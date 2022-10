Úspech Slovenska: Bardejovský med patrí medzi najlepšie na svete

Vedeli ste, že Bardejovský med patrí medzi najlepšie na svete? Nie tak komerčne známy fakt a predsa svetový. Európska komisia 30. septembra 2022 schválila žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu pre Bardejovský med. Bardejovský med sa tak zaradil medzi také produkty, ako napríklad Vína z oblasti Champagne, syr Roquefort, alebo vína z oblasti Bordeaux. Chránené označenie pôvodu tak prináša aj Bardejovskému medu možnosti lepšej expanzie do zahraničia, na zahraničný trh, ale tiež dôležitou vlastnosťou pre zachovanie kvality aj pre marketing samotný. Bardejovský med totiž nie je len taký obyčajný med od včiel, ktoré poletujú kdekoľvek v prírodnom priestore. Podstatné je, v akom priestore.

Bardejovský med a jeho tajomstvo – medovica

Bardejovský med pochádza z prírodného prostredia s jedľovými porastami v chladnom a vlhkom podnebí, v ktorom sa darí voškám. Napriek tomu, že vošky sú nežiaduce v našich záhradách, inde môžu byť žiadúce. Na mladých vetvičkách jedlí sa sústreďujú v okolí mäkkých tkanív ihličia a cicajú z neho šťavy. Tie látky, ktoré nedokážu vošky spotrebovať, vylučujú v podobe sladkých výlučkov, ktoré naopak vedia oceniť včely. Tzv. medovicu môžu vytvárať aj iné druhy drobného okrídleného hmyzu a tiež aj na iných stromoch. S pojmom medovica sa dá stretnúť aj pri samotnom názve medov, ktoré vznikajú vďaka spolupráci vošiek a včiel.

Med, ktorý následne vzniká aj s obsahom týchto výlučkov tak trochu pripomína iné kuriózne potraviny a vzdialene pripomína iný produkt, ktorý sa nezaobíde bez malého zvieratka. Cibetka, kunovitá šelma žijúca v Indonézii požiera kávové zrná, ktoré ako nestrávené v jej výkaloch podliehajú procesom v jej žalúdku, ktoré z nej robia cennú a vyhľadávanú kávu – tzv. cibetkovú kávu. Aj v jej prípade to jednoducho bez živej prírody nejde. Hoci cibetkovú kávu sme už ochutnali… oveľa radšej siahneme niekedy po Bardejovskom mede.

Príležitosť pre mesto a región

Pre samotný Bardejov môže ísť o zaujímavé lákadlo pre turistov, ktoré už i tak zaujímavej ponuke cestovného ruchu prinesie len bod k dobru. Môže tak byť len otázkou času, kedy bude Bardejovský med jeden zo symbolov mesta, alebo okresu. Pre miestnych včelárov a výrobcov medu to môže znamenať značku kvality, ktorou sa odlíšia od iných medov.

Inde vo svete je využívanie potravín a špecialít s chráneným označením pôvodu bežné. Tvorí dôležitú súčasť ponuky cestovného ruchu, no taktiež je súčasťou domácej ponuky. Je totiž zvláštne vyraziť do oblasti Champagne a v miestnom hoteli nemať v ponuke víno Champagne. Dá sa teda predpokladať, že aj návštevník Bardejova môže očakávať práve bardejovský med. Pri podávaní raňajok s medom by časom mohlo byť pochopiteľné, že jeho otázka bude “Ide o Bardejovský?”.