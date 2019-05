Recenzia: multifunkčný tlakový hrniec Tefal All-in-one pot (CY505)

Pod značkou si mnohí predstavíme najmä ich známe panvice s červeným ukazovateľom rozpálenej plochy v strede. Čoraz viac si so značkou spájame aj špeciálne inovácie, akými boli napríklad polievkovar, alebo mixér, ktorý rovno aj uvarí. Naposledy sme mali možnosť nazrieť podrobnejšie do novinky, ktorou je multifunkčný hrniec s možno trochu komplikovaným názvom. Vždy si však pod ktoroukoľvek jej časťou nájdete ten správny výrobok. Tento segment sa na trhu stáva populárnym a Tefal v ňom nehrá druhé husle. Tlakový hrniec, ktorý toho zvláda naozaj veľa a na počudovanie, prichádza práve včas.

Multifunkčný tlakový hrniec Tefal All-in-one pot (CY505)

Vzhľad a výbava

Celý prístroj sa skladá z hlavného tela, vrchnáku a vyberateľného dobre umývateľného vnútra. Celý pôsobí robustne a ťažko, hoci nie je veľmi ťažký. Má kvalitné vyhotovenie, čo je pri tlakových hrncoch nevyhnutnosť. Hoci si neraz spomenieme, že ide o lakový hrniec, reálne ide o hrniec, ktorý zvláda mnoho rôznych programov, kým len program tlakového varenia má tri rôzne režimy. Odlíšené výškou tlaku.

Súčasťou balenia nie je žiadny nástroj, či prídavné zariadenia. Hrniec si celkom vystačí s tým, čo má. Respektíve nepotrebuje nič. Pri mnohých programoch, ktorých je spoločne 25, si nájdete príležitosť na vymyslenie možno celkom iného receptu. Dá sa to, bez preháňania. Niekedy aj omylom, ako v našom prípade.

foto: súčasťou je košík na parné varenie a podstavec, odmerka a vareška s kuchárskou knihou.

Nepotrebuje sporák, pretože…

Multifunkčný tlakový hrniec Tefal All-in-one pot (CY505), multifunkčný hrniec, má kovové telo s tvrdými plastovými dielmi a vystuženým vekom. To, že nejde o len tak klasický hrniec, je jasné na prvý pohľad. Pod kovovým telom sú minimálne vystúpené nožičky a prípojka na elektrinu. To z hrnca robí príležitosť na varenie v podstate kdekoľvek, kam dosiahne predlžovačka. Pri veľkom varení sa tak môže pokojne variť v rohu kuchyne, kým sporák máte obsadený hrncami a surovinami, ktoré potrebujete miešať.

Fast & Delicious má viacero výhod, no tou prvou spomínanou je práve fakt, že je hrncom a nie je hrncom. Dovarte, alebo uvaríte s ním v podstate čokoľvek a môžete si ho v podstate zobrať aj na letnú terasu. Či na balkón. Ide o hrniec tlakový, čie ho využijú najmä tí, čo si pochutnávajú na mäse a rôznych omáčkach. Pod vysokým tlakom vzniká predsa len v niektorých prípadoch tak trochu iná gastronómia. Pri predstave tlakového hrnca si sami spomíname na hliníkové, až oceľové pískacie hrnce, ktoré občas mohli vybuchnúť a zničiť polovicu kuchyne. Systém na hrnci Tefal Fast & Delicious vzbudzuje pocit bezpečia, čo je fajn najmä pre tých, komu pred rokmi tlakový hrniec už strelil a dve desaťročia „papiňákom“ neveria.

Osobné skúsenosti a postrehy

Pri prvom otváraní škatule a skúšaní hrnca na jednoduchom recepte čakáte, čo vás môže prekvapiť. Beriete spotrebič za bežný, no len do chvíle, keď si uvedomíte, že v prípade, ak ho vrátite, vznikne prázdne miesto. Také to pomyselné prázdne miesto. Na začiatku je dobré pozrieť si návod a pochopiť princíp fungovania a ovládania. Viacero režimov pre rôzne varenie sa odlišuje teplotami aj spôsobom varenia. Spolu je ich 25.

