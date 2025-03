Disney+ ponúka unikátnu cenu na 4 mesiace, preplatné za 1,99 EUR

Zvažovali ste si zriadiť Disney+? Potrebujete presvedčiť, či je to naozaj služba pre vás a ponúkne vám to, čo potrebujete? Disney nie je len streamovacia služba pre deti. Je doslova pre celú rodinu, nadšencov komixov, vážnych filmov, seriálov, animovanej tvorby, či známych titulov pod 20th Century Fox (napríklad všetkých Votrelcov ). Preto môže byť zaujímavou akcia, ktorú streamovacia služba ponúka novým zákazníkom. Až do 30. marca môžu noví a vracajúci sa zákazníci využiť špeciálnu ponuku a predplatiť si balík Standard za 1,99 EUR mesačne na 4 mesiace.

