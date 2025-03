Mentoringový deň vám pomôže získať nový pohľad: Posuňte sa a začnite rásť

Mentoring je most medzi tým, kde sme teraz, a tým, kde chceme byť. Pomáha nám objaviť naše silné stránky, prekonať prekážky a dosiahnuť ciele, ktoré by sme sami možno nevideli.

„Predtým som si myslela, že som organizovaná, ale až deti ma naučili, čo znamená skutočné plánovanie. Už neriešim len úlohy a ciele v práci, ale aj logistiku ranného odchodu do školy, kde sa vždy záhadne stratia kľúče alebo školské zadanie. V práci sa snažím rozhodovať najmä racionálne, na základe dát a pragmaticky, ale zároveň s väčším pochopením pre ľudí.“ – Soňa Sochová, Head of HR 365.bank

V stredu, 19. marca , sa v priestoroch Asseco Solutions na Plynárenskej 7/C v Bratislave uskutoční jedinečný MENTORING by Equal Pay Day . Od 8.00 do 15.00 h budete mať možnosť stretnúť 11 skúsených mentorov a mentoriek , ktorí vám pomôžu rozvinúť vaše schopnosti a danosti v rôznych oblastiach.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: cookie policy