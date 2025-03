Seriál Daredevil: Znovuzrodenie odteraz streamovaný na Disney+

Matt Murdock/Daredevil sa v projektoch Marvel Cinematic Universe (MCU) objavuje už celé roky, a to prostredníctvom cameo rolí. Okrem spin-off seriálu Defenders sme ho na chvíľu mohli zahliadnuť aj vo filme Spider-Man: Bez domova a v seriáloch She-Hulk: Neuveriteľná právnička a Echo. Daredevil sa odohráva predovšetkým v meste New York a zaujímavé je, že sa v New Yorku skutočne natáčalo, čo z finančných aj logistických dôvodov už dnes nie je také bežné.

Daredevil/Matt Murdock (Charlie Cox) in Marvel Television's DAREDEVIL: BORN AGAIN, exclusively on Disney+. Photo by Giovanni Rufino. © 2024 MARVEL.

