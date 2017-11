Kombinácia víno a syr: párik, ktorému to naozaj klape - ZN.SK

Zdravie, elixír mladosti, povzbudenie, dobrá nálada a smiech: toto všetko sa skrýva v jedinom lahodnom moku. Áno, reč je o víne, ktoré je dodnes korunované ako „nápoj bohov“. Niet divu! Chystáte sa na romantickú večeru, sviatočný obed, párty s priateľmi alebo máte v pláne len tak pokukovať po hviezdach či oddychovať pri dobrom filme alebo knihe? Nech sú už vaše predstavy hocijaké, dokonalú harmóniu dotvorí práve pohár dobrého vínka. Stopercentné spojenie chutí však nájdete najmä v jeho excelentnom spojení s chutnými syrmi.

Len málokto predsa pohrdne syrovou maškrtou vyrobenou z lahodného mlieka. O pochúťku na stole pre seba, ale aj svojich hostí tak máte postarané. Poradíme Vám, na aké vína a syry pri príprave ľahkých pochúťok siahnuť.

Tipy na tie najlepšie kombinácie

Biele vína sa najviac hodia ku pareným, jemným plesňovým, taveným, mäkkým krémovým syrom alebo eidamu.

Mladé ovčia a kozie syry najlepšie spárujete práve s mladým bielym, prípadne ružovým vínom.

Po červenom víne siahnite vtedy, ak hosťom ponúkate plesňové, údené, tvrdé či čerstvé syry ako je feta alebo mozzarella.

Šumivé vína sa hodia najviac k ricotte.

Kedysi delikatesa kráľov, dnes overená pochúťka

Pochutnávať si na kvalitnom syre a popritom popíjať lahodné víno sa stalo doslova svetovou kombináciou, ktorú ocení nejeden pravý labužník. Syry privátnej značky K-Classic sa tak v spojení s fľašou obľúbenej sorty vína stávajú originálnymi syrovými špecialitami, ktoré si vychutnáte naozaj na plné obrátky. Tradičný syr Gouda, pochádzajúci z holandských provincií Utrecht a Zuit-Holland je toho jasným príkladom. Jeho maslová chuť s nádychom orieškov sa ku vínu hodí perfektne a vybrať si môžete z viacerých variant: zelená pre chuť zvýraznenú pestom a červená pre tóny paradajky s bazalkou.

Ak preferujete jednoduchú chuť, no zároveň korenistú arómu, určite siahnite napríklad po plátkovom Eidame. Tu však párovanie chutí vonkoncom nekončí. Okrem týchto dvoch druhov lahodných syrov sa k poháru vína jednoznačne hodia aj čerstvé mäkké, plesnivé či ostatné tvrdé a polotvrdé syry. Určite však nezabúdajte napríklad ani na kozí a ovčí syr. Spoločnosť vám, aj vašim blízkym tak bude pri tom správnom spárovaní robiť párik, ktorému to naozaj klape.

Lahodný nápoj bohov

Kto si rozumie s vínom, akoby si tykal so zdravím. Vo víne je pravda a priznajme si, že aj naša zhovorčivosť je pri jeho pití väčšia. No to nie je všetko! Ak si víno vychutnávame v tej správnej miere, vie byť naozaj užitočné. Tento ušľachtilý mok je nielen elixírom dlhovekosti, ale aj zásobníkom železa, mangánu, magnézia či vitamínov B a C. Čo to znamená pre naše telo? Pohár vína priaznivo vplýva na krvný obeh, tráviacu sústavu a nervovú sústavu, podporuje pamäť, ale aj plodnosť. Okrem toho bojuje aj so zubným kazom.

Pohár červeného vína denne vám tak určite nezaškodí, práve naopak. Skvelou voľbou sú napríklad vína značky CulturaVini. Poodhaľte ich krásy a tajomstvá, ktoré majú nielen svoj vlastný rukopis, ale aj príbeh. Preferujete svieže a ľahké biele, plné a ovocné červené, jemné ružové alebo máte radi, keď to šumí? Nechajte prehovoriť svoje chuťové poháriky a užite si chuť vzdialených protinožcov z Austrálie, španielsky temperament, špecifickú chuť Čile či mnohých ďalších krajín.

A toto ste (ne)vedeli?

Za súčasnú podobu vína môžu mnísi. Kvôli tomu, aby vypestovali čo najkvalitnejšie hrozno, jedli zeminu. Vedeli tak, ako sa mení pôda na jednotlivých územiach.

Najväčším konzumentom vína je Vatikán, kde len 1 osoba vypije v priemere viac než 70 litrov vína ročne. Číňania zase pijú len červené víno, pretože táto farba pre nich predstavuje šťastie.

Aj štrnganie má svoj dôvod. Zvyk, pri ktorom si pripíjame na zdravie začal už v starobylom Grécku. Hostiteľ sa napil z pohára ako prvý, čím demonštroval, že vo víne nie je žiadna otrava.

Vedeli ste, že existujú ľudia, ktorí majú chorobný strach z vína? Takáto fóbia naozaj existuje a má aj svoje pomenovanie. Ide o enofóbiu .

. V Grécku sa ako v jedinej krajine na svete dodnes udržuje tradícia, že do vína sa pridáva živica zo stromov. Našťastie, tradícia pochádzajúca zo starovekého Ríma už dávno neplatí. Ženám tu bolo víno zakázané a manžel ich mohol za jeho pitie dokonca usmrtiť.

Slovo víno pochádza zo slova „venas“, čo v preklade znamená ľúbiť.

Širokú ponuku chutných syrov privátnej značky K-Classic, exkluzívne vína značky CulturaVini, ale aj ostatné lahôdky vhodné na váš stôl nájdete exkluzívne v Kauflande. Nejde len o módny výstrelok, ide o skutočný zážitok z tej pravej vínnej kultúry. Prajeme vám dobrú chuť a ničím nerušené maškrtenie.