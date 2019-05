Voľby do Európskeho parlamentu 25.5. – ako sa volí, čo robiť a koho voliť?

Voľby do Európskeho parlamentu boli vždy podceňované a každý predvolebný čas sa stretávame s analýzami očakávaní nízkej volebnej účasti. Slováci majú pocit, že zástupcovia Slovenska v Bruseli aj tak nič nezmôžu. Záujemcovia o miesta v parlamente si to ale nemyslia. Samozrejme, láka ich vysoký plat, prestížne obohatenie životopisu, ale nemôžeme krivdiť ani tým, čo to myslia vážne. Zdá sa však, že do europarlamentu sa hrnú a dostanú najmä tí, ktorí majú peniaze na kampaň. Práve teraz sa totiž objavilo mnoho neznámych tvárí, neznámych strán, no s výraznou kampaňou. Niektorí vyrazili do škôl a politizujú aj priestor, ktorý mal zostať apolitický.

Ovplyvňovanie mysle mladých ľudí sa vo veľkom deje na Facebooku, kde sa servíruje reklama na konkrétne dravé strany pracujúce s prílišnou psychológiou a s nespokojnosťou ľudí. Tí pritom ešte nemajú možnosť porovnať, či je naozaj dôvod na nespokojnosť. Voľby sa nezadržateľne blížia a spolu s nimi a mierny chaos, ktorý ich sprevádza.

Ako vlastne voliť?

Volíme výberom jednej strany, nie viacerých.

Dostávate 31 hlasovacích lístkov z ktorých si vyberiete jeden. Zvyšné sa hádžu do určeného koša.

Do obálky môžete vložiť lístok vašej strany. Ak chcete, môžete si vybrať aj konkrétnych kandidátov.

Vyberáme si dvoch kandidátov, jedného, alebo žiadneho.

Kandidáti sa krúžkujú – krúžkuje sa číslo pred menom.

Neškrtá sa, neprekresľuje. Ak sa pomýlite, volebnú komisiu môžete požiadať o náhradné lístky.

Vybrať troch, alebo kombinovať viacero strán do jednej obálky znamená zneplatniť svoj hlas. Gestá zámerného označovania viacerých, dopisovanie poznámok, kreslenie postavičiek a hádzanie prázdnej obálky je niečo, prečo pragmaticky uvažujúci človek nenájde pochopenie. Podobne zmýšľajúci ľudia, ktorí majú pocit, že “vzburou na hlasovacom lístku” dajú najavo nejaký názor, si neuvedomujú pár faktov. Pocit je len v ich hlave, reálne nedávajú najavo nič. Pri sčítaní pletú a komplikujú prácu ľuďom pri sčítavaní a počítaní. Akýsi vzdor voči systému a pokusy byť iný ako hlavný prúd, sú smiešne voči tomu, aké veľké úsilie stálo v dejinách ľudstvo, aby mohlo voliť.

Nezabudnite, voľby do Európskeho parlamentu sú tu už: 25. mája 2019 v sobotu

Slováci netušia, ako voliť a koho

Spýtali sme sa našich obvyklých 40 ľudí v okolí a len 6 z nich vedelo, ako voliť. Vysokoškolské či stredoškolské vzdelanie nebolo rozhodujúce. To svedčí o tom, že chýba záujem vedieť, ako voliť, alebo osveta a jasné inštrukcie, ktoré by aj ľudia pamätali. Ak však chceme voliť, chceme vedieť koho a prečo. Nedozvedáme sa pritom nič viac, ako len prázdne heslá. Zo všetkých z billboardov v hlavnom meste je možno najvýraznejšie „GDPR nie“, akoby v tomto nariadení názor Slovenska mal váhu. GDPR nie je zlé, len ak zaťažením firiem a jeho nejasnosťou.

Sľuby a program mnohých je nejasný. Nevieme, za čo sa chcú zasadiť. Je ich mnoho a priestor všetkým nie je možné poskytnúť v médiách tak, ako pri prezidentských voľbách. Kto chce vedieť viac o programe svojich obľúbencov, musí pozrieť stránky politických strán, ktoré strany využívajú aktuálne aj na svoju kampaň. Práve zo stránok strán sa dá dozvedieť najviac. Ale pozor, ani to nie je všade.

Niektorí zaspali, iní stránkam venovali pozornosť

SMER-SD odignorovalo azda absolútne fakt, že má stránku a teda priestor na to, aby oslovili ľudí. Mohli vysvetliť, kto kandiduje a prečo. Pokiaľ poznáte adresu na stránky strany a chcete vedieť viac, nedozviete sa to. Ak aj prepojenie niekde existuje, nie je výrazné a jasné. Aj Sme-Rodina nemá samostatnú sekciu, hoci niečo sa dozviete aspoň s noviniek. Spojenie s Talianom Matteom Salvinim v rámci strategického partnerstva je jedna z tých výraznejších noviniek, od ktorých čakať spojenie s Eurovoľbami 2019. Na billboardoch hlása heslo „Menej Bruselu a viac zdravého rozumu“ kam dáva aj tému imigrantov. Výraznejšia je nejaká petícia za referendum a vidieť aj kalendár, kde však termín 25. máj nemá žiadne zvýraznenie.

Obchodné centrum CENTRAL v Bratislave nedávno preplnil pán s talianskym menom, ktorý sa uchádzal o slovenské hlasy. Bolo ho príliš, všade, kde ste sa pozreli, na každej obrazovke a stále ste netušili, čo vlastne doteraz urobil a ešte urobí. Takto je to s mnohými ďalšími. Chýbajú skutočné osobnosti. Možno ak syn Alexandra Dubčeka, alebo prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella.

Na stránkach Progresívne Slovensko majú sekciu vyslovene pre eurovoľby, ale tiež mnoho cielenej psychologickej práce, ktorá návštevníka zhltne. Málo známa strana s megabillboardovou a online kampaňou Národná koalícia má tiež svoju vlastnú sekciu venovanú eurovoľbám. V rámci online priestoru a kampane na to trochu inak ide SAS, ktorá si vyrobila čisto stránky venované eurovoľbám.

Stratená nie je ani SNS. Veľké bannery dajú jasnú informáciu o troch hlavných kandidátoch. V hlavnej ponuke v časti “dokumenty” sa nachádza aj zmienka o voľbách. Most-Híd má ihneď viditeľný pútač, ktorý vás odkáže na kandidátov. Zo 14 mien len tri znejú slovensky. Na stránkach SMK je ihneď jasné, kto je kandidátom a aký majú program. Informáciu získate ihneď. Počet po slovensky znejúcich mien kandidátov je 0 (slovom “nula).

Ľudová strana – Naše Slovensko má ako prvú sekciu na svojom webe tú venovanú eurovoľbám. Avšak nedokážeme sa v rýchlosti dostať ku kandidátom. Sekcia obsahuje videá a články týkajúce sa eurovolieb. Pre získanie prehľadu o kandidátoch je nutné čítať a sledovať videá. Nezlyhávajú napríklad stránky KDH. Možno im chýba moderný vzhľad a zmysel pre dizajn, no pútač na voľby do Európskeho parlamentu je neprehliadnuteľný a po kliknutí jasný. Odtiaľ sa ľahko dostanete k volebnému programu. Každý z kandidátov má odklik na Facebook. To bežné naozaj nie je.

Analýzy a články na internete protežujú často nejakú stranu, alebo konkrétne strany viac než ostatné. Nás oslovili niektoré strany viac, iné vôbec. Poradiť koho voliť si musíte sami. Najmä s rozumom a bez toho, aby sa človek za svoj názov hanbil. Želáme úspešnú ruku pri svojej voľbe.