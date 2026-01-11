Mladí herci zo Stranger Things majú milióny followerov (zoznam)

Piata séria Stranger Things definitívne ukončila veľkým finále celé dobrodružstvo, no príležitosti mladých hercov budú pokračovať. Veľké finále máme už 10 dní za sebou. Celá séria potvrdila niečo, čo sa v televíznej a seriálovej histórii podarí len výnimočne. Z detských hercov, ktorých diváci spoznali ako obyčajné deti z malého mesta Hawkins, sa stali globálne známe tváre s miliónovými publikami. Diváci sledovali ich skutočné dospievanie – meniace sa hlasy, tváre, výšku aj prejav – bez výmeny obsadenia, čo je pri dlhoročnom seriáli mimoriadne zriedkavé. Práve táto kontinuita vytvorila silné puto medzi hercami a fanúšikmi.
Stranger Things vyrástol spolu so svojimi postavami aj publikom. To, čo sa začalo ako nostalgický (pre tých, čo zažili 80-te roky) sci-fi príbeh, sa postupne zmenilo na generačný fenomén. Mladí herci už dnes nie sú len „deti zo seriálu“, ale samostatné osobnosti, ktoré sa presadili vo filme, móde, hudbe aj reklame. Instagram sa stal miestom, kde fanúšikovia sledujú nielen ich kariéru, ale aj prirodzený prechod z detstva do dospelosti. Práve autenticita, fakt, že diváci „vyrastali spolu s nimi“, vysvetľuje, prečo majú dnes niektorí z nich desiatky miliónov sledovateľov.
Herci zostali tí istí a budeme si ich pamätať
Zaujímavé je aj to, že Stranger Things nestavil na rýchle nahrádzanie hercov ani na skratky. Tvorcovia riskovali a nechali príbeh rásť prirodzene, aj za cenu dlhších prestávok medzi sériami. Rozumieme, že je náročné niečo také nakrútiť a získať peniaze, pripraviť nakrúcanie a všetko okolo premiér. Výsledkom je unikátny seriálový zážitok, kde si divák pamätá nielen postavy, ale aj ich vývoj. Piata séria tento efekt ešte znásobila – uzavrela príbeh, ale zároveň otvorila mladým hercom dvere do sveta, kde už nie sú len seriálovými hviezdami, ale globálnymi ikonami svojej generácie.
Herci zo Stranger Things a ich Instagram profily
- Millie Bobby Brown (Eleven), dnes manželka syna Jona Bon Joviho, zahrala si aj v Enola Holmes, v novších Godzillách, v Mladej dáme a ďalších
https://www.instagram.com/milliebobbybrown/
- Finn Wolfhard (Mike Wheeler)
https://www.instagram.com/finnwolfhardofficial/
- Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)
https://www.instagram.com/gatenmatarazzo/
- Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)
https://www.instagram.com/calebmclaughlin/
- Noah Schnapp (Will Byers), zahral si aj v Hubbieho Halloweene
https://www.instagram.com/noahschnapp/
- Sadie Sink (Max Mayfield)
https://www.instagram.com/sadiesink_/
- Joe Keery (Steve Harrington), zahral si v sci-fi komédii Free Guy
https://www.instagram.com/uncle_jesse/
- Natalia Dyer (Nancy Wheeler)
https://www.instagram.com/nattyiceofficial/
- Charlie Heaton (Jonathan Byers)
https://www.instagram.com/charlie.r.heaton/
- Maya Hawke (Robin Buckley), určite ste vedeli, že je to dcéra Umy Thurman a Ethana Hawkeho
https://www.instagram.com/maya_hawke/
- Jamie Campbell Bower (Vecna / Henry Creel)
https://www.instagram.com/jamiebower/
- Priah Ferguson (Erica Sinclair – Lucasova sestra)
https://www.instagram.com/priahferguson/
- Nell Fisher (Holly Wheeler – Mikeova a Nancyina mladšia sestra; v 5. sérii hrá práve ona jednu z hlavných úloh)
https://www.instagram.com/nellfisher_/
Zaujímavosť z Brodwaya
Veľká hviezda je aj z Jamieho C. Bowera, seriálovej Vecny. Ten sa dokonca ako veľké prekvapenie objavil v divadelnej hre vo svojej úlohe, hoci publikum to vôbec nečakalo. Reakcia publika, že nemajú pred sebou len divadelných hercov, ale aj jedného skutočného seriálového, je neprehliadnuteľná a neprepočuteľná.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame