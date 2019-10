Dámy, odložte tenisky! Tu sú trendy v topánkach na zimu 2019/2020 - ZN.SK

Jednou z najkrajších aktivít novej sezóny, je výmena šatníka a… NAKUPOVANIE! V prípade obuvi to však platí stonásobne. Minulé roky sa viezli v trende jedného typu topánok, no tentokrát sú možnosti, dá sa povedať, skutočne nekonečné. Od nízkych opätkov, cez čižmy s platformou až po výrazné kovbojky, no nezaostávajú ani trendy z minulých rokov, napríklad čižmy nad kolená alebo elegantné členkové čižmičky. Po ktorých teda siahnuť?

Čižmy nad kolená

Po ich príchode na slovenský trh pred pár rokmi spôsobili tzv. mušketierky doslova módny ošiaľ. Príchodom iných noviniek sa mierne stratili do úzadia, ale opäť sú tu. Ženy po celom svete sa tešia, pretože takmer na každej vyzerajú skvele. Či zvolíte tie na vysokom opätku, s mohutnou platformou alebo so špicatým zakončením vpredu, je už len na vás. Pravidlom nie je dokonca ani to, že musia nohu pevne obopínať, a tak sa nebojte siahnuť aj po tých voľnejších!

Zdroj: eobuv.sk

Kovbojky a kotníkové čižmy

V prípade tohto typu topánok sa ženy rozdeľujú len na dve skupiny. Jedny ich milujú, iné nenávidia. Kovbojské topánky síce zo svetovej módnej scény nikdy nezmizli, túto sezónu však hlásia akýsi návrat. A to aj na Slovensko. Pokiaľ milujete nezvyčajné prvky, mali by ste si jeden takýto pár do svojej skrinky na topánky rozhodne zaobstarať. Jednoducho sa kombinujú a skvele vyniknú.



Zdroj: eobuv.sk

Čižmy na platforme

Pred niekoľkými rokmi boli horúcim trendom členkové topánky s platformou. Túto zimu sa platformy vrátili, a to dokonca ako dámske čižmy. Obľúbia si ich milovníčky robustných tenisiek, ktoré sa nosili posledné leto a predpokladá sa, že zostanú jedným z najhorúcejších trendov obuvi pre rok 2019/2020. Pri platformách neplatia žiadne pravidlá. Nájdete aj športové, ale pokiaľ si trúfate, vyberte si jedny z tých na vysokých opätkoch. Výrazné, pohodlné a odolné – to je spojenie, ktorému sa nedá odolať.

Zdroj: eobuv.sk

Dámske čižmy v štýle punk

Túto zimu ovládne trend dámskych čižiem aj duša rebélie. A my sme si ju zamilovali. Trochu drzé, no stále elegantné, vhodné k akémukoľvek outfitu. Kožené šnurovačky snáď nikdy neboli krokom vedľa, a inak tomu nie je ani v roku 2019/2020. Vybíjané detaily, kovové pracky, zvieracie vzory či netradičné šnúrky. Je množstvo prvkov, ktoré do vašich topánok vnesú dávku originality, a vy sa tak v dave nikdy nestratíte.



Zdroj: eobuv.sk

Dámske zateplené gumáky

Že gumáky na zimu? Áno, čítate dobre! Pár elegantných topánok do dažďa je tento rok doslova nevyhnutnosťou, obzvlášť do zimného sychravého počasia. Nie len, že sa tento trend dostáva čoraz viac do módnych domov, no totálne ovládol aj móla niektorých známych značiek, medzi ktorými nechýba ani Balenciaga, Stella McCartney a Christian Dior. Na Slovensku však zoženiete aj oveľa dostupnejšie modely a verte nám, že vzhľadom rozhodne nezaostávajú. Outfitu dodajú neformálny nádych a vaše nohy zostanú počas celého dňa suché – je najvyšší čas jedny si zaobstarať.

Zdroj: eobuv.sk

Okrem spomínaných však nič nepokazíte ani klasickými elegantnými členkovými čižmičkami či mohutnými snehulami, ktorých trend pretrváva z minulej zimy. Nech si však vyberiete čokoľvek, nezabúdajte – dôležité je, aby ste sa v topánkach cítili dobre!