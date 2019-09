Stav technickej kontroly vozidla: čo potrebujete pri STK

Jedným z najväčších strašiakov pre majiteľov ojazdených vozidiel, či vozidiel po pár rokoch od zakúpenia, je povinnosť kontroly technického stavu vozidla. Nevhodný stav totiž robí z vozidla neriadenú zbraň, znečisťovateľa ovzdušia, no ohroziť môže viac ako len posádku daného vozidla. Príkladom, čo dokáže jazdiť po cestách, sú krajiny, kde nie sú zavedené podobné kontroly. Vozidlá, ktorých technický stav nedostačuje, aby spĺňali normy, sú papierovo z našich ciest vyradené.

Prakticky to znamená, že vozidlá bez platnej technickej a emisnej kontroly nemajú umožnené vstúpiť na vozovku, no prax je iná. Úsmevným faktom je, že auto s neplatnou STK sa vlastne ani nemá ako dostať na kontrolu STK, ak ste pozabudli na pravidelnú kontrolu a po správnosti by ho mala priniesť odťahová služba naložené napriek tomu, že reálne nemá žiadne problémy. Dôvodom je len dátum.

Ako overiť platnosť STK online?: Zaujímavé stránky, ktoré slúžia na overenie platnej emisnej kontroly a ktoré sa oplatí poznať, ak nemáte vozidlo práve pri sebe, sú: https://www.overeniestk.sk/

Čo je potrebné v rámci prípravy vozidla na STK

Ak sa chystáte na STK, budete potrebovať niekoľko dokladov a taktiež pozrieť na auto iným okom, ako vašim. To preto, že neuvidíte niektoré nedokonalosti, ktoré pri prísnych kontrolách môžu zavážiť. Ako napríklad silne znečistené vozidlo, uvoľnené sedačky, neúplné sedačky ak sú odnímateľné, znečistené plochy vo vnútri, ktoré by mohli zakrývať zhoršený stav, hrdzu a závažné poškodenia. Pripravte si preto:

Povinná výbava vozidla:

Mať všetko a zabudnúť lekárničku, to je malér. Na kompletnosť výbavy sa prihliada presne tak, akoby tomu bolo v prípade zastavenia bežnou cestnou kontrolou. Súčasťou povinnej výbavy je lekárnička (pozor na platnosť exspirácie. Hoci sa týka len dezinfekčných prvkov, ktoré pomôžu jedine pri drobných poraneniach, ostatné prvky sú použiteľné aj roky po exspirácii. Na tento fakt hliadky neprihliadajú a emisná kontrola exspiráciu môže počítať do nedostatkov), výstražný trojuhoník v zmysle predpisu EHK č.27, rezervné koleso, zdvihák a príručné náradie na výmenu matíc a následne celého kolesa. Čisto z praktického hľadiska nezaškodí mať vo vozidle aj iné náradie, kľúč a pod, no aj jeho umiestnenie musí byť chránené pred samovoľným pohybom. Súčasťou výbavy je aj reflexná vesta. Musí byť umiestnená tak, aby bola v dosahu vodiča (nie v kufri).

Doklady:

originál osvedčenia o evidencii (papierový doklad A4 zložený do menšieho formátu) originál osvedčenia o evidencii časť II (doklad vydávaný od júna 2010) originál technický preukaz vozidla (ak máte doklady staršie než do roku 2005) potvrdenie o nasadení prvkov ako sú fólie, či iné úpravy skiel pokiaľ máte vozidlo na plyn a nejde o úpravu priamo od výrobcu, je potrebné dodať aj doklad – originál protokol od certifikovaného plynového zariadenia vo vozidle. Doklad vydaný vykonávateľom prestavby + kópiu rozhodnutia schválenia prestavby.

Osvedčenie o evidencii, ak bol originál zadržaný políciou, nahradzuje potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii spolu s kópiou osvedčenia o evidencii prípadne technickým preukazom. Pozor, údaje na dokladov musia byť zhodné s tými, ktoré sú na vozidle.

Čisté auto:

Dôležité je na STK priniesť čisté auto. Je nemysliteľné priniesť offroad priamo z terénu, pričom znečistené auto znamená nižšie hodnotenie napriek tomu, že nejde o priamo technický stav technických častí vozidla. Viditeľné musia byť všetky svetlá, všetky prvky osvetlenia, aj prídavných osvetlení, viditeľná musí byť celá EVČ, VIN čísla, rovnako ako je potrebné dať pozor na znečistenie motorovej časti vozidla, ktorá by znemožnila nahliadnuť, rozpoznávať označenia dielov a podobne. Do čistého auta zaraďujeme aj čistý výhľad. Z výhľadu vodiča je nutné odstrániť prívesky, ružence, plyšáky, plyšové kocky na šnúrke, ako aj káble a autokamery. Na oknách nesmú byť fólie, ktoré neboli schvaľované a nie sú vybavené schvaľovacou značkou. Do technického stavu vozidla sa zarátavajú aj praskliny na sklách.

Stírače stírajú, trouba troubí:

Prvky ako stierače, klaksón, či všetky jednotlivé svetlá, vrátane brzdových, musia svietiť plnou silou. Ako majiteľ vozidla nepochybne poznáte vlastnosti bŕzd. Preto je dôležité mať istotu, že brzdy plnia svoj účel, pedálové, aj ručná.

Pneumatiky na vozidle:

Pneumatiky, ktoré prinášate obuté na vozidle ku kontrole, je nevyhnutné mať aj zakúpené a obuté v zmysle čísiel uvedených v technickom preukaze. Nejedno vozidlo neprešlo STK len preto, že sa majiteľ rozhodol nasadiť väčšie a krajšie, než na aké mal svoje papierové limity. Pneumatiky nesmú mať hladký dezén, čo je hodnotené negatívne. Minimálna hĺbka dezénu je 1,6 mm na letných pneumatikách. Prísť na emisnú kontrolu v zime na letných pneumatikách je určite na mínusové hodnotenie.

Kvapaliny vo vozidle:

Vo vozidle sa nachádza niekoľko kvapalín, ktorých stav je na vodičovi, majiteľovi vozidla. Servis, ani autorizovaný predajca nenesie zodpovednosť za stav, či nedostatok kvapalín. Servis sa len môže postarať o ich doplnenie na základe žiadosti majiteľa. Preto je nevyhnutné mať na zreteli stav vody v chladiči, stav paliva, motorového oleja, brzdovej kvapaliny ale tiež vody v ostrekovačoch. Na STK sa nechodí s prázdnou nádržou. Okrem toho je prísne hodnotený únik kvapalín (inak povedané – zanechané fľaky pod autom). Pozor tiež na dobrý stav autobatérie, čo svojim spôsobom taktiež súvisí s kvapalinami, aj keď len vzdialene.

Čo keď neprejde vozidlo kontrolou?

Vozidlá, ktoré neprejdú kontrolou a vypršala im známka, sú prakticky nútené volať odvoz do servisu, kde sa postarajú o nápravu. Zariadenia, kde sú schopní urobiť nápravu hneď na mieste, respektíve v susednej budove, alebo zaistia objednávku dielov, nie sú úplný štandard. Vážne nedostatky je nutné riešiť servisne, kým drobnosti je možné odstrániť priamo na mieste (ideálne pred kontrolou). Nedostatky súvisiace so zlým stavom vozidla v jeho motorových častiach, mechanických, hriadeľových, v oblasti nápravy, autobatérie a podobne, to všetko sú zásahy zväčša ponechané na autoservisoch.

V prípadoch, kedy je samotný majiteľ vozidla zručný a obstaráva si aj náhradné diely cez distribučné siete, alebo prostredníctvom internetu, siahne aj po internetovom predaji. Prihliadajte však na dobu dodania uvádzanú predajcom a termínom získaným na pracovisku STK. Pre predstavu môžete nahliadnuť na ponuku a vyhľadať autodiely tu www.autodielyonline24.sk. Majiteľ vozidla však nemá prístup ku kontrole a nesmie nijako zasahovať do priebehu kontrol. Nové sprísnené kontroly a kamery majú zamedziť aj prípadným úplatkom a úpravám meraní.

Auto neprechádzajúce kontrolou môže byť vyzvané na zopakovanie celých testov, no úhrada za vykonané testy sa platí vždy. V prípade prechádzania, ale aj neprechádzania k úspešnému získaniu platných nálepiek a dokladov.