Slávne knihy Stephena Kinga, ktoré sfilmovali a majú obraz a zvuk

Poznáme množstvo filmov, ktoré nesú podpis Stephena Kinga a pri niektorých je dokonca po rokoch šokom zistenie, že aj tento, či onen patrí do tejto skupiny. Stephen King je nepopierateľne kráľom hororovej literatúry. Jeho príbehy plné psychologického napätia, nadprirodzena a hlbokých ľudských emócií si získali milióny čitateľov po celom svete. Niet divu, že sa mnohé z jeho románov stali predlohou pre filmy – niektoré sa stali kultovými klasikami, iné prekvapili moderným spracovaním. Stephen King pritom stále tvorí, píše, neustále dokáže prekvapiť a znamená veľa pre svet literatúry rovnako ako pre film.

Osvietenie (The Shining, 1980)



Román The Shining (Osvietenie) patrí medzi Kingove najdesivejšie diela. Filmová adaptácia režiséra Stanleyho Kubricka z roku 1980 so skvelým Jackom Nicholsonom v hlavnej úlohe sa stala legendou. Príbeh spisovateľa, ktorý so svojou rodinou trávi zimu v opustenom hoteli Overlook, sa postupne mení na psychologickú nočnú moru.

Zaujímavosťou je, že hoci je film považovaný za majstrovské dielo, samotný King s ním nebol spokojný a považoval ho za príliš chladný a odchýlený od pôvodnej knihy. Na tento fakt upozorňuje aj film Ready Player One (2018) podľa námetu Ernesta Clinea. Ba čo viac, ocitáme sa v Ready Player One opäť po dlhých rokoch na rovnakom mieste. V hoteli v horách, v jeho hale, na chodbách a aj v izbách, kde sa odohráva slávny film s Jackom Nicholsonom. Ak poznáte pôvodný film a pozeráte sa na Ready Player One, je to naozaj zvláštny pocit oživenia. Filmárske umenie!

Taška kostí (Bag of Bones, 2011)

Bag of Bones (Taška kostí, 2011). Tento televízny film bol natočený podľa rovnomenného románu a Brosnan tu stvárnil trpiaceho spisovateľa, ktorý sa po smrti manželky utiahne na vidiek a začnú ho sužovať nadprirodzené javy. Film priniesol pomalšiu, no atmosférickú adaptáciu s dôrazom na emocionálne prežívanie a duchárske motívy.

TO (It)

Kingov román It (TO) o démonickom klaunovi Pennywiseovi sa prvýkrát dostal na obrazovky ako televízny seriál v roku 1990. Tim Curry v úlohe klauna sa stal nočnou morou mnohých detí. Azda nebolo iného filmu, ktorý by mal na svedomí viac ľudí, ktorí začali trpieť caulrofóbiou (strachom z klaunov). Ďakujeme pekne, Stephen.



O niekoľko desaťročí neskôr, v rokoch 2017 a 2019, vznikla dvojdielna filmová verzia IT Chapter One a IT Chapter Two. Moderné spracovanie prinieslo novú generáciu hercov, temnejšiu atmosféru a silnejšie vizuálne efekty. Pennywise v podaní Billa Skarsgårda sa stal jednou z najdesivejších postáv súčasnej kinematografie.

Cyntorín zvieratiek (Pet Sematary)

Román Pet Sematary (Cyntorín zvieratiek) je jedným z najtemnejších Kingových diel. Bol sfilmovaný dvakrát – prvýkrát v roku 1989 a neskôr v roku 2019.



Obe verzie sledujú príbeh rodiny, ktorá sa presťahuje do domu neďaleko cintorína pre zvieratá. Keď ich milovaný maznáčik a neskôr aj dieťa zomrie, využijú temnú moc pohrebiska, ktoré vracia mŕtvych späť – ale za cenu ich ľudskosti. Filmové spracovania ukazujú, že niekedy je smrť lepšia ako návrat.

Podpaľačka (Firestarter)

Román Podpaľačka (1980) rozpráva príbeh malej Charlie, dievčatka s pyrokinetickými schopnosťami – dokáže zapáliť čokoľvek len silou mysle. Jej schopnosti sú výsledkom vládneho experimentu na jej rodičoch. Tajná agentúra sa ju snaží ovládnuť a využiť ako zbraň. Prvá filmová adaptácia vznikla v roku 1984 s Drew Barrymore v hlavnej úlohe. V roku 2022 prišiel nový remake, tentokrát s modernejším vizuálom, ale s rozpačitým prijatím od kritikov. Napriek tomu ostáva Podpaľačka silným príbehom o rodičovskej láske, kontrole a nebezpečnej moci ukrytej v dieťati.

Carrie

Carrie bola prvou knihou Stephena Kinga (1974) a zároveň jeho prvým bestsellerom. Príbeh o utiahnutej tínedžerke, ktorá žije pod vplyvom fanatickej matky a je šikanovaná v škole. Pretrvávajúca šikana, ale aj nesmierne kruté divadlo, v ktorom bez toho, aby o tom vedela, hrá hlavnú úlohu, bude poslednou kvapkou, ktorá sa stala v hororovom žánri jednou z najnezabudnuteľnejších chvíľ už v samotnej knihe. Rovnako tak tomu bolo aj pri filme. Práve spomínané divadlo a výstrelok spolužiakov totiž vyvrcholí krvavým masakrom. Carrie počas školského plesu uvoľní svoje telekinetické schopnosti, ktoré sa dovtedy prejavovali len v malej miere.

Slávny film Briana De Palmu z roku 1976 s Sissy Spacek (mimochodom držiteľka Oscara za úlohu vo filme Prvá dáma country music, 1981 a po otcovi českého pôvodu – menom „Špaček“) v hlavnej úlohe sa stal kultovou klasikou. Vznikli aj ďalšie verzie (2002, 2013), ale originál ostáva neprekonaný. Carrie je varovaním o následkoch krutosti a sile hnevu, keď sa nahromadené emócie vymknú spod kontroly.



Zelená míľa (The Green Mile, 1999)

Zelená míľa a herecké obsadenie tohto filmu, tvorcovia pod filmom podpísaní a príbeh ako taký. To sú nezabudnuteľné spojenia. Nie všetky Kingove príbehy sú horory. The Green Mile je príbeh o nadprirodzene nadanom väzňovi (Michael Clark Duncan) odsúdenom na smrť a dozorcovi, ktorý v ňom objaví dobro. Film s Tomom Hanksom v hlavnej úlohe bol nominovaný na viacero Oscarov a ukázal Kinga ako autora s citom pre ľudské osudy, empatiu a morálne dilemy.

Vykúpenie z väznice Shawshank (The Shawshank Redemption, 1994)

Nezabudnuteľný film, ktorý v rovnakom roku ako Forrest Gump súťažil o Oscary. Je ťažké rozhodnúť, ktorý z tých dvoch filmov je lepším. Film natočený podľa novely Rita Hayworth and Shawshank Redemption sa často objavuje na vrchole rebríčkov najlepších filmov všetkých čias. Nie je to pritom horor, ale silný ľudský príbeh o nádeji, priateľstve a vytrvalosti.

Hoci film v čase premiéry nezarobil veľa, časom sa stal klasikou, ktorú diváci milujú dodnes. To je tak trochu paradox, pretože maž časom ľudia zistili, že tento film zanecháva v človeku oveľa viac, ako mnoho iných filmov.

Christine, 1408, Dreamcatcher, Doktor Sleep a ďalšie

Z filmových adaptácií nesmieme vynechať ani:

Christine (1983) o vražednom aute,

1408 (2007) s Johnom Cusackom ako skeptickým spisovateľom, ktorý sa ocitne v smrteľnej hotelovej izbe,

Dreamcatcher (2003) o priateľoch bojujúcich proti mimozemšťanom,

Doctor Sleep (2019), pokračovanie Osvietenia, kde sa dospelý Danny Torrance (Ewan McGregor) vyrovnáva s minulosťou a bojuje proti nadprirodzenému kultu.

A nakoniec, mnoho ľudí si myslí, že má Stephen King niečo spoločné so Stranger Things. V skutočnosti tvorcovia Stranger Things milujú tvorbu Stephena Kinga a inšpirácia je viditeľná. Ak poznáte film Hmla (The Mist) taktiež podľa knihy Stephena Kinga, v ňom si môžete všimnúť určitú inšpiráciu s tajným armádnym projektom a príšerami z iného sveta. Ostatne, asi nie je iného autora, ktorý by mal medzi knihami toľko bestsellerov a zároveň sfilmovaných kníh.