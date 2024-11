Na Disney+ prichádza nový pôvodný dramatický seriál Raj

Disney+ je streamovacia služba spoločnosti The Walt Disney Company. Ponúka filmy a programy z produkcie Disney, Pixar, Marvel, Star Wars a National Geographic, ale aj úspešných Simpsonovcov a oveľa viac. Vo vybraných krajinách ponúka aj produkciu pridruženej značky Star. Služba ponúka stále rastúcu zbierku exkluzívnej pôvodnej tvorby, vrátane celovečerných filmov, dokumentov, hraných a animovaných seriálov či krátkych filmov. Vďaka dlhoročnej histórii spoločnosti Disney a jej bohatej filmografii je na Disney+ k dispozícii nielen filmová a televízna klasika, ale aj úplne nové filmy a programy z dielne The Walt Disney Studios. Pre viac informácií navštívtedisneyplus.comalebo aplikáciu Disney+, ktorá je dostupná na väčšine mobilných a televíznych zariadení s prístupom na internet.

