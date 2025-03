Tichý tieň prepychu, ktorý útočí na vaše zdravie: Dna

Keby mala dna svoju vlastnú reštauráciu, v jej jedálnom lístku by ste našli samé delikatesy: červené mäso, morské plody, vnútornosti, pivo, tvrdý alkohol a sladké nápoje. Na druhej strane, jej úhlavným nepriateľom by bola strava bohatá na vlákninu, ovocie, zeleninu a dostatok vody.

No genetika nie je jediný faktor. Moderný životný štýl, bohatý na spracované potraviny, alkohol a sedavé zamestnanie, môže tiež vytvárať ideálne podmienky na to, aby sa nepríjemná dna choroba u vás cítila ako doma. Ak k tomu pridáme nadváhu, vysoký krvný tlak či cukrovku, máme recept na poriadnu katastrofu.

Táto komplikovaná choroba je ako zradný hosť, ktorého si sami pozveme k stolu, no v momente, keď sa ho chceme zbaviť, odmieta odísť. Jej vznik spôsobuje nadbytok kyseliny močovej v krvi, ktorá sa v tele mení na mikroskopické kryštáliky ostré ako žiletky. A práve tieto drobné dýky sa zabodávajú do kĺbov, vyvolávajúc zápaly a opuchy, ktoré premenia aj ten najmenší pohyb na utrpenie.

