Slovenské záhady: Tajná chodba alebo tunel pod Dunajom až do Viedne

Legenda o tajných chodbách pod Dunajom, alebo tuneli, ktorý spájal hrad s Viedňou, je známa už dlhé desaťročia a hoci o nejakých chodbách sa hovorilo už pred sto rokmi, či po vojne, v osemdesiatych rokoch minulého storočia sa nálezom tajnej chodby ešte viac rozprúdili diskusie a teórie amatérskych bádateľov.

Nájsť senzáciu tohto rozmeru by bolo skrátka veľké sústo a veľký ťahák turistov. Veď niečo také sa počúva s nesmiernou radosťou.

Stavba tunela, či chodieb tohto druhu

Dôvody, prečo nemáme v Bratislave metro, sú dookola omieľané nestabilné podložia pod Dunajom. Nemožnosť raziť tunel ani vo vyššej hĺbke. Zostáva nám záhadou, ako je možné, že metro majú v Štokholme, ktorý bol postavený v niekoľko násobne nestabilnejších močarinách a v Amsterdame, kde je podložie nestabilnejšie ešte viac, ale toto nie je predmetom tohto článku. Fantastická záhada spomínajúca tajné tunely, tunel, tajné chodby, či len jedinú chodbu pod Dunajom sa spája so 16. storočím a duchom akejsi francúzskej šľachtičnej, ktorú práve pod Dunajom mal zaškrtiť iný francúzsky šľachtic. Jej duch má pod Dunajom mátať dodnes a ťahať ľudí do vody.

Vinníka utopencov v Dunaji by sme mali, ale nikam inam by sme sa nedostali. V 15. storočí by bolo nesmierne ťažké vytvárať chodby a spájať Bratislavu s Viedňou. V našich končinách historicky neboli také udalosti, ktoré by zadržiavali šľachtu na hrade, alebo vytvárali podmienky na to, aby sa uvažovalo o tajnom prieniku von. Nie sú nám ani známe skutočnosti, že by Bratislava mala byť tajným útočiskom šľachty z iných krajín.

Ťahák v turistickom ruchu, aký by nemal obdoby

Akákoľvek výnimočná udalosť, či miesto opradené záhadami dokáže obohatiť výklad sprievodcov mestom, ale určitým spôsobom aj na duchu samotných Bratislavčanov. Tunel alebo tajná chodba, ktorá by pod Dunajom mohla spájať oba brehy, alebo naozaj prechádzať až do Viedne je neuveriteľná. Podľa miestnych mýtov mala z hradu viesť tajná chodba vysekaná v skale až pod Dunaj, kde mali byť uložené sargofágy egyptského typu. Obrovský šok v tejto chvíli zrejme predýchava akýkoľvek historik a realista. Pri hľadaní detailov o údajných hrobkách a sargofágoch sa naozaj na niekoľkých stránkach spomínajú, avšak ide o stránky venované legendám, záhadám a konšpiráciám. Nie reálnym zdrojom a menovaniu živých zdrojov.

Pri troche zváženia, ak by sa legendy naozaj v minulosti udiali tak, ako sa hovorilo a písalo, mali by sme v Bratislave mimoriadnu stavbu, tunel, ktorý buď ukrýva pod korytom Dunaja záhadnú stavbu, dnes možno zaplavenú pre neodčerpávané priesaky, alebo tunel až do Viedne. Trochu menej prehnané predstavy hovorili o tuneli do Hainburgu.

Tunel slúžil ako vodovod

Oveľa menej fantasticky znie vysvetlenie záhadného tunela, ktorý údajne našli v 80.tych rokoch pri razení tunelu pre električku, ktorá aj dnes v tomto tuneli bežne premáva. Mali údajne naraziť na chodbu, ktorá prechádzala kolmo od hradu až smerom k Dunaju. Už to by otváralo názor, že tajná chodba existuje a podarilo sa ju odhaliť takouto náhodou. V skalách vyrazená chodba z hradu však nebola ničím, čo by šľachtici mohli používať na svoj únik na druhý breh. Tak ako pri mnohých iných hradoch v blízkosti rieky, aj tu bolo dôležité na hradný kopec dostať vodu, ktorú by sa im inak nepodarilo zadržiavať v potrebnom objeme.

Došlo preto v minulosti k vybudovaniu niekoľkých stavieb, ktoré donedávna reálne stáli, alebo ich nahradili iné. Dodnes zostali názvy pripomínajúce prítomnosť pumpy a vodárne. Na tieto Ďalšie stavby nadväzoval tunel, ktorý bol len jednoducho vodovodom. V ňom bolo drevené potrubie a tunel bol prístupný pre pracovníkov, ktorí doň mohli vstupovať, no nepochybne nešlo o nič závideniahodné. Úzky priestor predstavoval príležitosť na zranenia, vlhkosť na nečistotu a ústie pod úrovňou Dunaja malo svoj jednoduchý dôvod. Čerpanie priesaku vody pomocou púmp ťahaných koňmi hore.

Samozrejme, tu existuje vysoká pravdepodobnosť, že tunel mohol mať prístup na hradnom kopci, ako aj v iných priestoroch vodovodu po jeho dĺžke. Stále by totiž nebolo technickou komplikáciou mať prístupov viac. Za určitých okolností tak mohol tunel pokojne viesť z hradu do podhradia do miest známych ako Zuckermandel a tam mohlo ísť o miesto úniku. Avšak predstava tajnej stavby pod Dunajom je viac fantastická, ako reálna.

Legendy sú však rozprávky založené na čiastočnej pravde. To, aký veľký podiel pravdy v nich je, je bez faktov už len na nás samotných.