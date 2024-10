Na Donio môžete podporiť vznik knihy Stretnutia s medveďom

Medvede v našich lesoch, na lesných chodníkoch a na našich obľúbených hubárskych miestach nie sú ničím príjemným. Aspoň nie predstava z tohto stretnutia, ak v médiách najčastejšie rezonujú tie tragické konce a príbehy o zraneniach. Stretnutia s medveďmi však sú rôzne. V skutočnosti človek častejšie vstupuje do ich životného priestoru a než oni do nášho. Medveď hnedý je naša najväčšia šelma, ktorú môžeme spoznať a pochopiť aj vďaka zaujímavým knihám ako je táto. Médiá sa predháňajú v tom, aby nám sprostredkovali rady a informácie o ich živote, no nie všetzko z toho je pravda. Na Donio sa spustila kampaň venovaná práve medveďom a ich životu. Kampaň má za cieľ podporiť vydaniu knihy Stretnutia s medveďom od fotografa Ivana Kňazeho, ktorý sa desaťročia venuje zachytávaniu slovenskej prírody a zveri.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: cookie policy