Slovensko

4.68%

Róbert Bačinský – Nezávislý kandidát

3.11%

Jarmila Tkáčová – SNS

2.31%

Oliver Petrík – JEDNOTA-ĽSS

1.1%