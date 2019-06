Použité batérie v žiadnom prípade nehádžte do koša, ale recyklujte

Tisíc krát niečo opakovať svedčí o tom, ako ľudia dokážu (ne)počúvať a (ne)chápať. Použité batérie sme celé desaťročia po vybití vyhadzovali do koša. Niektoré rodiny bežne batérie pálili s ostatným domovým odpadom doma v kotli. Ťažko predstaviteľné je, že rovnaké rodiny takýmto popolom hnojili záhradky. Aké “šťastie” keď si kúpite záhradu a až po rokoch zistíte, že bola skládkou takejto rodiny. Preoranou, aby sa sklo, kúsky plastov, vrchnákov a bateriek skrylo pod zem… “Ozaj, nedáte si mrkvu alebo jabĺčka? Trochu budete v noci svietiť, ale inak chuť dobrá…”

Boli sme sa pozrieť na niektorých skládkach za posledné roky. Mimo poskakujúce kolónie potkanov a rôznych prekvapení bolo prekvapením sledovať aj niečo iné. Napríklad to, koľko roztečených rozpadnutých batérií sa povaľuje po zemi a v haldách odpadu. Ľudia, ktorí ich ešte aj dnes dokážu hodiť bez rozmýšľania do koša tým ohrozujú viac, ako si dokážu predstaviť. Zase nejaké ekologické kecy? Áno, zase ekologické kecy.

Použitá batéria z hodín, či ovládačov

Akákoľvek batéria sa skladá z článkov, ktoré sú schopné uchovávať energiu, alebo ju opakovane prijímať a následne odovzdávať. Skladá sa z mnohých látok, ktoré sa bežne v prírode len tak nevyskytujú a ich výskyt je smrteľný pre živé organizmy. Obsahujú ortuť, kadmium, olovo. Ich obal obsahuje hliník, či iné druhy kovov. Uvoľnenie týchto látok do pôdy alebo vody znamená naservírovať si bujnenie rakoviny v tele z tých plodín, ktoré v takejto zemi niekto vypestuje. Prítomnosť látok v spodnej vode a v zdrojoch pitnej vody už ani nemôže byť záhadou.

Neexistuje slovenská rodina, v ktorej by národové ochorenia, rakovina a rôzne nevysvetliteľne získané ochorenia nepostihli aspoň jedného člena. Čoraz viac sa objavuje kontaminovaná pôda a problémom to začne byť, až keď je zvýšený výskyt rakoviny v konkrétnej oblasti. Jediná batéria dokáže ovplyvniť zdravie celej jednej ulice, keďže na ovplyvnenie funkčnosti orgánov postačí stopové množstvo pravidelného prísunu spomínaných nebezpečných látok. A batérie sa i tak objavujú v košoch, pohodené v parkoch, na parkoviskách, pred školami, v čakárňach, alebo ich dokonca vymieňajú a do koša hádžu priamo v hodinárstvach, ako sme s amali možnosť presvedčiť pri výmene batérie nie tak dávno.

rovnaké podmienky a odberné miesta platia pre všetky drobné formáty bateriek

platí aj pre staré roztečené batérie z mobilov

platí aj pre akumulátorové články menších zariadení, fotoaparátov a podobne

Každá jedna batéria a neexistuje taká, ktorá by vás na to neupozornila, uvádza textovú informáciu o nevyhadzovaní do komunálneho odpadu, ale len do špecializovaných zberných nádob. Ešte niekoľko krát je nutné upozorniť, že každá jedna batéria obsahuje dôležitú ikonu, ktorá upozorňuje, aby batérie nesmerovali do bežných smetných nádob. Obrázkom predsa každý rozumie. Alebo nie?

Ekológia nie je trend, ale nevyhnutnosť

O ekológii počúvame z každej strany. Akoby to bol trend, no je to len výkrik bolesti z toho, čo ľudstvo spravilo s touto planétou. že rieky niektorým krajinám slúžia ako odvoz odpadu a ďalej už smeti nie sú ich starosťou, sa začína vypomsťovať podobne, ako mnoho iných ekologických problémov. Európa a Amerika s Austráliou môžu robiť čokoľvek, no bez spolupráce Ázie a Afriky pôjde len o spomalenie. Snahy riešenia v oblasti recyklácie batérií sú tiež viditeľné. Ba dokonca sú viditeľnejšie v posledné roky viac, než kedykoľvek predtým.

V predajniach elektrospotrebičov sa dnes nachádzajú zberné nádoby na batérie. Majú ich v Hornbachu v blízkosti informácií a slúžia aj na recykláciu celých elektrospotrebičov. Funguje výmena starého za nový. Batérie dokážeme odložiť v predajniach LIDL do stojanov z plexiskla. Rovnako tak ich nájdeme aj v Samoške, Terne a v mnohých iných predajniach, kde možno na prvý pohľad ani neexistuje súvis. To, čo je na tom najlepšie je, že recyklácia ľudí nestojí ani cent. O ich zhodnotenie a likvidáciu nepoužiteľných častí sa postarajú špecializované spoločnosti. Ďalej využijú kovy, hoci samotné separovanie len takmer, alebo vôbec nepokrýva náklady s tým spojené. Tieto spoločnosti to však pre nás robia a tak je na mieste využívať túto možnosť.

Autobatérie sú na tom podobne

Staré autobatérie, ťažké pre prítomnosť olovených článkov a kyseliny sírovej, sú doslova ekologickou katastrofou. Jediná batéria môže mať za následok vážne ochorenia až smrť stoviek ľudí a predsa je šialenstvo, že na vyhodenú batériu narazíme na lesnej ceste. Batérie pritom vykupujú pojazdní výkupcovia po dedinách na rôznych miestach Slovenska. Vykupujú ich jednotlivci na internete, aj špecializované firmy. Autobatérie je možné odovzdať vo veľkom množstve rôznych predajných miest a predsa sa medzi nami nájdu priveľmi pohodlní ľudia, ktorí nemajú záujem sa zdržiavať.

Čo môžete spraviť pre svoje okolie a životné prostredie?

Podobne ako špecifický odpad, aj batérie majú svoje určenie. Nie sú veľké, sú drobné a tak sa dá ťažko uveriť, že aj v malej garsónke neexistuje miesto pre odkladanie starých batérií a ich odnesenie do Lidlu, či Samošky. Podobne sú na tom staré lieky. Opakovane ich odnášame do lekární a ani v kabelke, či ruksaku nezaberajú žiadne miesto. Odovzdávajú sa bez papierového obalu a príbalových letákov, len panely alebo sklenené fľaštičky.

Za odovzdávanie batérií, alebo liekov sa neplatí. Je bezplatné a znamená šetrnú likvidáciu toho, čo sa nedalo spotrebovať. Svet sa skladá z drobností a práve aj tieto drobnosti z nás robia lepších ľudí.