V Nórsku nakrútili re-make českých Troch orieškov pre Popolušku

Sú filmy, ktorých re-make nie je žiadúci. Zvláštne sa preto našincom bude pozerať na zdanlivo doslovný remake filmu Tři oříšky pro Popepelku s Libušou Šafránkovou a Pavlom Trávničkom, ktorý niekto obliekol do celkom nového kabáta. V Nórsku je pôvodný český originál veľmi dobre známy ako vianočná rozprávka. Čuduj sa svete, rozhodli sa nakrútiť rovnakú rozprávku, s rovnakým dejom, detailmi, zvieratkami, aj niektorými dialógmi. Vzniká tak film s rovnakým názvom, veľkými domácimi ambíciami, aj niektorými ťažko uveriteľnými zvláštnosťami, ktoré budú vadiť najmä divákom v Čechách a na Slovensku.

Absolútna kópia Troch orieškov

Bez ohľadu na dobu nakrúcania, Nóri prichádzajú s modernejším vzhľadom, krásnou blondínkou a prekvapivo princom s tureckým občianskym menom. Mladík, ktorého nemožno považovať za pohľadného mladého princa, je v prípade nórskej verzie považovaný za náhradníka mladého Pavla Trávníčka. Mnoho postáv je tu iných, no ich úloha, dej, aj osud je presný ako v českej predlohe. Na jednej strane ide o prekvapujúcu kópiu, na strane druhej z updatovanej verzie tejto severskej kópie až mrazí. Chýba totiž originalita, ktorou by si mohla rozprávka našinca získať. Z nepochopiteľných príčin má herec bez nejakej podobnosti s ostatnými nórskych rodičov a rozprávka tak nie je ani logicky korektná a ani nám nedáva pohľad do nórskej kultúry, či možného vzhľadu nórskeho kráľovstva a siroty s jej macochou.

Zatiaľ to vyzerá, že táto rozprávka našincom neprinesie nič. V prvom rade preto, že čerpá z námetu, ktorý si žiadne filmár z našich končín nebude chcieť prerobiť do novej, ale inak totožnej podoby. Riskne to iba ak niekto v zahraničí. Film sa tak javí už po pozretí ukážky ako dostačujúci zážitok. V niektorých charakteroch so zaujímavým obsadením. Turecký (herec Cengiz Al) princ by v žiadnom prípade neprekážal, ak by bol na „výmennom pobyte“, bol vyslancom z orientu, alebo mal nejaké logické vysvetlenie.

V našich končinách si nevieme predstaviť Vianoce bez Troch orieškov pre Popolušku. Radi si ich ale predstavíme bez nórskych Troch orieškov pre Popolušku – s názvom Tre Notter Til Askepott. O to viac v roku, v ktorom nás opustila Lubuše Šafránková, predstaviteľka Popelky, ktorá nemá v celom filme svoje bežné dievčenské meno a ani ho nikdy nepotrebovala.