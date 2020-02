Recenzia: Tlakový hrniec Tefal CLIPSOMINUT' DUO poteší minimálne 5x - Zaujímavé novinky ZN.SK

Že je Tefal priekopníkom v oblasti kuchynského riadu, varenia a panvíc vieme už niekoľko rokov. Nezameniteľný sa stal typickým červeným kruhom na dne panvíc, ktoré dajú signál, že je panvica správne rozpálená. Nie je však pozadu ani pri technológiách a ďalších riešeniach. Náš potešil naposledy tlakový hrniec, akých má výrobca predsa len viacero vo svojom portfóliu. Kým typ All in one pot (CY505) je zaujímavý tým, že nepotrebuje sporák, pretože je elektrický, tentoraz sme vplávali do vôd klasiky, ktorá sa bez sporáka nezaobíde. Máme na mysli tlakový hrniec CLIPSOMINUT’ DUO. Je pritom jedno, na akom sporáku sa s ním varí. A to sme veľmi rýchlo prešli k dôvodu prvému, pre ktorý môže byť tento hrniec zaujímavý.

fotografia: zatvorenie hrnca a jeho zaistenie je prekvapivo ľahké. Stačí na to jediná ruka, aj celkom unavená, prípadne len jemná ruka ženy.

Bez preháňania a úprav názoru, CLIPSOMINUT’ DUO má niekoľko predností, pre ktoré sa môže ľahko stať obľúbeným pomocníkom v kuchyni. Nejde o klasický tlakový hrniec, ktorý zaberá veľké miesto a je určený len na tlakové varenie. Má výborné materiálové vyhotovenie, atraktívny vzhľad, pevné materiály, odolné povrchy a zaujímavý systém zaklápania a zaistenia viečka. Nemôže nepotešiť toho, pre koho sa stane súčasťou kuchyne. Hoci poteší nesporne viacerými spôsobmi, zhrnuli sme tie najdôležitejšie body do piatich pohľadov.

Jeho použiteľnosť

Používateľa musí potešiť jeho použiteľnosť. Je to preto, že ide o kuchynský nástroj, ktorý je klasickým hrncom z odolných materiálov. Tento konkrétny sa pýši francúzskou výrobou, za ktorou si výrobca po kvalitatívnej stránke stojí. Výrobok je tak určený priamo na oheň, ale aj na klasickú platničku, aj indukciu. Pokojne, ak to okolnosti dovolia, aj babičke na peci. Materiály, z ktorých je vyhotovený, zrejme znesú všetko. Na dotyk krásny, z vnútra na ohmatanie cítiť, že nepriľnavý povrch s titánovým základom je jeho nespornou výhodou, no o odolnosti svedčí aj ohmatanie celého spodného dielu. Za spodný pritom považujeme celý hrniec bez horného dielu – veka so zaklápacou rúčkou.

Varenie pod tlakom aj nie

Tlakový hrniec ponúka celkovo dva tlakové režimy. Silný tlak, nižší, alebo žiadny, čiže príležitosť pre klasické „otvorené“ varenie. Minerálny povrch zvnútra má niečo do seba. Jednak vyzerá hrniec na pohľad inak, než iné povrchy. Ide o moderný vzhľad takzvaných minerálnych / kamenných / alebo ak chcete keramických hrncov, ktoré v skutočnosti využívajú zmes minerálov a kovov na dosiahnutie vlastností pre lepšie rozliehanie a vedenie tepla, no najmä jeho udržanie. Aj z toho dôvodu sa na ňom výborne varí, roznáša teplo a je celkom jedno, či vám ide platnička z nejakého dôvodu silnejšie na jednej strane, hrniec si teplo rozvedie.

Systém zaklápania

Tlakové hrnce majú riešenie zaistenia veka riešené rôzne. Najmä ide o vysoký tlak, pre ktorý musí veko držať na svojom mieste, aj keby trakare padali. To znamená absolútnu bezpečnosť a spoľahlivosť. CLIPSOMINUT’ DUO má jednu zvláštnosť. Spôsob zaistenia je pomerne jednoduchý, aj keď ojedinelý. Rúčka, ktorou je možné veko zdvíhať, je zároveň zaklápacím mechanizmom, ktorý pri pohybe zaisťuje, alebo odisťuje veko. Jeho otočná časť prekrýva výrezy na kovovom spodku, až dosadne presne na svoje miesto. Rúčka jej zdvihnutím pri otvorení veko zase pootočí a tým odistí.

Fotografia: rúčka je pohyblivá. Jej vyklopením nahor sa otáča celý vrch. Ak nie je nádoba pod tlakom, samozrejme.

Na vzhľade záleží

Hovorí sa, že na vzhľade nezáleží, no v tomto prípade postačí prvý pohľad a je každému jasné, že sa nájdu aj takí, ktorí ho kúpia pre svoj vzhľad a až následne pre ďalšie prednosti. Na prvý pohľad vyzerá zaujímavo. Využíva kombináciu lesklého kovu, bielych a bordových prvkov. Nejde o celkom bežnú kombináciu, ale nie ani o ojedinelú. Lesklá zliatina v čistom nepoužitom stave je ako zrkadlo. Dizajn spodnej nádoby je naozaj ojedinelý svojimi okrajovými zubami a pevnosťou.

fotografia: vnútorný povrch má aj rysku, pomocou ktorej sa viete orientovať, ale napríklad aj vedieť, koľko vody sa odparilo, pokiaľ varíte bez veka.

Atraktívne pôsobí aj vnútro. Moderný vzhľad, tmavá minerálno-kovová zliatina, vzhľadovo pripomína zo spodku rôzne iné známe výrobky, kvalitné „keramické“ panvice novšieho radu.

Pohodlie

Hrniec je však najmä o pohodlí. Ak chcete uvariť akékoľvek potraviny, je dobré myslieť na podstatnú vlastnosť. Jedlo sa uvarí oveľa rýchlejšie a preto nie je nutné dodržiavať niektoré pokyny o varení. Buď vďaka tlakovému vareniu, ale aj pri otvorenom varení, môže za to práve materiál a jeho vedenie tepla. Preto ochutnávajte, jedlo testujte, aby nedošlo k rozvareniu, či prevareniu viac ako je nutné. Hrniec ušetrí čas oproti inému vareniu v bežnom hrnci.

O pohodlí však možno hovoriť aj pri bežnom varení. Otváranie hrnca je možné pomocou jednej ruky, odklápanie viečka nie je problém. Ak sa varí bez tlaku, je to hneď. Výpust pary je ľahko „upraviteľný“ rukou a po uvoľnení je otvorenie stále vecou jedinej ruky. Pohodlie sa však týka aj samotného umývania. Nepriľnavý povrch má výhodu pri varení, že sa jedlo nezachytáva a netvorí prihoreniny a následne závan arómy pripáleniny v jedle. Poznáme to viacerí. Výhodou je však aj pri umývaní, kedy nepriľnavý povrch ukazuje svoju pozitívnu stránku a mieru spoľahlivosti. Tento model nie je určený do umývačky riadu, takže smola. Musí to byť v rukách. No i tu stačí jedna ruka.

Zopár poznámok nakoniec:

Hrniec nemá časovač, displej a nevyžaduje žiadne batérie, káble, či elektroniku

Disponuje piatimi bezpečnostnými poistkami

Súčasťou hrnca je nerezový košík s nožičkami na dusenie zeleniny, no použili sme ho bez ťažkostí aj na parené buchty.

Model na oficiálnych stránkach: https://www.tefal.sk/Riad-&-kuchynsk%C3%A9-pom%C3%B4cky/Tlakov%C3%A9-hrnce/Clipso/CLIPSOMINUT’-DUO/p/1510001239