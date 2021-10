Viete, ako variť en papillote? inak varenie “vo vrecku”

Varenie en papillote je veľmi ľahké a zdravé. Veľmi často sa takýmto spôsobom pripravujú aj ryby. U nás je známejší pri príprave sladkých jedál. Termín en papillote pochádza z francúzštiny a znamená varenie vo vrecku. Inšpirácie, ako týmto spôsobom variť, si prečítajte v našom článku.

Tajomstvo je v tesnom uzatvorení

Tento spôsob je vlastne varenie v pare. Nie je potrebné pridávať tuky. Často sa pridáva biele víno, ale aj sójová omáčka. Výhodou je aj to, že nemáte skoro žiadne riady. Všetko sa vyrieši v papieri. Je to jednoduchá príprava. Každý môže dostať vlastný balíček a potom len papier vyhodiť.

Dôležité je však, koľko minút zostáva jedlo v papieri. Pri varení lososa sa môže trhať, ak to preženiete s časom. Do vreciek môžete pridať aj ďalšie ingredience. Varenie v papillote nevyžaduje žiadne špeciálne vybavenie. Potrebujete len papier na pečenie alebo fóliu. Ak chcete tesnejšie uzavretie, potrite okraje rozšľahaným bielkom.

Za vyskúšanie nič nedáte

Ak si zvolíte tento spôsob varenia, neoľutujete. Zmena vám môže len prospieť. Spoznáte nové chute. Kde nájdete takýto papier? Nemusíte chodiť do špeciálnych obchodov. Pozrite si ponuku Kauflandu a hor sa do varenia. V ponuke Kauflandu nájdete tento papier aj pod ich privátnou značkou a to už buď nastrihaný, alebo v rolke.

Aké všetky výhody má papier na pečenie?

je pevný, nepriepustný a nepriľnavý

má samostatné listy alebo je predávaný na kotúči

používa sa v rúre pri teplote až 450 stupňov

nelepí sa a môže sa využiť aj pri pečení na plechy

využijete ho aj na uskladnenie potravín v mrazničke

slúži ako ochranný obal.

TIP

Tento papier vám pomôže aj pri vaľkaní cesta. Ak nemáte dosku, nezúfajte. Nachystajte si dva papiere a cesto vyvaľkajte medzi nimi. Pomôže vám aj v prípade, že nemáte košíčky na muffiny. Vyrobíte si ich z neho.

Ako dosiahnete najlepšie výsledky?

Na tento spôsob si vyberajte jedlá, ktoré sa rýchlo varia. Patria k nim ryby, kuracie mäso a zelenina. Dbajte na veľkosť a na to, aby sa všetko uvarilo naraz. Ak chcete, aby sa ryba uvarila rovnako ako zemiaky, musíte ich nakrájať na menšie kúsky. Dôležité je pridať aj vlhkosť. Mrkva či petržlen vám ju nezabezpečia. Potrebujete napríklad špenát alebo paradajky.

Pridajte chuť ako bylinky alebo vývar. Výbornú chuť spraví aj biele víno. Takéto varenie vytvára jednoduché špeciality. Parenie malých porcií jedla v obale je klasická technika. V niektorých kultúrach sa používajú listy hrozna, kapusty alebo banánové listy. Netreba pridávať žiadny tuk.

Pripravte najlepšiu rybu

Na každý kus ryby si odrežte papier na pečenie. Potrite ho olejom alebo maslom. Pridajte ľubovoľné ochutenie a aromatické bylinky. Nezabudnite na cibuľu nakrájanú na tenké plátky, olivy, cesnak a čerstvé paradajky. Papier preložte a utesnite. Takto nachystané môžete piecť.

Ako zistíte, že je ryba hotová? Pečte ju minimálne 10 minút. Ak je ryba veľmi hrubá, môžete aj o 5 minút dlhšie. Takýmto spôsobom nikdy nevyschne. Aj nafúknutie balíčkov prezrádza, že ryba je hotová. Balíčky potom preneste na taniere. Vyrežte v papieri malý otvor a nechajte každého nech si ho rozbalí.

Zhrnutie

Papier na pečenie je známy od nepamäti. Má ho asi každý vo svojej kuchyni. Je to veľmi užitočný a praktický pomocník. U nás sa väčšinou používa pri pečení koláčov a iných sladkostí. Používa sa skôr ako podklad. Jeho využitie je ale o niečo všestrannejšie. Vyskúšajte aj vy iné recepty. Mäso, ryby či zelenina dostanú nový rozmer. Už nezostáva nič iné, len zaželať dobrú chuť.