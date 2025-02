Multioteckovia v súčasnosti: otcovia početných rodín, rekordéri

Multioteckov sme si z pohľadu minulosti spomenuli v staršom článku ako fenomén, ktorý mohli ovplyvniť náboženské dôvody, ale najmä postavenie otca a hlavy rodín. V súčasnosti sa taktiež objavujú prípady, kedy je otec hlavou početnej rodiny a mnohoženstvo prispieva k tomu, aby sa jeho rodina rozrastala možno ešte rýchlejšie, ako bežná rodina v Európe. Mať súčasne viac manželiek, zabezpečiť ich potreby a mať ich dokonca niektoré tehotné súčasne znamená, že potomstvo prichádza rýchlejšie, než v bežnej európskej rodine. V niektorých takýchto rodinách nastáva chvíľa, keď sa dá otcovi prepáčiť, že si nepamätá mená svojich detí, alebo vnúčat. Ak je ich 500, tak je to ospravedlniteľné a pochopiteľné.

Multioteckovia síce nie sú tradičnou hlavou rodiny a mnohoženstvo je iba ak zbožným prianím niektorých mužov, či možno aj žien, ale vo svete také prípady poznáme. Niekedy za nimi stojí naozaj veľká túžba po rodinnom živote, láska k deťom a svojim ženám. V jednom známom prípade za veľkou rodinou stojí želanie otca, aby nevymrel malý klan. V inom za veľkou rodinou stála náboženská sekta, v ktorej sa vodca rozhodol a vodca mal. Multioteckovia dnes sú zväčša iní ako tí známi v minulosti. Aké prípady v modernej dobe poznáme?

Ziona Chana: Indický rekordér v počte manželiek

Ziona Chana, vodca náboženskej sekty v Indii, sa stal známym ako muž s najväčším počtom manželiek na svete. Počas svojho života si vzal 39 žien, s ktorými splodil 94 detí. Okrem toho mal viac ako 30 vnúčat, čím sa jeho rodina rozrástla na viac ako 180 členov. Žil v štáte Mizoram, kde jeho komunita praktizovala polygamiu. Jeho obrovská rodina žila v jednom dome so stovkami izieb, pričom všetci členovia rodiny pracovali spoločne na farme a v domácnosti.

Akuku Danger: Keňský muž s 130 deťmi

Akuku Danger, rodák z Kene, sa preslávil svojím výnimočným počtom manželiek a detí. Počas svojho života si vzal viac ako 100 žien a stal sa otcom približne 130 detí. Bol známy svojím charizmatickým vystupovaním, vďaka ktorému si vyslúžil prezývku „Danger“ (Nebezpečný). Napriek veľkej rodine dokázal zabezpečiť všetkých svojich potomkov a bol uznávanou postavou v kenskej spoločnosti. Jeho rodinné vzťahy boli prísne organizované, aby každá manželka a dieťa mali svoje miesto v komunite.

Musa Husahya: farmár z Ugandy

Farmár z Ugandy si vzal 12 žien s ktorými splodil 102 detí. Jeho rodina sa prestala rozrastať potom, čo zhodnotil ťažšiu finančnú situáciu ako problém. Aj on pocítil zdražovanie. No zároveň je dôležitou informáciou aj to, že mnoho z jeho detí, je dnes dospelých a samostatných. Môžu vypomôcť, alebo svojim odchodom a vlastnou rodinou odľahčiť situáciu rodičom. Keď sa prípadom tohto muža v Ugande začali zaoberať britské médiá v roku 2022, mohol sa pochváliť 568 vnúčatami. Dnes je počet vnúčat nepochybne niekde celkom inde. Pri tak vysokom počte súrodencov a bratrancov je dôležité, aby sa nezaľúbili do seba medzi sebou. Ak veľká časť rodiny žije stále spolu v jednom veľkom dome, či spojení niekoľkých domov, môže to byť náročné. Multioteckovia v Ugande nie sú vzácni, ale týmto počtom je to niečo iné.

Muinuchi Kapinga z Tanzánie

Azda najaktuálnejší je prípad muža z Tanzánie. Mzee Ernesto Muinuchi Kapinga z Tanzánie je práve tým prípadom, ktorý je spomínaný v úvode. Jeho otec mal prianie, aby ich rodinný klan nevymrel a aby mal viac detí. Kapinga jeho želanie vzal doslova. Prvú ženu si vzal v roku 1961 a prvé dieťa sa mu narodilo v roku 1962. Za prvých 5 manželiek mu zaplatil veno jeho otec. Počas svojho života si doteraz vzal až 16 manželiek, s ktorými má 104 detí a dosiaľ ho môže tešiť 144 vnúčat. Jeho nešťastím je, že mu počas života pre nehody, zranenia a aj choroby zomrelo až 40 detí. Aj počet manželiek mal v minulosti iný. Pôvodne ich bolo 20, avšak niektoré zomreli alebo odišli. Zaujímavé je, že niektoré zo žien sú vzájomne pokrvné sestry. Keď jedna videla, že je Mzee slušný, starostlivý a cítia sa u neho bezpečne, pridali sa do rodiny.

Aj keď polygamia nie je dovolená… multiotecko sa nájde aj u nás

Aj u nás sa nájdu multioteckovia, ktorí plodia deti, avšak bez manželských zväzkov. Neprispôsobiví občania, sociálne slabší, prípadne muži nestarajúci sa o svoje deti s viacerými ženami. Vždy, všade vo svete je rodina zároveň zodpovednosť. Viac detí je viac zodpovednosti. Na to, aby sa dieťa narodilo, je potrebné dvoch a ich spojenie. Pre niektorých mužov však ide aj dnes v prvom rade o zábavu. Následky už nie sú ich problém.