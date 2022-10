Knižná séria Filmové miesta 1 a 2 vychádza aj ako knižný komplet

Knižná séria dvoch krásnych kníh venovaných miestam na mape Slovenska, ktoré poslúžili filmárom z celého sveta, má aj svoju špeciálnu edíciu. Kniha Filmové miesta, ktorá vyšla minulý rok a Filmové miesta 2, vychádzajú v rovnakom čase ako samotná druhá kniha, aj v spoločnom sete. Ide o knižný komplet v kartónovej kazete oboch kníh naraz. V takomto balení záujemca nachádza obe knihy, ktoré majú rovnaký štýl grafiky, názov, hrúbku, aj dizajn. Oba diely s odstupom jediného roka prinášajú rozsiahly pohľad na filmové Slovensko a niečo také nemožno prehliadnuť.

foto: Snímka SFÚ, z filmu Rok na dedine (1967) režiséra Karola Zachara a Martina Ťapáka a komplet Filmové Slovensko.

Komplet Filmové Slovensko a jeho rozdiely

Obe knihy majú rovnakú tému. Venujú sa jednotlivým hradom, zámkom, dedinkám, mestám a národným parkom, v ktorých sa nakrúcali filmy, seriály, videoklipy, alebo reklamy. Kým úvod prvej knihy je do značnej mieri venovaný filmovej turistike, jej významu, Slovensku a porovnávaniu so svetom, druhá kniha má úvod trochu iný. Venuje sa zákulisiu filmu, filmovaniu a príprave filmovej scény. Obe knihy však svojim úvodom prinášajú dôležitý pohľad do témy filmového turizmu a aj filmového nakrúcania. Ako knižný komplet je táto knižná séria zaujímavým darčekom, vianočným, či jubilejným. Neocenia ho pritom len filmoví fanúšikovia a nadšenci turistiky. Filmové zaujímavosti a rôzne kuriozity zo zákulisia majú neraz hodnotu aj pre obyvateľov jednotlivých dotknutých miest.

foto: ukážka z vnútra knihy. Zmienka o obci Malatiná

Každá jedna kniha ponúka prierez celým Slovenskom. nejde tak o rozdelenie podľa krajov, či svetových strán. V oboch nájdeme časti východného, stredného, aj západného Slovenska. Každý, kto si zadováži ktorýkoľvek diel, totiž nezíska len jeden kút, ale rovnomerne roztrúsené Slovensko. Pre každého to blízke, aj vzdialené. Obe knihy je možné kúpiť jednotlivo, no spoločný set je v limitovanej ponuke dostupný aj v bežnom predaji. V ponukách:

Jednotlivé miesta v knihe Filmové miesta 1

Bratislava, Miloslavov, Trnava, Častá – Červený Kameň, Smolenice – Smolenický zámok, Lakšárska Nová Ves, Čachtice – Čachtický hrad, Nová Lehota, Oponice – Oponický kaštieľ, Tribeč, Banská Štiavnica, Bojnice – Bojnický zámok, Múzeum slovenskej dediny v Martine – Jahodnícke háje, Hrad Strečno, Terchová, Nová Bystrica – Vychylovka: Múzeum kysuckej dediny, Nová Bystrica – Riečnica, Oravský hrad, Zuberec – Múzeum oravskej dediny, Vlkolínec, Pribylina – Múzeum liptovskej dediny, Vysoké Tatry a Nízke Tatry, Levoča, Spišský hrad, Spišská Belá – Strážky, Stará Ľubovňa – Ľubovniansky hrad, Sabinov a mnohé ďalšie v rôzne rozsiahlych zmienkach.



Miesta v knihe Filmové miesta 2

Košice – Prešov a okolie – Fintice – Slovenský raj – Poprad – Spišská Sobota – Ždiar – Tatranská Javorina – Vysoké Tatry – Ludrová – Lúčky – Malatiná – Kvačianska dolina – Veľké Borové – Čadca – Vychylovka – Papradno – Manínska tiesňava – Súľovské skaly a obec Súľov – Blatnica – Čremošné a Čremošniansky tunel – Špania Dolina – Banská Bystrica – Zvolen – Detva – Čierny Balog – Nováky – Dražovce – Nitra – Tomášikovo a kolový mlyn pri Malom Dunaji – Komárno – Žitný ostrov a jeho ostrovy (Lélsky ostrov) – Veľký Biel – Modra – Stará Turá – Skalica a mnoho ďalších zmienok…

Komplet a podrobnosti: