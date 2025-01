8 tipov na najlepšie superpotraviny pre rok 2025

Ich hlavnou devízou je vysoký obsah rastlinných bielkovín, vlákniny a zdravých tukov . Aj kvôli tomu sa často zaraďujú do jedálničkov v snahe schudnúť. Orechy a semienka sa ale oplatí pridať na každodenný stravovací zoznam bez ohľadu na to, či chcete zhodiť nejaké kilá. Majú totiž skvelé antioxidačné a protizápalové vlastnosti.

Možno si aj vy čas od času doprajete trochu čokolády pre zlepšenie nálady. Skutočne to však funguje? Dokáže čokoláda napríklad zmierniť nervozitu? Vzhľadom na to, že kakao obsahuje horčík, mangán, železo a iné prospešné minerály aj antioxidanty , môže horká čokoláda pozitívne ovplyvniť pamäť a kognitívne funkcie. Tým pádom má naozaj schopnosť zlepšiť vašu náladu, čiže sa právom označuje ako superpotravina.

