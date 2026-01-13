-2.6 C
Bratislava
utorok, 13 januára, 2026
4Home.sk - 728x90 výpredaj
ÚvodMóda a krása
V rubrikách:
Móda a krása

Lyžiarske kolekcie Columbia na lyžovačku v celodennom pohodlí

Pripravil Tlačové správy

Tohtoročná lyžiarska sezóna kladie vysoké nároky na oblečenie, ktoré musí zvládnuť chlad, vietor aj vlhkosť a zároveň neobmedzovať v pohybe. Funkčné riešenia značky Columbia sú navrhnuté tak, aby poskytovali tepelný komfort, ochranu pred nepriaznivým počasím a dostatočnú priedušnosť pri aktívnom pohybe. Premyslené strihy v kombinácii so strečovými materiálmi umožňujú prirodzený pohyb pri lyžovaní a zvyšujú pohodlie počas celého dňa na svahu. Lyžiarska kolekcia Columbia spája technický výkon, spoľahlivú ochranu a moderný vzhľad.

Lyžovačka Columbia 2026
Lyžovačka Columbia 2026

Columbia Platinum Peak II 3L: prémiová výbava pre náročné podmienky

Lyžiarska kombinéza Columbia Platinum Peak II 3L patrí do prémiovej kolekcie Titanium, ktorá využíva najpokročilejšie materiály a technológie značky Columbia. Je určená pre lyžiarov, ktorí sa pohybujú v náročnom teréne, či už ide o turistiku v hlbokom snehu alebo dynamickú jazdu na zjazdovke. Trojvrstvová konštrukcia s technológiou Omni-Tech zabezpečuje vodovzdornosť a priedušnosť, pričom všetky švy sú kompletne zapečatené, aby chránili pred prenikaním vlhkosti a studeného vetra. Vonkajší materiál zo 100 % recyklovaného polyesteru zároveň reflektuje ekologický prístup spoločnosti Columbia. Model je dostupný v dámskom aj pánskom vyhotovení.

Columbia Platinum Peak II 3L patrí do prémiovej kolekcie Titanium
Columbia Platinum Peak II 3L patrí do prémiovej kolekcie Titanium

Bunda disponuje integrovaným systémom nastavenia kapucne kompatibilnej s prilbou a ventilačnými otvormi v podpazuší, ktoré umožňujú reguláciu telesnej teploty. Zipsy s PU povlakom zvyšujú ochranu pred snehom a vetrom. Predĺžený strih dopĺňa elastický snehový pás, ochrana brady, vrecko na skipas a samostatné vrecko na lyžiarske okuliare. Lyžiarske nohavice sú navrhnuté s dôrazom na voľnosť pohybu – majú strečový strih, nastaviteľný pás, tvarované kolená a viacero funkčných detailov.

Zostaňte v pohode a „cool“ v novej letnej kolekcii Columbia Cool Hike

Kolekcia Columbia Coreshot: funkčnosť v modernom dizajne

Lyžiarska kolekcia Columbia Coreshot pre mužov a ženy zaujme výrazným farebným spracovaním a súčasným dizajnom. Dámske modely pracujú s kontrastnými farebnými panelmi, zatiaľ čo pánske verzie sú dostupné s potlačou alebo v kombinácii výrazných farieb, ktoré sú na svahu neprehliadnuteľné. Kolekcia je určená aktívnym lyžiarom a ponúka úroveň izolácie vhodnú na univerzálne použitie v miernejších zimných podmienkach. V chladnejšom počasí je možné teplotný komfort zvýšiť vrstvením funkčného spodného prádla alebo stredných vrstiev s termoreflexnou technológiou Columbia Omni-Heat Infinity.

Kolekcia Columbia Coreshot
Kolekcia Columbia Coreshot

Všetky modely z kolekcie Coreshot sú vybavené nepremokavou a priedušnou membránou Omni-Tech s podlepenými švami. Bundy majú ventilačné otvory v podpazuší, praktické vrecká, ochranu brady, nastaviteľné manžety a kapucňu kompatibilnú s prilbou. Pánska bunda je dostupná v troch variantoch s rozdielnymi dĺžkami a strihmi. Dámska verzia je riešená ako anorak s veľkým predným vreckom a bočným zipsom pre jednoduchšie obliekanie. Súčasťou kolekcie je aj izolovaný detský anorak, ktorý ponúka rovnaké technické vlastnosti ako modely pre dospelých. Lyžiarske nohavice Coreshhot dopĺňa elastický pás, ventilácia, ergonomicky tvarované kolená, manžety so zipsami na spodnej časti nohavíc a praktické vrecká.

Zimná výbava Columbia pre celú sezónu

Zimná kolekcia Columbia zahŕňa nielen lyžiarske bundy a nohavice, ale aj funkčnú spodnú bielizeň, mikiny, čiapky a lyžiarske rukavice s praktickými technickými prvkami. Produkty Columbia sú dostupné v značkovej predajni Columbia v Košiciach, v predajniach Intersport a Sportisimo, v predajni Outdoor Experience v Nitre, ako aj na e-shope
https://www.super-sport.sk/

Mohlo by zaujímať taktiež:




Predchádzajúci článok
Unikátny seriál Tetovač z Auschwitzu nakrúcali v okolí Senca a v Bratislave
Tlačové správy
Tlačové správy a články našich partnerov, partnerských portálov a organizácií. Nahliadnite do noviniek rôznych služieb, príprav podujatí a noviniek v komerčnej sfére. Aj Vaša zaujímavosť, činnosť, alebo výrobok, môže byť v článku. Napíšte nám.

Mohlo by vás zauijímať aj:

- Inzertný priestor -

Posledné články

Načítať ďalšie

Náhodná zaujímavosť

Načítať ďalšie
Allegro.cz 600x300

Knihy a čítanie

Načítať ďalšie

Buďte v spojení

1,016FanúšikoviaPáči sa
260OdberateliaPredplatiť