James Bond, Venom i Duna – do kín mieria filmy stvorené pre IMAX

Najbližší mesiac ponúkne v kinách výrazné filmové zážitky milovníkom a milovníčkam veľkofilmov. V bratislavskej kinosále IMAX v kine CINEMAX Bory, ktorá sa pýši najväčším filmovým plátnom a najlepším zvukom v krajine, si budete môcť vychutnať tri z nich, ktoré sú pre tento formát ako stvorené.

James Bond: Nie je čas zomrieť

Už 30. septembra sa Daniel Craig sa vráti k svojej najznámejšej úlohe a bude musieť ukázať, že ešte nepatrí do starého železa. Jeho James Bond vo filme Nie je čas zomrieť totiž už nepracuje pre tajné služby a pokojný oddych mu naruší priateľ zo CIA, ktorý ho požiada o pomoc. Misia na záchranu uneseného vedca sa však ukáže byť oveľa zradnejšou, ako spočiatku vyzerala…. Kto by nechce vidieť záchranu sveta na plátne, pre ktoré ho režisér Cary Fukunaga špeciálnymi kamerami nakrútil? Mimochodom, vedeli ste, že vďaka unikátnemu pomeru strán poskytuje IMAX až o 26% obrazu viac ako plátna v klasickom kine? To si hrdina Bondovho rangu rozhodne zaslúži!

Venom 2: Carnage

Do kín sa vrátia aj obľúbený komiksový antihrdina Venom, mimozemský symbiont, ktorý žije v tele novinára (Tom Hardy). Ten chce obnoviť svoju upadnutú kariéru a podarí sa mu dohodnúť rozhovor so sériovým vrahom (Woody Harrelson) predtým, než ho popravia. Zločincovi sa však podarí utiecť z väzenia a stáva sa ďalším hostiteľom nebezpečného parazita, ktorý z neho urobí nezastaviteľné vraždiace monštrum. Snímka Venom 2: Carnage prichádza vstúpi do kinodistribúcie 14. októbra. Podľa prvých ohlasov sa režisérovi Andymu Serkisovi podarila skvelá práca a film je ešte veľkolepejší a zábavnejší ako prvá časť.

Duna

O týždeň neskôr, 21. októbra, sa na plátno sály IMAX dostane očakávaná adaptácia kultovej knižnej predlohy – sci-fi snímka Duna. Jej hrdinom je mladý muž (Timothée Chalamet), ktorému bol predurčený osud, akému nemôže celkom porozumieť. Musí sa dostať na Arrakis, najnebezpečnejšiu planétu vesmíru, kde je možné nájsť vzácnu komoditu – korenie, ktoré dokáže odomknúť plný potenciál človeka. Nie je však jediným, kto si robí na planétu a jej zásoby nárok. Črtá sa konflikt, v ktorom prežijú len tí, čo dokážu čeliť svojmu strachu. Ohlasy hovoria o očarujúcom dobrodružstve, ktoré je ako stvorené pre veľké plátno a priestorový zvuk, aký ponúka iba IMAX. Režisér Denis Villeneuve to potvrdzuje a tvrdí, že jeho novinka bola vysnená, dizajnovaná a nakrútená špeciálnou technológiou práve pre IMAX.