Sú režimy, kedy môžete mať veko otvorené, alebo také, kedy je zaklapnuté. Klasické varenie, s cibuľovým základom, či rozpáleným tukom, alebo len potrebou miešať je samozrejmé. Varenie sa zdá byť po týždni používania jednoduché. Má logiku, žiadne nepríjemné prekvapenia. Skôr tie pozitívne. Jedlá neprihárajú. Vnútorná nádoba sa ľahko vyberá a umýva. Nečistoty sa na ňu nezachytávajú, ak to sami vyslovene nechceme odležaním jedla v ňom. Pevná konštrukcia veka je zložená z ramena, otočnej kľuky spojenej s pokrievkou ale tiež tlakovým ventilom. Aj po zatvorení je možné hrniec prenášať pomocou ušiek.

Ovládací panel na prístroji má viacero tlačidiel. Každé jedno znamená jeden režim, ale dá sa upraviť kombinovaním. Na pochopenie všetkého a prekonanie počiatočnej neistoty je návod, ktorému je dobré venovať čas. Používateľ ale potom pochopí princíp a nemusí sa báť nepochopenia. Po vybalení sú všetky tlačidlá v angličtine. Súčasťou balenia je však aj niekoľko náhradných lepiacich panelov. Napríklad aj v slovenčine. Viete si tak prelepiť angličtinu na slovenčinu, češtinu, maďarčinu a podobne.

Displej ukazujúci čas je doplnený zvukovou signalizáciou. Máte tak informácie o tom, kedy máte hotovo. Áno, oproti klasickým hrncom je tu niekoľko výhod a nevýhod. Nevýhodou oproti štandardnému spôsobu je, že… teraz vážne. Pri porovnávaní s klasickým hrncom je rozdielna len cena. Multifunkčný tlakový hrniec Tefal viete počas varenia prenášať, aj keď radšej pre každý prípad pozor. Disponuje časovačom, takže vám jedlo nezhorí.

Slušná vychytávka je odložený štart. Viete si nastaviť oneskorené spustenie varenia. Zaujímavé tak môže byť nastavenie varenia na konkrétny čas, aby ste už ráno mali pripravené upravené suroviny. Režim DIY je jedným z tých, ktorý vám necháva voľnosť a nahradzuje tak klasické státie pri sporáku. Teplotu si môžete meniť podľa seba a využívať tak zatvorené, aj otvorené veko, ako potrebujete. Taký „takmer-manuál“. Vybrať si môžete aj iné miesto v kuchyni, kde budete variť.

foto: kuchárska kniha v deviatich jazykoch. V angličtine, češtine, slovenčine…

To, čo sa dá určite oceniť, je funkcia udržavania teploty. Netreba ani hovoriť, aké výhody má, keď môžete uvariť a udržiavať túto teplotu ešte nejaký čas aj po uvarení. Variť sa tak dá na spoločný obed oveľa skôr a jedlo si udrží svoju teplotu, kým robíte niečo iné.

Výhody:

Prenášateľný aj počas varenia (s pripojeným elektrickým vedením)

Neobmedzujete sa na sporák. Ak nemôžete práve byť pri sporáku, alebo máte pohybové problémy, s týmto hrncom to v podstate ide aj na zemi.

Mnoho režimov

Časovač a nastavenia oneskoreného zapnutia

Funkcia tlakového hrnca nastaviteľná na tri rôzne režimy – pod úplnou kontrolou, kým mechanický hrniec má často len jeden režim.

Ovládacie prvky sú možné aj v slovenčine

Jednoduché ovládanie

Súčasťou balenia je kuchárska knižka s receptami, ktoré sú priamo prispôsobené nastaveniam a funkciám tohto hrnca.

Plne upraviteľná teplota

Udržiavanie tepla

Poistka proti pretlakovaniu

Pekný dizajn a pevné materiály

Odnímateľný kábel, takže pri prenášaní a skladovaní kábel zmotáte a môžete ukryť do vnútra.

Teplota ide zospodu, avšak aj zo strán do vnútornej nádoby

Parné varenie – súčasťou je košík na parné varenie, umývateľné v umývačke

Otestované pri týždňovom varení, využívaní tlakových funkcií, experimentovaní, ale aj pri klasických receptov, pri ktorých bol nahradený bežný hrniec.

Technické informácie

Názov: TEFAL Fast & Delicous Multicooker ALL IN ONE POT CY505E30

Používaný názov tiež: Multifunkčný tlakový hrniec Tefal All-in-one pot (CY505)

Model: serie EP06 TEFAL

220-240V~ 50-60Hz

1000-1200W

Objem: 5.8L

60kPa PS: 130 kPa

Groupe SEB – Rue d Triage 21120 Is-sur-Tille – France REF: XY505E30 / 87 A- 1219

Oficiálne stránky: https://www.tefal.sk