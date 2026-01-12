Unikátny seriál Tetovač z Auschwitzu nakrúcali v okolí Senca a v Bratislave

Tetovač z Osvienčimu, respektíve Tetovač z Auschwitzu (The Tattooist of Auschwitz) je jedným z najvýznamnejších zahraničných projektov novodobého filmu, či televíznej tvorby ako takej, aké na Slovensku vznikali. Počas roka 2023 sa nakrúcalo na niekoľkých miestach Slovenska, kde prebiehala rozsiahla filmová výstavba kulís a filmová príprava na nakrúcanie unikátneho diela odohrávajúceho sa na Slovensku počas II. svetovej vojny a holokaustu. Miesta, ktoré boli pre seriál tým pravým filmovým miestom boli prevažne v Bratislave a jej okolí. Výsledok nakoniec nadchne každého, čo mal možnosť vidieť filmovanie a prípravy seriálu, alebo ktorejkoľvek jeho časti. 6 dielny seriál nakrúcaný pre streamovaciu službu SkyShowtime totiž prináša príbeh ťažký, brutálny, autentický a podľa skutočného príbehu. So zaujímavým obsadením, aj priestorom, v ktorom sa odohráva. Seriál vo svete uvedený 2. mája si na uvedenie na Slovensku musel počkať.
Tetovač z Auschwitzu v realite
V seriáli, ktorý je nakrútený filmovým spôsobom a celkovo je tak príbeh rozložený do šiestich hodín deja, nedávnu súčasnosť v Austrálii a minulosť na Slovensku a v Poľsku. Skutočný príbeh je životnými spomienkami Ludviga Eisenberga z Krompách, ktorý v prvých transportoch odchádza dobrovoľne za svoju rodinu do židovského tábora, hoci zatiaľ netuší, že bude svedkom vraždiacej mašinérie, ba priamo zamestnancom SS.
Dostal sa do tábora Osvienčim, kde šancou prežiť bola práca. Tou bola pre neho práca tetovača evidenčných čísiel na predlaktia väzňov neurčených na okamžité vyhladenie. Lale, ako mu hovorili blízky, jedného dňa bude tetovať aj číslo dievčaťu, do ktorého sa zaľúbi a dá si sľub, že urobí všetko preto, aby prežila. Seriál vychádza z knižnej predlohy a tá je rozprávaním Laleho spomienok v čase, keď vo vysokom veku žil v Austrálii. Skutočný príbeh v knižnej podobe od Heather Morrisovej patrí medzi úspešné, ak získal už tretiu dotlač v slovenskom znení.
Tetovač z Auschwitzu v rámci filmovania na Slovensku
Celé nakrúcanie rozsiahleho projektu, akým bolo filmové stvárnenie rozsiahleho tábora Osvienčim (nemecky Auschwitz), by si žiadalo ťažko popísateľné rozsiahle parcely, drevo a nasadenie stoviek, či tisícov ľudí. Štábu a filmovej výrobe sa však podarilo pri Zlatých Klasoch vybudovať menší areál, s dôkladne vybudovanými barakmi, táborovými toaletami, pletivom a ďalšími stavbami. Architektúrou dokonalo kopírovali reálnu zástavbu Auschwitz-Birkenau II. a pochváliť sa mohli viacerými drsnými detailmi, akými boli blatisté chodníky bez jediného stebielka trávy, ktoré by okamžite padlo za obeť vyhladovaným väzňom.
Niečo podobné sa podarilo tvorcom pri nakrúcaní filmu Správa (2020). Knižná séria Filmové miesta uvádza v tomto prípade ako miesto nakrúcania dedinku Láb a oravské múzeum v Zuberci. Kľúčové filmovacie miesto Tetovača z Osvienčimu vybudované na zelenej lúke v konečnej seriálovej podobe pôsobí mimoriadne autenticky, až dokonale. Je dokonca možné, že práve výsledok viditeľný vo filme Správa mohol zapôsobiť na filmárov seriálu a inšpirovať sa možnosťami, aké malo nakrúcanie pred nimi.
Viditeľný je opakovaný pohľad na oveľa rozsiahlejší areál, čo je výsledkom prácnej práce trikov a počítačových úprav. Po nakrúcaní celé miesto zaniklo a neexistuje ani známka po tom, že na čas existovala dôležitá pripomienka a dômyselná čiastočná kópia miesta hrôzy, akým bol Osvienčim. Dôležitým miestom však bola aj Bratislava. Už prvý diel sa odohráva na Hlavnom námestí hlavného mesta a ja ulici Klarisiek. Vďaka nešikovnému a horlivému prezrádzaniu filmových príprav sa médiá dozvedeli o nakrúcaní na stanici vo Vaďovciach z čoho štáb nebol nadšený. Scény sovietskych vojakov, ktorí v Rakúsku obsadili kaštieľ a Laleho zneužívali na lákanie miestnych žien k vojakom, sa naozaj nakrúcalo v neďalekom Rakúsku. Seriál je možné považovať za unikátny spôsobom, akým využil možnosti nakrúcania na Slovensku, v miere, v akom mohla práve naša krajina poskytnúť kľúčový priestor nakrúcania, ale nepochybne je dôvodom jedinečnosti aj množstvo detailov, ktoré môžu zaujať tých, ktorí tému života za ostnatými múrmi s istotou rýchlej smrti veľmi dobre poznajú z množstva svedectiev a spracovaní.
Ďalšie postrehy zo seriálu
- Predstaviteľ Laleho, britský herec Jonah Hauer-King, nakrúcal na Slovensku v čase, keď mala na Disney+ premiéru rozprávka Malá morská víla, kde hrá princa. Čiže pre niektorých slovenských hercov a komparzistov bol na začiatku nakrúcania neznámym hercom, kým až počas nakrúcania viacerým došlo, koho majú pred sebou.
- V mnohých vedľajších úlohách sa predstavujú menší slovenskí herci, ktorých poznáme napríklad z rodinných prípadov, alebo z iných projektov a spoznať ich môže len naozaj pozorné oko, alebo len pozorné sledovanie deja.
- V niekoľkých scénach vidíme ako väzňa Lukáša Frlajsa, zazrieť môžeme Petru Dubayovú a ešte mnohých ďalších.
- Nemecký herec Jonas Nay predstavujúci psychopatického vedúceho oddelenia evidencie Baretzkeho je v seriáli unikátnou postavou. Jedinou, ktorá sa objavuje v Osvienčime v čase vojny, ako aj vo vidinách hlavného herca v nedávnej súčasnosti počas rozprávania príbehu doma v bezpečí v austrálskom Melbourne.
- Knižná séria Filmové miesta, mapujúca nakrúcanie filmov na Slovensku, v plánovanom pokračovaní počíta s bližším pohľadom na rozsiahle nakrúcanie a zaujímavé miesta obsiahnuté v šesťdielnom seriály.