Vybaviť STK a prejsť je dnes horor a zázrak. Nastalo obdobie temna - ZN.SK

Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Centrá pre overenie a potvrdenie stavu technickej kontroly motorových vozidiel a získanie osvedčenia STK sa stáva čoraz viac hororom, než tomu bolo doteraz. Bežná rodina s bežným autom, na ktoré sa spolieha niekoľko rokov, počíta s odporúčaniami, ktoré zazneli už neraz. „Na STK sa objednajte dva týždne pred jej koncom.“ Znelo ešte nedávno odporúčanie. V súčasnosti by sme ho však mohli poupraviť na pravdivé a smutné:

„Na STK sa objednávajte 4 mesiace vopred bez záruky, že to tak bude a bez záruky, že aj 4 ročné auto prejde.“

Slovenskou realitou sa totiž momentálne stali zásadné zmeny v strediskách kontroly technického stavu. V rámci až prílišnej paranoje z úplatkov sú zavedené prísne kontroly zamestnancov proti úplatkom, kamerové systémy, merania a napojenia na ďalších kontrolných zamestnancov na väčšine pracovísk. Všade sú zavedené prísnejšie kontroly postupov prác. Spôsobilo to oveľa väčší počet áut, ktoré neprechádzajú kontrolou.

Máme malé dieťa, auto a STK do júna

Zabudnite na akékoľvek odporúčania o dvoch týždňoch, či mesiaci. Už dnes vám dajú na STK termín v septembri, alebo auguste. Za deň niektoré strediská stihnú maximálne 5 vozidiel. Aspoň to sú slová nášho zdroja z prostredia kontrol. Pre vysoký počet áut, ktoré na Slovensku máme, je to priveľmi malý počet a najmä termíny sú nereálne. Auto bez platnej známky STK je na pokutu a musí byť z cesty odstránené. Takže odťahovka.

Rodina s malým dieťaťom, ktorá je odkázaná na jediné auto v domácnosti, ani len nepomyslí na to aby si kúpila auto nové. STK do konca júna znamená, že už teraz bude čakať a počítať so septembrom. Bude musieť čakať na svoj termín niekoľko mesiacov, tlačiť kočík cez štyri dediny niekoľko hodín a vyťahovať ho po autobusoch… a modliť sa, aby auto potom prešlo. Avšak to už tiež neplatí.

Na námestí SNP sa však pravdepodobne nezíde Slovensko protestovať. Nikde nevyjdeme do ulíc. V prvom rade nebude na čom. U niekoho dokonca ani za čo.

Auto neprešlo kontrolou… ups

Niečo s čím vôbec nepočítate je, že vám auto neprejde kontrolou STK ako nedostačujúce. Napriek tomu, že je technicky v poriadku. Emisné limity sú už nastavené. Autori týchto limitov nepochybne nevidia situáciu medzi bežnými ľuďmi a sami nemajú starosť o kúpu nového auta. Dokázali to práve zavedením takých podmienok, ktoré znemožňujú používať vozidlá. Ak je rodina odkázaná na jediné vozidlo a nedokáže si dovoliť kúpiť nové, je to pohroma.

Pohroma je však aj veľa prípadov, kedy neprechádza ani nové mestské auto, ktoré prichádza na svoju prvú STK. Nemysliteľné. Auto, ktoré prichádza termínovo presne, je následne odkázané na státie na parkovisku. Deň po tom však už ako vozidlo s neplatnou STK je odkázané na odťahovku. Nie každý servisný technik vám totiž nasadí potrebné technické vymoženosti na zníženie emisií za lacno a najmä priamo na parkovacom státí.

Tento problém:

Úrady nezaujíma

Kompetentných nezaujíma

Zamestnáva všetkých

Vytvára paniku a problém + ďalšie problémy, ktoré si zlízne len občan

Obeťou sú obyčajní ľudia, majitelia áut

Ak máte STK do konca júna a objednávajú vás na september, nikoho nezaujíma, čo máte robiť. Neexistuje pomoc. Neexistuje navigácia pre zúfalých ľudí a rodiny.

Vaše skúsenosti

Aké máte skúsenosti so súčasnou dobou čakania, vykonania a úspešnosti u STK vy? Napíšte nám do komentárov. Tešíme sa na názory. Tie naše sú obmedzené na hlavné mesto a blízke okolie.