Lyžiarske kolekcie Columbia na lyžovačku v celodennom pohodlí

Tohtoročná lyžiarska sezóna kladie vysoké nároky na oblečenie, ktoré musí zvládnuť chlad, vietor aj vlhkosť a zároveň neobmedzovať v pohybe. Funkčné riešenia značky Columbia sú navrhnuté tak, aby poskytovali tepelný komfort, ochranu pred nepriaznivým počasím a dostatočnú priedušnosť pri aktívnom pohybe. Premyslené strihy v kombinácii so strečovými materiálmi umožňujú prirodzený pohyb pri lyžovaní a zvyšujú pohodlie počas celého dňa na svahu. Lyžiarska kolekcia Columbia spája technický výkon, spoľahlivú ochranu a moderný vzhľad.
Columbia Platinum Peak II 3L: prémiová výbava pre náročné podmienky
Lyžiarska kombinéza Columbia Platinum Peak II 3L patrí do prémiovej kolekcie Titanium, ktorá využíva najpokročilejšie materiály a technológie značky Columbia. Je určená pre lyžiarov, ktorí sa pohybujú v náročnom teréne, či už ide o turistiku v hlbokom snehu alebo dynamickú jazdu na zjazdovke. Trojvrstvová konštrukcia s technológiou Omni-Tech zabezpečuje vodovzdornosť a priedušnosť, pričom všetky švy sú kompletne zapečatené, aby chránili pred prenikaním vlhkosti a studeného vetra. Vonkajší materiál zo 100 % recyklovaného polyesteru zároveň reflektuje ekologický prístup spoločnosti Columbia. Model je dostupný v dámskom aj pánskom vyhotovení.
Bunda disponuje integrovaným systémom nastavenia kapucne kompatibilnej s prilbou a ventilačnými otvormi v podpazuší, ktoré umožňujú reguláciu telesnej teploty. Zipsy s PU povlakom zvyšujú ochranu pred snehom a vetrom. Predĺžený strih dopĺňa elastický snehový pás, ochrana brady, vrecko na skipas a samostatné vrecko na lyžiarske okuliare. Lyžiarske nohavice sú navrhnuté s dôrazom na voľnosť pohybu – majú strečový strih, nastaviteľný pás, tvarované kolená a viacero funkčných detailov.
Kolekcia Columbia Coreshot: funkčnosť v modernom dizajne
Lyžiarska kolekcia Columbia Coreshot pre mužov a ženy zaujme výrazným farebným spracovaním a súčasným dizajnom. Dámske modely pracujú s kontrastnými farebnými panelmi, zatiaľ čo pánske verzie sú dostupné s potlačou alebo v kombinácii výrazných farieb, ktoré sú na svahu neprehliadnuteľné. Kolekcia je určená aktívnym lyžiarom a ponúka úroveň izolácie vhodnú na univerzálne použitie v miernejších zimných podmienkach. V chladnejšom počasí je možné teplotný komfort zvýšiť vrstvením funkčného spodného prádla alebo stredných vrstiev s termoreflexnou technológiou Columbia Omni-Heat Infinity.
Všetky modely z kolekcie Coreshot sú vybavené nepremokavou a priedušnou membránou Omni-Tech s podlepenými švami. Bundy majú ventilačné otvory v podpazuší, praktické vrecká, ochranu brady, nastaviteľné manžety a kapucňu kompatibilnú s prilbou. Pánska bunda je dostupná v troch variantoch s rozdielnymi dĺžkami a strihmi. Dámska verzia je riešená ako anorak s veľkým predným vreckom a bočným zipsom pre jednoduchšie obliekanie. Súčasťou kolekcie je aj izolovaný detský anorak, ktorý ponúka rovnaké technické vlastnosti ako modely pre dospelých. Lyžiarske nohavice Coreshhot dopĺňa elastický pás, ventilácia, ergonomicky tvarované kolená, manžety so zipsami na spodnej časti nohavíc a praktické vrecká.
Zimná výbava Columbia pre celú sezónu
Zimná kolekcia Columbia zahŕňa nielen lyžiarske bundy a nohavice, ale aj funkčnú spodnú bielizeň, mikiny, čiapky a lyžiarske rukavice s praktickými technickými prvkami. Produkty Columbia sú dostupné v značkovej predajni Columbia v Košiciach, v predajniach Intersport a Sportisimo, v predajni Outdoor Experience v Nitre, ako aj na e-shope
https://www.super-sport.sk/