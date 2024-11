Stará radnica Bratislavy: stredoveký komplex budov a zaujímavosti

Bratislavská Stará radnica je jednou z najstarších budov v Bratislave a jej história siaha až do 14. storočia. Bola dlho sídlom mestskej rady a politického života. Je svedkom mnohých historických udalostí a zmien, ktoré sa v regióne odohrali. V tesnej blízkosti sa nachádza Primaciálny palác, v ktorom Napoleon podpísal jeden z najznámejších mierov novovekej histórie. Tzv. Bratislavský mier (1805) v decembri ukončil tretiu koaličnú vojnu, ktorá bola súčasťou známych Napoleonských vojen. medzi Francúzskym a Rakúskym cisárstvom. V samotnej radnici sa vykonávala politická most nad mestom (nezávisle od hradu, ktorý nepatril do hradieb pôvodného stredovekého mesta a správy ako Prešporok vo vnútri hradieb ovládaný z tejto radnice.)

